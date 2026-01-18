Opravdu polykáme pavouky ve spánku? Co říká věda

Pravděpodobně jste slyšeli tuto fámu: údajně spolkneme až osm pavouků ročně, když spíme s otevřenou tlamou a v bezvědomí. Je to mrazivá myšlenka, ale buďte ujištěni: tento mýtus je zcela nepravdivý. Věda nabízí mnohem uklidňující verzi reality.
Fáma zrozená k zkoušce naší důvěřivosti
Tento mýtus pochází z 90. let 20. století a vděčí za něj kreativitě novinářky Lisy Birgit Holstové. V roce 1993 publikovala v časopise PC Professional článek, v němž uváděla „absurdní fakta“ s cílem demonstrovat, jak snadno uživatelé internetu sdílejí nepravděpodobné informace bez ověření. Mezi nimi byla i myšlenka, že ve spánku polykáme pavouky. Žádné skutečné statistiky, žádné vědecké studie: jen záměrně absurdní příklad.
A přesto se zpráva šířila bleskovou rychlostí. Řetězové e-maily, fóra, pak sociální média… z malé anekdoty se v kolektivní představivosti stala „pravda“. Z pohledu vědců se nikdy nenašly žádné důkazy, které by tento scénář podporovaly. Naopak, všechna pozorování jej vyvracejí.
Pavouci prchají před lidmi… i v noci
Z biologického hlediska je tato myšlenka téměř nemožná. Pavouci jsou tvorové velmi citliví na své prostředí. Sebemenší pohyb, teplo nebo lidský dech je okamžitě upozorní na potenciální nebezpečí. Jejich těla jsou pokryta senzorickými chloupky schopnými detekovat vibrace a zvuky, což z nich dělá vynikající detektory vniknutí. Otevřená ústa během spánku proto nepředstavují příležitost, ale signál k útěku.
Jejich přirozené chování navíc tomuto mýtu odporuje. Jsou aktivní především v noci a loví drobný hmyz, jako jsou mouchy a komáři. Přiblížit se ke spící lidské tváři by bylo zbytečné: není důvod riskovat život jen proto, abyste spadli do úst spáče. A pokud by se vám nějakým nepravděpodobným zvratem okolností pavouk dotkl obličeje, váš reflex by byl okamžitý: i v hlubokém spánku neobvyklý kontakt obvykle spouští okamžité probuzení.
Odborníci jsou kategoričtí.
Rod Crawford, kurátor Burkeova muzea přírodní historie v Seattlu a expert na pavouky, to shrnuje dokonale: „Pavouci se úmyslně nepřibližují ke spícímu člověku.“ Časopis Scientific American a řada dalších vědeckých médií potvrzují tento konsenzus: tato myšlenka je čistě fiktivní a biologicky nereálná.
Proč tento mýtus přetrvává?
Úspěch této fámy pramení z jednoduchého mechanismu: hraje na naše instinktivní obavy. Kdo se neotřásl při pomyšlení na malé zvířátko, které po něm leze, zatímco spí? Naše mozky si lépe uchovávají šokující nebo nechutné informace, což je reflex zděděný z evoluce, který nás chrání před nebezpečím.
V digitálním věku se navíc zajímavý nebo děsivý obsah šíří mnohem rychleji než vědecká fakta. Mýtus o spolknutých pavoucích má všechny ingredience k tomu, aby se stal virálním: spánek, obávané zvíře a údajnou „skrytou pravdu“. Za touto anekdotou se skrývá cenné ponaučení: ověřujte si své zdroje a zůstaňte kritičtí k senzačním informacím.
Zkrátka, opravdu klidně spěte, protože žádná vědecká studie tuto myšlenku nepodporuje. Pavouci před lidmi přirozeně prchají a nemají důvod vám v noci lézt do tlamy. Takže až se příště někdo zmíní o těchto slavných osmi ročních pavoucích, můžete s jistotou odpovědět: je to městská legenda.