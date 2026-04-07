„Babiččí bob“, hvězdný účes sezóny

Střih granny bob se vrací jako jeden z nezbytných vlasových trendů. Tento střih, inspirovaný klasickým bobem, je atraktivní díky své nadčasové eleganci a snadné údržbě. Přijaly ho mnohé celebrity a objevili se na přehlídkových molech, kde se etabluje jako moderní alternativa k strukturovanějším stylům.
Jemnější verze klasického bobu
„Babiččí bob“ má základní tvar bobu, ale s jemnějším a přirozenějším přístupem. Obvykle je střižen na linii čelisti nebo mírně pod ní a vyznačuje se méně výraznými liniemi a jemným pohybem.
Na rozdíl od ostře definovaného bobu se tento střih zaměřuje na mírně rozmazaný vzhled, někdy v kombinaci s jemným objemem nebo vlnitou texturou. Cílem je dosáhnout elegantního výsledku, aniž by působil příliš stroze. Tento trend je součástí širšího návratu k nenáročným účesům, které vyžadují minimální každodenní úpravu.
Proč je „babiččí bob“ tak populární?
Úspěch „babiččího bobu“ spočívá z velké části v jeho všestrannosti. Tento střih lze přizpůsobit různým texturám vlasů, ať už rovným, vlnitým nebo mírně kudrnatým. Pomáhá také zdůraznit obličej a zároveň zachovat přirozený vzhled. Někteří kadeřníci zdůrazňují, že tento typ bobu může dodat jemným vlasům hybnost a zkrotit silnější délky. Střih lze nosit s pěšinkou uprostřed pro minimalistický vzhled nebo s pěšinkou na straně pro větší objem.
Trend pozorovaný u několika celebrit
K popularizaci tohoto účesu v posledních měsících přispělo několik celebrit a pomohlo mu k jeho návratu. „Babiččí bob“ je součástí trendu upřednostňujícího moderní verze nadčasových střihů, jako je dlouhý bob nebo texturovaný bob. Tento typ účesu je často ceněn pro svou rovnováhu mezi sofistikovaností a jednoduchostí, která umožňuje různé styly vhodné pro různé příležitosti.
Jak si osvojit tento účes
Pro dosažení „babiččího mikáda“ odborníci doporučují zvolit mírně vrstvený střih, který zachovává pohyblivost. Údržba je relativně jednoduchá, s úpravami rozloženými podle rychlosti růstu vlasů. Přirozený styl s lehkým fénováním nebo sušením vzduchem vylepšuje vzhled tohoto střihu. Stejně jako u jakéhokoli účesu se výsledek může lišit v závislosti na typu vlasů, hustotě a tvaru obličeje.
„Babiččí bob“ potvrzuje návrat nadčasových a moderních účesů. Snadno se nosí a přizpůsobí se mnoha stylům, stal se oblíbenou volbou pro ty, kteří hledají elegantní účes bez zbytečných komplikací. Tento trend ilustruje rostoucí zájem o vzhled, který je moderní a snadno se udržuje.