Představuje si řešení, jak zachránit zvířata v případě požáru.

Když v budově vypukne požár, lidé mohou křičet o pomoc nebo signalizovat z okna. Domácí mazlíčci jsou však tváří v tvář zuřícím plamenům bezmocní a zoufale čekají za dveřmi. Aby komunikační agentura upozornila hasiče na jejich přítomnost a zabránila jejich zániku, vytvořila bezpečnostní samolepky, které budou viditelně umístěny u vchodu do domu.
Nahlaste přítomnost zvířete, abyste předešli tragédiím.
V rubrikách „místních zpráv“ jsou požáry pravidelným jevem a neúnavně se objevují na titulních stránkách novin. Zatímco většina zpráv neuvádí téměř žádné oběti a zaměřuje se především na škody na majetku, téměř nikdy se nezmiňují o osudu domácích mazlíčků, s výjimkou případů, kdy příběh nabývá hrdinského nebo dramatického tónu.
Přesto jsou tito malí tvorové v první linii, když se oheň šíří a pohlcuje budovu, patro po patře. A jejich majitelé, ať už vyřizují pochůzky nebo jsou zaneprázdněni prací, nejsou vždy po ruce, aby na ně dohlíželi a zachránili je před nebezpečím. Někteří se proto rozhodnou vybavit své domy kamerami, aby je mohli sledovat na dálku.
Ale když se stane něco nemyslitelného – kvůli nešťastnému úniku plynu, domácí nehodě nebo trestnému činu – je na zásah příliš pozdě. Zvířata nemohou zámek vylámat ani otočit klikou. Jsou uvězněna a jejich křik je tlumený ve srovnání s ohlušujícím praskáním ohně. Někdy schoulená v rohu obývacího pokoje nebo schovaná pod kusem nábytku uniknou pozornosti hasičů, kteří jsou nuceni jednat rychle. A i když většina místních příběhů má šťastný konec, ne všechna zvířata vyváznou bez úhony. Proto je důležité jasně a vizuálně označit jejich přítomnost.
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Samolepka, která může zachránit životy
Každý už někdy použil samolepky: k ozdobení diáře, oživení poněkud nevýrazného školního diáře, k ozdobení zadní části auta nebo k dodání osobitosti dospívajícímu pokoji. Samolepka navržená agenturou STUDIO DO'COM však neslouží estetickým účelům, ale životně důležitým. Koncipována jako varovný signál, obsahuje kreslený obrázek našeho domácího mazlíčka. Samolepku doprovází silné poselství, které by mohlo zachránit bezbranné živé bytosti: „Zvíře uvnitř.“
Tato samolepka, navržená na stejném principu jako slavné cedule „miminko na palubě“ nebo „sousedská hlídka“, se poté připevní na vchodové dveře jako SOS nebo nezbytná připomínka. Je explicitnější než personalizovaná rohožka s celou rodinou na podestě a zviditelňuje ty, kteří jsou někdy neviditelní. Vítaná iniciativa na ochranu těch, kteří nám zlepšují každodenní život. V komentářích uživatelé internetu doplňují „praktické“ informace téměř kolaborativním způsobem. „Kamarád hasič mi už řekl, abych samolepku umístil blízko kliky pro lepší viditelnost,“ upřesňuje jeden z nich.
Podpůrný systém přizpůsobený všem okolnostem
Za STUDIO DO'COM stojí žena, která sdílí svůj život a lásku s Brioche, malým pejskem, a také s několika vousatými společníky. Je grafickou designérkou a svůj talent využívá k ušlechtilé věci. Nejenže vytváří zakázkové ilustrace na počest domácích mazlíčků, ale také navrhuje užitečné doplňky určené k široké distribuci. S obavami o osud svých vlastních zvířat po odchodu z domova bylo přirozené, že využije svůj umělecký vkus ke zlepšení jejich blaha.
Tato kreativní duše, jejíž domov připomíná Noemovu archu, rozšířila své návrhy tak, aby se přizpůsobily všem nouzovým situacím. Kromě samolepky, která ji proslavila, nabízí také magnety, které se dají připevnit na zadní část auta pro případ nehody na silnici.
Je to víc než jen nálepka, která povzbuzuje ke všem druhům „bláznivého“ chování, je to uklidňující výtvor, záruka bezpečí. Pro majitele domácích mazlíčků je to úleva.