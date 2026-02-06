Trpí Tourettovým syndromem a ukazuje, jak jí její pes pomáhá zvládat tiky

Život s tiky vám nebrání milovat, snít nebo zářit. Baylen Dupree ve svých 23 letech autenticky ukazuje, jak se její pes stává skutečným spojencem v uklidňování jejího těla i mysli a zároveň zvyšuje povědomí milionů lidí o realitě Tourettova syndromu.
Vizuální ukázka, která mluví sama za sebe
- Ve videu sdíleném začátkem února na TikToku a Instagramu nabízí Baylen Dupree srovnání, které je stejně jednoduché jako dojemné. Na letišti se natáčí ve dvou odlišných okamžicích. V prvním drží svého malého bílého psa Fluffyho pohodlně usazeného na klíně. Hladí ho; její tělo je uvolněné, tvář klidná a její motorické a verbální tiky téměř neexistují.
- V druhém úryvku se objevuje sama, bez svého čtyřnohého společníka: znovu se objevují mimovolní pohyby, vznikají zvuky, aniž by je dokázala ovládat.
Tento výrazný kontrast konkrétně ilustruje uklidňující účinek přítomnosti zvířete na jeho nervový systém. Není to magie, ale silný emocionální mechanismus: kontakt, emocionální bezpečí a něha snižují stres, a tím i intenzitu tiků.
Fluffyho zásadní role: více než zvíře, emocionální opora
Fluffy není jen rozkošný pes. Funguje jako skutečná emocionální kotva. Jeho přítomnost uklidňuje, stabilizuje a poskytuje bezpečí. Snižováním úzkosti nepřímo pomáhá snižovat frekvenci a intenzitu tiků. Toto pouto mezi člověkem a zvířetem ilustruje terapeutickou sílu emočních vztahů, ať už lidských nebo mezidruhových.
Život prožitý na očích veřejnosti, ale nikdy nezredukovaný na diagnózu.
S miliony sledujících na TikToku a Instagramu se Baylen Dupree neostýchá sdílet svůj každodenní život. Ještě dál jde a sdílí svou cestu v reality show na síti TLC s názvem „Baylen Out Loud“. Druhá série sleduje její snahu lépe zvládat své tiky, obsedantně-kompulzivní poruchu, vztahy, emoce a milostný život.
Zasnoubená s Colinem Dooleym je od února 2025 a aktivně plánuje svou svatbu. Nadcházející událost popisuje jako „velkou rodinnou oslavu“, kde se chce cítit krásná, silná a úplně sama sebou. Dlouho před výběrem data svatby dokonce naplánovala květinové oblečení pro své psy. Radostný důkaz toho, že její život není definován její poruchou, ale je plný plánů, smíchu a lásky.
Dekonstrukce mylných představ o Tourettově syndromu
Prostřednictvím svých publikací Baylen také bojuje proti přetrvávajícím stereotypům obklopujícím Tourettův syndrom. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se neomezuje na vulgární jazyk. Zahrnuje:
- Motorické tiky, jako jsou náhlé pohyby krku, ramen nebo obličeje.
- Vokální tiky, jako jsou mimovolní zvuky, slova nebo fráze.
- Zvýšená citlivost na stres, která zesiluje příznaky.
Tím, že ukazuje svůj nefiltrovaný každodenní život, nám připomíná, že tato neurologická porucha je její součástí, ale nedefinuje její hodnotu, krásu ani schopnost žít život naplno.
Baylenino video nakonec přesahuje sociální média. Nabízí cenný portrét poruchy, která je často nepochopena. Prostřednictvím zvyšování povědomí, osobních projektů a každodenní odolnosti Baylen Dupree ztělesňuje generaci, která se odmítá skrývat. Rozhodla se žít život naplno, hluboce milovat a proměnit své zranitelnosti v silné stránky. A Fluffy, její věrná společnice, je jedním z nejkrásnějších symbolů tohoto přístupu.