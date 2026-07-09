Jak pomoci vašemu mazlíčkovi lépe zvládat horko doma

Život zvířat
Léa Michel
Photo d'illustration : pvproductions / Magnific

Když stoupají teploty, pociťují účinky horka i naši domácí mazlíčci. Psi, kočky a další společníci jsou méně schopni regulovat jejich teplotu než my. Několik jednoduchých opatření jim může pomoci zajistit pohodlnější a klidnější léto.

Čerstvá voda k dispozici kdykoli pro dobrou hydrataci

Hydratace je prvním klíčem k tomu, aby váš mazlíček (pse nebo jiné zvíře) lépe zvládal horko. Ujistěte se, že jeho miska s vodou vždy obsahuje čistou, čerstvou (ne studenou) vodu a že je pravidelně doplňována. Přidání dalších zdrojů vody v domě může také povzbudit vašeho společníka k většímu pití. Je to jednoduchý krok, který pomáhá udržovat jeho pohodu, když teplota stoupá.

Vytvořte svěžejší a příjemnější interiér

Váš domov se může stát skutečným útočištěm před horkem. Během nejteplejších hodin zatáhněte okenice, žaluzie nebo závěsy, abyste omezili vstup slunce. Využijte chladnějších časů, brzkého rána nebo večera, k větrání a osvěžení vzduchu. Dopřejte svému domácímu mazlíčkovi (psu nebo jinému zvířeti) volný přístup do nejchladnějších místností, například do těch s dlažbou, kde si může přirozeně odpočinout. Chladivá podložka, bezpečně umístěný ventilátor nebo vhodné chladivé oblečení mohou také poskytnout větší pohodlí.

Pokud nemáte žádné „specifické“ vybavení, může se chladný, vlhký ručník položený na podlaze stát pohodlným místem, kam si váš mazlíček může v případě potřeby lehnout. A pokud je i přes vaši snahu obtížné váš domov ochladit, zvažte jiné alternativy: dobrým řešením v obdobích intenzivního horka může být dočasné ubytování vašeho mazlíčka na chladnějším místě s přáteli nebo rodinou nebo návštěva zařízení s klimatizací, která jsou vhodná pro domácí mazlíčky (psy nebo jiná zvířata).

Přizpůsobte si procházky a dobu hraní

Během vlny veder je třeba upravit režim vašeho psa. Vybírejte procházky brzy ráno nebo večer, kdy je vzduch chladnější. Během nejteplejších hodin je nejlepší se vyhnout dlouhým procházkám, běhům a namáhavým hrám. Dávejte si také pozor na zem: asfalt rozpálený sluncem může psovi spálit tlapky. I krátká procházka může být pro vašeho společníka nepříjemná.

Pozor na běžné mylné představy: zvíře (pes nebo jiné) může utrpět úpal i ve stínu. Horké, špatně větrané nebo příliš vlhké prostředí se může rychle stát nebezpečným. Nikdy nenechávejte svého mazlíčka samotného v autě, ani na pár minut, protože teplota uvnitř může velmi rychle stoupnout.

Jemně osvěžte svého mazlíčka

Aby se váš mazlíček cítil o něco chladněji, existuje několik jednoduchých kroků, které jsou účinné a respektují jeho pohodlí. Můžete mu jemně navlhčit břicho, podpaží a tlapky vlažnou nebo mírně studenou vodou.

Vyhněte se však namočení hlavy nebo zad: tato místa nejsou ideální pro odvod tepla a mohou být nepříjemná. Vyhněte se také ledové sprše nebo náhlému ponoření do velmi studené vody, které může způsobit tepelný šok. Pro psy, kteří si rádi ponoří vodu, může být skvělým způsobem, jak se ochladit, malý bazén nebo místo, kde si mohou namočit tlapky.

Zvýšená ostražitost pro citlivější psy

Někteří psi jsou obzvláště náchylní k vysokým teplotám. To platí zejména pro brachycefalické psy, což je termín, který znamená „krátkohlavý“. Jejich morfologie ztěžuje dýchání a regulaci tepla.

Mezi postižená plemena patří anglický buldok, francouzský buldoček, mops, pekinéz a bostonský teriér. U těchto psů je nezbytná ještě větší opatrnost: omezit venčení na nejchladnější denní dobu, zajistit jim pečlivý dohled a co nejpohodlnější prostředí.

Rozpoznání příznaků úpalu

Věnujte zvýšenou pozornost chování svého mazlíčka (psího nebo jiného). Silné funění, extrémní únava, odmítání pohybu, nadměrné slinění, neobvyklá chůze nebo letargie mohou být příznaky úpalu.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo pokud váš mazlíček vykazuje tyto příznaky, okamžitě kontaktujte veterináře. Můžete také zavolat na pohotovostní veterinární službu 3115 , bezplatné číslo dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, které vás nasměruje k veterináři, který je na pohotovosti ve vaší oblasti.

S těmito několika jednoduchými návyky by si váš mazlíček (pes nebo jiný) měl užít léto v lepších podmínkách. Vaše každodenní péče je jeho nejlepším spojencem pro udržení pohodlí a zdraví během horkého počasí.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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