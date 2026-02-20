Search here...

V Austrálii se na výjimečném videu znovu objevuje zvíře, o kterém se myslelo, že vyhynulo před 80 lety.

Život zvířat
Fabienne Ba.
@Australianwildlifeconservancy/Instagram

V severní Austrálii byl nedávno natočen malý vačnatec, o kterém se předpokládalo, že vyhynul před desítkami let. Tento znovuobjev znovu vzbudil naději pro místní programy na ochranu biodiverzity a přírody.

Severní Quoll natočený po více než 80 letech absence

Právě v severním Queenslandu zachytila automatická kamera v lednu 2026 nečekanou sekvenci. Identifikovaným zvířetem je severní quoll, nazývaný také severní quoll kočka (Dasyurus hallucatus), druh, jehož výskyt nebyl v daném místě potvrzen více než 80 let.

K pozorování došlo v rezervaci Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, kterou spravuje Australská organizace pro ochranu přírody (Australian Wildlife Conservancy). Tato chráněná oblast, která se nachází v oblasti Cape York, je věnována ochraně ohrožených druhů a obnově ekosystémů. Ve zprávě zveřejněné na sociálních sítích organizace popsala objev jako „povzbudivé znamení“ a zdůraznila „důležitost ochranářských snah vedených vědeckým výzkumem“.

Druh oslabený mnoha hrozbami

Severní quol je malý noční vačnatec, kterého lze rozpoznat podle červenohnědé srsti s bílou skvrnou, světlejšího břicha a relativně řídkého tmavého ocasu. Jeho populace, která byla kdysi rozšířena v severní a východní Austrálii, během 20. století drasticky poklesla. Tento pokles vysvětluje několik faktorů. Zavlečení ropuchy rákosové, vysoce toxického invazivního druhu, mělo závažné následky: mnoho quolů bylo otráveno při pokusu o její snědení.

Kromě predace zavlečenými zvířaty, jako jsou kočky a lišky, požárů a ztráty a fragmentace stanovišť je tento druh v některých oblastech považován za lokálně vyhynulý. Video pořízené v lednu proto představuje první nedávný vizuální důkaz jeho přítomnosti v této konkrétní oblasti za několik desetiletí.

Slibný objev

Pro vědce a úředníky rezervace je tento znovuobjev velmi významný. Nick Stock, správce rezervace Piccaninny Plains, vysvětlil, že „každý znovuobjev se počítá“ a poznamenal, že tato pozorování ospravedlňují úsilí vynaložené na ochranu rozsáhlých přírodních oblastí. Video ukazuje pouze jednoho jedince, ale otevírá cestu pro další výzkum. Týmy v terénu doufají, že zjistí, zda se v regionu vyskytují další severní quolly a zda se malé populaci podařilo přežít navzdory hrozbám.

Připomínka křehkosti australské biodiverzity

Austrálie má za poslední dvě století jednu z nejvyšších měr vymírání savců na světě. Endemické druhy, často vysoce specializované, jsou obzvláště citlivé na rychlé změny ve svém prostředí. Znovuobjevení severního quollu v této oblasti neznamená, že je tento druh mimo nebezpečí. Zůstává klasifikován jako ohrožený a vyžaduje trvalou ochranu. Toto výjimečné video však slouží jako připomínka toho, že pokud jde o biodiverzitu, některé příběhy nejsou předem dané. I po desetiletích nepřítomnosti mohou druhy klidně přežít, pokud je zachováno jejich stanoviště.

Stručně řečeno, video natočené v rezervaci v Queenslandu představuje pro australské vědce velký průlom v podobě opětovného výskytu severního quollu po více než 80 letech nepřítomnosti. I když je nutná opatrnost, toto video slouží jako připomínka důležitosti ochrany ekosystémů ve velkém měřítku.

