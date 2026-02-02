Proč koňská intuice fascinuje vědce, tvrdí studie

Koně nejsou jen skvělí společníci: zdá se, že dokáží „číst“ naše emoce. Nedávná francouzská studie odhaluje, že tato zvířata disponují úžasnou citlivostí na lidské emoční signály a dokáží detekovat náš strach nebo radost prostřednictvím čichových vodítek, což potvrzuje skutečnou mezidruhovou emoční nákazu.
Jedinečný čichový zážitek
Aby vědci z INRAE pod vedením Léy Lansade pochopili tuto mimořádnou schopnost, vymysleli originální experiment. Shromáždili tělesné pachy 30 dobrovolníků poté, co sledovali filmy, které v nich vyvolávaly buď strach (horory), nebo radost (komedie), a to pomocí tamponů umístěných pod podpaží. Tyto vzorky byly poté předloženy 43 velšským klisnám ve třech situacích: interakce s člověkem, náhlé otevření deštníku a zkoumání neznámého předmětu.
Výsledky byly ohromující. Koně vystavení děsivým pachům byli bdělejší, více se polekali a udržovali si větší odstup. Naproti tomu radostné pachy vyvolávaly uvolněnější a zvědavější chování.
Strach a radost: měřitelné reakce
Klisny čichaly k novým pachům déle, čímž prokázaly svou schopnost je jemně rozlišovat. Fascinující je, že pro pozitivní signály přednostně používaly levou nosní dírku, což odpovídá specifickému mozkovému zpracování spojenému s příjemnými emocemi.
Fyziologicky se jejich srdeční frekvence zvýšila v reakci na pachy vyvolávající strach, aniž by došlo ke zvýšení hladiny kortizolu, což naznačuje spíše adaptivní stav bdělosti než chronický stres. Jak vysvětluje Léa Lansade, „vůně strachu uvádí koně do stavu vysoké pohotovosti a vytváří emocionální nákazu.“ Jinými slovy, naše emoce doslova překračují druhy.
Intuice, která jde daleko za hranice zraku a sluchu
Tato citlivost předčí již známou schopnost koní číst naše výrazy obličeje a hlasové intonace. Jejich čichová intuice zdůrazňuje přirozenou a silnou empatii, kterou lze využít v terapii s asistencí zvířat nebo v equineterapii. Koně nejen reagují; jemně interpretují naše signály a podle toho upravují své chování, což přispívá k silnému a prospěšnému emocionálnímu poutu pro obě strany.
Směrem k jiným emocím a konkrétním aplikacím
Zatímco se tato studie zaměřuje na strach a radost, vědci plánují prozkoumat i další emoce, jako je smutek nebo hněv, a také emoční reciprocitu: mohou koně ovlivňovat naše emoce stejně jako my ovlivňujeme ty jejich?
Zůstávají otázky ohledně přesné povahy tohoto vnímání: jedná se o instinkt zděděný evolucí, nebo o sociální dovednost získanou (bohužel) domestikací? Budoucí výzkum, zahrnující i jiná plemena a samce koní, nám umožní zobecnit výsledky a lépe pochopit, jak tyto schopnosti využít k podpoře společného blahobytu.
Tato studie v konečném důsledku ukazuje, že naše emoce se neomezují jen na nás: koně je mohou detekovat, cítit a dokonce zesilovat. Koně se tak stávají skutečnými emocionálními partnery, schopnými posílit naši pohodu a obohatit naše interakce.