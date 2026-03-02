Tato zvířata zpochybňují předsudky o „ženské moci“.

Ve světě zvířat ženy zaujímají své místo a prosazují se. V přírodě se hojně vyskytují feministické ikony, které nenosí pláště, ale mají srst, peří nebo šupiny. Kromě ochrany svých potomků tyto samice, které obývají přírodu, zpochybňují genderové role a jsou mnohem vyvinutější, než si uvědomujeme. Vytáhněme si zápisníky a dělejme si poznámky.
Když nás zvířata učí o rovnosti
Dokumenty o divoké přírodě se nezaměřují jen na libido lvů nebo zachycují velkolepé zápasy žiraf. Zatímco většina filmů o divočině ukazuje matky milující svá mláďata a samice tábořící v jejich doupatech, toto je jen krátký pohled do života zvířat. Kniha „ Feministické zvíře “, jejíž spoluautorkou je 13 specialistek, sama zaplňuje všechny mezery minulosti a odhaluje plný rozsah ženské síly v přírodním světě.
Než se do toho pustily Jane Goodallová a další průkopnické vědkyně, muži ztělesňovali „silnější pohlaví“. Bojovali o srdce a půdu a lovili, aby uživili své rodiny. Zkrátka měli všechny přednosti. Ženy byly naopak pasivní: staraly se pouze o mláďata a zajišťovaly pokračování rodinné linie. Dlouho byly zobrazovány jako pouhé komparzistky, ale nevěnovaly se výhradně mateřství. Mají i další dovednosti ve svém životopise.
V pulzujícím světě zvířat samci mořských koníků nosí život, klisny chápou sesterství lépe než někteří lidé a klauni si mění reprodukční orgány. U císařských tučňáků samice rybaří, aby si nasbíraly zásoby, zatímco samci inkubují vejce. Podle těchto dobře zdokumentovaných informací jsou zvířata otevřenější a vyspělejší než lidé. Zde je krátký seznam těchto samic, které dokazují, že dominance samců není „univerzálním přírodním zákonem“.
Hyeny: Nestydaté matriarchy
Zatímco kudlanka nábožná pohltí své druhy vcelku a dbají na to, aby po svém zločinu nezanechala žádnou stopu, existují i pacifističtější a feminističtější zvířata. Ve filmech jsou často karikována jako lstivá a prostoduchá stvoření, ve skutečnosti jsou jedním z nejvýraznějších příkladů matriarchální společnosti.
Mezi hyenami skvrnitými jsou dominantní samice. Jsou větší, silnější a vládnou hierarchii klanu. I ti nejimpozantnější samci jsou jim podřízeni. Zdroje, potravinové priority, kolektivní rozhodnutí: všechno probíhá přes ně. Další překvapivý fakt: samice hyeny skvrnité má „pseudo-penis“ a nikdo ani nemrkne. Dobrá historka, kterou můžete vytáhnout a zapůsobit na společenské akci.
Sloni: Síla skrze zkušenosti
Dalším inspirativním příkladem jsou stáda afrických slonů. I zde je struktura matriarchální. Vůdkyní skupiny je obvykle nejstarší samice. Její úlohou? Pamatovat si na napajedla v obdobích sucha, rozpoznávat nebezpečí a řídit pohyb stáda.
Zatímco u některých druhů patří moc vítězi boje, sloni jsou ohleduplnější. Jejich autorita nespočívá na fyzické síle, ale na zkušenostech a kolektivní paměti. Je to klidná, strategická a ochranná síla. Vedení založené na předávání a moudrosti. Krásná metafora, která nám připomíná, že vést neznamená drtit, ale vést.
Samci lišek obecných: oddaní otcové
Lišky obecné jsou v jistém smyslu průkopníky otcovské dovolené. I když k jejímu zavedení potřebujeme zákony a reformy, pro tyto psovité šelmy je to téměř instinkt. Po porodu se samec lišky obecné obzvláště stará o svou partnerku a potomstvo. Nejenže nosí potravu zpět do doupěte; je skutečně zapojen do výchovy mláďat: hraje si s nimi a učí je důležité životní lekce. Je vzorným otcem, který (trochu) odlehčuje své partnerce psychickou zátěž.
Samci mořských koníků: ti, kteří nesou život
Těhotný muž? V lidském měřítku by to bohužel bylo velmi kontroverzní. U mořských koníků je to však norma. Samec nosí vajíčka a podstupuje utrpení porodu. Samice si pak najde samce, kterému může svěřit vajíčka, a pak se vrátí do hlubin moře, aby si dováděla. Dost na to, aby to skalním aktivistům za práva mužů nahánělo husí kůži.
Včely: jedna královna… a tisíce dělnic
V úlu včel medonosných je slavná „královna“ zdrojem intrik. Její role však není rolí autoritativní panovnice. Zajišťuje reprodukci, zatímco dělnice, samice, udržují úl v chodu: stavbu, ochranu a produkci potravy. Moc je distribuovaná, funkční a kolektivní. Přežití závisí na vysoce efektivní organizaci, kde samice zaujímají téměř všechny klíčové pozice.
Pozorování divoké zvěře a rostlin v konečném důsledku není jen „zenovou zábavou“. Je to hluboký zážitek z poznávání feminismu, rovnosti a genderové identity. Pokud bychom se měli reinkarnovat jako zvířata, už máme své oblíbené...