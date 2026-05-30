Tato jídla, v domácnostech velmi běžná, mohou být pro psy nebezpečná.

Naši psi rádi sdílejí náš každodenní život, ale ne vždy naše talíře. Některé základní potraviny ze spíže, pro nás běžné, mohou pro jejich psy představovat skutečné zdravotní riziko. Lepší identifikace těchto potravin znamená, že jim poskytneme klidnější, pohodlnější a zdravější život. Zde jsou hlavní potraviny, které byste měli držet mimo dosah jejich zvědavých nosů.
Čokoláda, známý falešný přítel
Čokoláda je pravděpodobně nejznámějším příkladem potravinového toxinu u psů. Obsahuje theobromin, látku, kterou psí tělo vylučuje velmi pomalu.
V závislosti na požitém množství a velikosti zvířete se mohou účinky lišit: zažívací potíže, neobvyklý neklid, zrychlený srdeční tep a v nejzávažnějších případech i závažné komplikace. Hořká čokoláda je obzvláště riziková, protože má vyšší koncentraci theobrominu. Pro ochranu zdraví vašeho mazlíčka je proto nezbytné ji pečlivě skladovat a nikdy nenechávat tyčinku v dosahu jeho nosu.
Hrozny a rozinky: toxicita, které je nyní lépe porozuměno
Hrozny a rozinky, které byly dlouho považovány za „veterinární záhadu“, jsou nyní jasně označeny za nebezpečné pro psy. Vědecké studie, včetně jedné publikované v časopise Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, naznačují, že kyselina vinná, která se v tomto ovoci přirozeně vyskytuje, by mohla být spojena s vážným poškozením ledvin. I v malém množství mohou způsobit akutní selhání ledvin.
Další obtíž spočívá ve skutečnosti, že ne všichni psi reagují stejně: malá dávka může být pro jednoho neškodná a pro jiného problematická. Proto je opatrnost nejlepším přístupem k zachování jejich zdraví.
Cibule a česnek: dávejte si pozor na krev svého psa
Cibule, česnek, stejně jako šalotka a pažitka patří do čeledi česnekovitých. Za svou lákavou vůní obsahují sloučeniny, které mohou oslabovat červené krvinky psů.
Rizikem je anémie, která může vést k únavě, slabosti a nízké energii. A na rozdíl od všeobecného přesvědčení jsou postiženy všechny druhy potravin: syrové, vařené, rozemleté nebo zapracované do připravených pokrmů. Sdílení zbytků se může zdát jako laskavé gesto, ale pro zajištění vyvážené stravy je nejlepší se vyhnout jakémukoli koření.
Další potraviny, které je třeba bedlivě sledovat
I další produkty denní potřeby si zaslouží vaši pozornost.
- Xylitol, sladidlo obsažené v některých žvýkačkách a dietních výrobcích, je pro psy obzvláště toxické. Může způsobit rychlé a závažné reakce.
- Makadamové ořechy, avokádo a káva patří také mezi potraviny, kterým je třeba se vyhnout, a to kvůli jejich potenciálně škodlivým účinkům na psí tělo.
Znalost těchto krmiv vám umožní osvojit si jednoduché každodenní návyky k ochraně zdraví vašeho mazlíčka. Dobře chráněný pes je šťastnější a klidnější pes, plně připravený užívat si života po vašem boku. V případě požití je nezbytná (velmi) rychlá reakce: kontaktování veterináře vám umožní jednat efektivně a omezit riziko úmrtí.