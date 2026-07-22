Tato chyba během letních procházek může ohrozit vašeho psa

Život zvířat
Julia Perez
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I když teploty stoupají, procházky zůstávají pro pohodu vašeho psa důležité. Během vlny veder se však určité návyky mohou rychle stát nebezpečnými. Zejména jedna chyba si zaslouží vaši plnou pozornost: brát svého mazlíčka na rozpálenou zem během nejteplejších hodin dne.

Dehet se může stát skutečnou pastí

Často přemýšlíme o teplotě vzduchu… ale mnohem méně o teplotě země. Přesto se pod spalujícím sluncem může asfalt, asfalt nebo dokonce písek rozpálit. Protože váš pes chodí přímo po tlapkách, stačí pár minut k tomu, aby si způsobil bolestivé popáleniny. Červené, podrážděné, popraskané nebo dokonce puchýřovité tlapky jsou známkou toho, že země byla příliš horká. Procházka, která měla být příjemná, se pak může proměnit ve skutečně nepříjemnou vzpomínku.

Velmi jednoduchý tip před odjezdem

Než vyrazíte ven, můžete si udělat rychlý test. Položte hřbet ruky nebo nohy na asfalt na 5 až 7 minut: pokud budete mít nutkání ji okamžitě sundat, protože je příliš horko, váš pes se bude cítit stejně… když po ní bude chůzí. V takovém případě je nejlepší změnit trasu a zvolit trávu, nezpevněné cesty nebo stinná místa, nebo dokonce procházku odložit na chladnější období.

Děláme, co můžeme, i během této vlny veder.

Samozřejmě vše záleží na vašem okolí. Pokud bydlíte poblíž parku, pole nebo velké travnaté plochy, je to ideální. Váš pes si tak může užít příjemnější procházku, aniž by musel chodit po asfaltu, zejména brzy ráno, kdy je ještě chladno.

V centru města, kde je všude beton, se však člověk často musí potýkat s omezeními. Pes potřebuje chodit ven na potřebu a v závislosti na svém plemeni, věku nebo povaze bude potřebovat několik venčení během dne. Cílem je pak tyto procházky přizpůsobit.

  • Pokud je to možné, volte ráno a večer.
  • Pokud se výletu během dne nelze vyhnout, zvolte trasu, která je co nejvíce zastíněná.
  • Pokud je pes malý, můžete ho na chvíli vzít na travnatou plochu, pro některá takzvaná křehká zvířata použít kočárek nebo ho dokonce nechat nosit ochranné botičky, pokud to situace vyžaduje.
  • Chladivá vesta může také poskytnout určité pohodlí.
  • A konečně, omezte své pobyty venku na nezbytné minimum: krátká procházka pro přirozené potřeby je lepší než dlouhé hraní nebo běhání, když je 30 až 40 °C.

Úpal, riziko, které by se nikdy nemělo podceňovat

Psi jsou v odvádění tepla mnohem méně efektivní než my. Ochlazují se primárně funěním, což je systém, který se v horkém počasí rychle stává neúčinným. Nadměrné funění, slinění, neobvyklá únava, potíže s chůzí nebo jakékoli abnormální chování by vás mělo okamžitě upozornit. V těchto případech venčení ukončete, přemístěte psa na chladné místo, nabídněte mu vodu a pokud se jeho stav nezlepší, neprodleně kontaktujte veterináře.

Někteří psi jsou ještě citlivější

Ne všichni psi reagují na teplo stejně. Starší psi, psi s nadváhou nebo psi trpící určitými nemocemi jsou zranitelnější. Zvláštní pozornost vyžadují také brachycefalická plemena, která se dají rozpoznat podle velmi krátkých čenichů a plochých obličejů. Francouzští a angličtí buldoci, mopsi, ši-cu, boxeři, kavalírští king charles španělé a bordeauxská doga mohou mít dýchací potíže, jakmile teploty překročí 15 až 20 °C. U těchto plemen by měly být procházky plánovány ještě pečlivěji.

Stručně řečeno: v létě si pes bude moci plně užít své výlety, pokud si vybere nejchladnější hodiny, vyhne se horkému terénu a především bude respektovat jeho rytmus.

Julia Perez
Julia Perez
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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