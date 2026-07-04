Překlad štěkání a mňoukání: úžasný příslib tohoto vědecky vyvinutého obojku

Život zvířat
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gundula Vogel / Pexels

Co kdyby vám váš pes konečně mohl říct, co si myslí, bez oklikování a nedorozumění? Nový chytrý obojek z Číny vyvolává velký rozruch tím, že slibuje přeměnu zvířecích zvuků na srozumitelné věty. Je to fascinující a překvapivý nápad, jehož cílem je jasně podpořit užší spojení s našimi společníky.

PettiChat: když se hlas vašeho mazlíčka stane „čitelným“

Za touto inovací stojí startup Meng Xiaoyi z Chang-čou, který navrhl zařízení s názvem „PettiChat“. Toto malé, diskrétní zařízení, které bylo spuštěno na Kickstarteru 14. dubna 2026, se připevňuje ke standardnímu obojku, který již mazlíček nosí.

Cíl je na papíře jednoduchý, ale v praxi ambiciózní: zpřehlednit úmysly vašeho psa nebo kočky transformací štěkání, mňoukání a dokonce i určitých poloh do krátkých zpráv zobrazených na vašem smartphonu. Těmito zprávami mohou být fráze jako „Mám hlad“, „Chci si hrát“ nebo „Jsem klidný“. To vše podle tvůrců trvá asi 1,2 sekundy a vytváří dojem plynulého a téměř přirozeného dialogu s vaším čtyřnohým společníkem.

Mobilní aplikace navržená pro intuitivnější připojení

Systém funguje prostřednictvím mobilní aplikace synchronizované s obojkem. Když zvíře vydá vokalizaci, zvuky jsou analyzovány a poté v reálném čase převedeny do jednoduchých zpráv. Aplikace by také umožnila člověku reagovat. Mluvením do telefonu by se zpráva převedla na vokalizaci přizpůsobenou zvířeti. Cílem je tedy otevřít formu obousměrné komunikace, emocionální most mezi dvěma druhy, které již sdílejí mnoho... ale ne jazyk.

Umělá inteligence v srdci systému

PettiChat pro své fungování využívá model umělé inteligence vyvinutý společností Alibaba Cloud. Podle startupu byl algoritmus natrénován na více než milionu zvukových a behaviorálních vzorků psů a koček. Umělá inteligence analyzuje variace tónu, rytmů, hlasových frekvencí a určitých projevů chování, aby se pokusila identifikovat záměry nebo emoce. Tento přístup je v souladu se současným trendem: využívání technologií k lepšímu pochopení živých bytostí a posílení vazeb mezi lidmi a zvířaty.

„Ambiciózní slib“, který vyvolává rozruch

Z komerčního hlediska se náhrdelník nabízí za cenu okolo 799 juanů, což je přibližně 100 až 120 eur. Ještě před oficiálním uvedením na trh, které je plánováno na konec května, bylo údajně zaregistrováno více než 10 000 předobjednávek, což svědčí o velmi silném zájmu veřejnosti.

Startup se chlubí deklarovanou mírou přesnosti 94,6 % při interpretaci emocí. Působivé číslo, které však přirozeně vyvolává otázky. Žádná publikovaná nezávislá studie tyto výsledky dosud nepotvrdila. Zpráva kolující na sociálních sítích rovněž uvádí, že tato zjištění v současné době poskytuje samotný výrobce bez externího vědeckého ověření.

Mezi skutečnou vědou a technologickým snem

Ve světě výzkumu není myšlenka „překladu“ zvířat nová, ale stále se k ní přistupuje s opatrností. Univerzitní týmy již pracují na analýze vokalizací zvířat s cílem identifikovat emoční vzorce, zejména u psů.

Tento výzkum ukazuje , že je možné rozpoznat obecné stavy, jako je radost, stres nebo vzrušení. Transformace specifického štěkání do dokonale strukturované lidské věty však zůstává mimo dosah současných znalostí. Výzva je obrovská: nejde jen o dekódování zvuku, ale o rekonstrukci jazyka, který nikdy nebyl navržen pro lidské použití.

Ať už se jedná o skutečný technologický průlom nebo chytrý marketingový trik, PettiChat v konečném důsledku ilustruje touhu: lépe porozumět našim mazlíčkům a posílit s nimi harmoničtější pouto. Kromě svého technického výkonu nás tento typ nástroje povzbuzuje k tomu, abychom věnovali větší pozornost signálům, které jsou již přítomny v našem každodenním životě. Držení těla, pohled, vokalizace… váš mazlíček už toho hodně komunikuje. A někdy stačí pouhé naučit se naslouchat jinak k vytvoření ještě pozitivnějšího a klidnějšího spojení.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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