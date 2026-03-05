Tráví naši mazlíčci příliš mnoho času před obrazovkami?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Televize v pozadí, videa s ptáky na YouTube nebo tablet položený na podlaze... obrazovky jsou dnes součástí výzdoby mnoha domácností. Ale co naši psi a kočky? Jsou těmito jasnými obrazy skutečně okouzleni a co je důležitější, prospívají jim?

Vidí zvířata opravdu to, co se děje na obrazovce?

Na rozdíl od dlouho rozšířeného přesvědčení psi a kočky skutečně vnímají obraz zobrazený na moderních obrazovkách. Starší televizory s nižší obnovovací frekvencí vytvářely mihotavý efekt, který psi snadno rozpoznali díky svému vysoce citlivému zraku. S dnešními obrazovkami s vysokým rozlišením se jim obraz jeví mnohem plynulejší.

Podle Amerického kynologického klubu (American Kennel Club ) mohou psi nyní snáze sledovat pohyb na obrazovce, což vysvětluje, proč někteří lidé sledují televizi tak pozorně. Kočky naopak obzvláště přitahují rychlé pohyby. Silueta ptáka nebo ryby přelétající přes obrazovku může vyvolat jejich přirozený lovecký instinkt. Jejich ostražitá těla, zářivé oči a drobné tlapky připravené k útoku jsou důkazem této kočičí zvědavosti.

Jednoduchá forma zábavy… nebo skutečný stimul?

V reakci na tento zájem nyní některé platformy nabízejí programy speciálně určené pro zvířata: klování ptáků, poskakování veverek nebo pokojné plavání ryb. Studie publikovaná v roce 2022 v časopise Applied Animal Behaviour Science pozorovala reakce psů na různé typy televizních obrazů.

Výzkumníci pozorovali, že psi nejsilněji reagovali na scény zobrazující jiné psy, doprovázené známými zvuky, jako je štěkání. Statické krajiny naopak vyvolávaly mnohem menší zájem. Reakce se však značně lišila v závislosti na temperamentu. Někteří psi sledovali obrazovku s nadšením, s nakloněnými hlavami a nastraženýma ušima, zatímco jiní raději vizuální podívanou zcela ignorovali.

Představují obrazovky nebezpečí?

Dosud žádná studie neprokázala, že by mírný čas strávený u obrazovky škodil zvířatům. RSPCA nám však připomíná , že bohaté a rozmanité prostředí je pro blaho zvířete i nadále nezbytné. Jinými slovy, sledování několika animovaných obrázků samo o sobě není problematické. Na druhou stranu, ponechání psa několik hodin o samotě se zapnutou televizí nenahrazuje aktivity, které skutečně přispívají k jeho zdraví a blahu.

Naši společníci se potřebují pohybovat, čichat, objevovat a interagovat. Aktivní tělo, pohyblivé tlapky a stimulovaná mysl jsou skutečnými ingrediencemi naplňujícího zvířecího života. U některých vysoce citlivých zvířat mohou rychlé obrazy nebo náhlé zvuky dokonce vyvolat nadměrné vzrušení nebo formu frustrace.

Otázka osobnosti

Stejně jako u lidí se preference enormně liší. Někteří psi se stanou skutečnými diváky a někdy štěkají na zvíře na obrazovce. Jiní projdou přímo kolem, aniž by si toho všimli. Tyto rozdíly lze vysvětlit několika faktory: věkem, úrovní energie, plemenem nebo životními zkušenostmi. Pro kočky může obrazovka nabídnout krátkou vizuální stimulaci, ale jen zřídka je tak uspokojivá jako interaktivní hra s pírkem nebo míčkem.

Takže bychom měli omezit jejich „čas u obrazovky“?

Neexistují žádná oficiální pravidla týkající se zvířat. Odborníci se však shodují na jednoduchém principu: čas strávený u obrazovky by měl zůstat bonusem, nikoli hlavní aktivitou. Pro šťastného a dobře přizpůsobeného psa nebo kočku zůstávají prioritou procházky, interaktivní hry, interakce s jejich lidmi a objevování reálného světa.

Zkrátka, pokud se váš pes na pár minut usadí a podívá se v televizi na ptáka, můžete se bez obav usmívat. Skutečné tajemství pohody zvířat se neskrývá v obrazovce… ale v bohatém a aktivním životě plném objevů.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
