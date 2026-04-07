„Babiččí bob“, hvězdný účes sezóny

Kadeřnictví
Fabienne Ba.
@teyanataylor / Instagram

Střih granny bob se vrací jako jeden z nezbytných vlasových trendů. Tento střih, inspirovaný klasickým bobem, je atraktivní díky své nadčasové eleganci a snadné údržbě. Přijaly ho mnohé celebrity a objevili se na přehlídkových molech, kde se etabluje jako moderní alternativa k strukturovanějším stylům.

Jemnější verze klasického bobu

„Babiččí bob“ má základní tvar bobu, ale s jemnějším a přirozenějším přístupem. Obvykle je střižen na linii čelisti nebo mírně pod ní a vyznačuje se méně výraznými liniemi a jemným pohybem.

Na rozdíl od ostře definovaného bobu se tento střih zaměřuje na mírně rozmazaný vzhled, někdy v kombinaci s jemným objemem nebo vlnitou texturou. Cílem je dosáhnout elegantního výsledku, aniž by působil příliš stroze. Tento trend je součástí širšího návratu k nenáročným účesům, které vyžadují minimální každodenní úpravu.

Proč je „babiččí bob“ tak populární?

Úspěch „babiččího bobu“ spočívá z velké části v jeho všestrannosti. Tento střih lze přizpůsobit různým texturám vlasů, ať už rovným, vlnitým nebo mírně kudrnatým. Pomáhá také zdůraznit obličej a zároveň zachovat přirozený vzhled. Někteří kadeřníci zdůrazňují, že tento typ bobu může dodat jemným vlasům hybnost a zkrotit silnější délky. Střih lze nosit s pěšinkou uprostřed pro minimalistický vzhled nebo s pěšinkou na straně pro větší objem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem CHANEL BEAUTY (@chanel.beauty)

Trend pozorovaný u několika celebrit

K popularizaci tohoto účesu v posledních měsících přispělo několik celebrit a pomohlo mu k jeho návratu. „Babiččí bob“ je součástí trendu upřednostňujícího moderní verze nadčasových střihů, jako je dlouhý bob nebo texturovaný bob. Tento typ účesu je často ceněn pro svou rovnováhu mezi sofistikovaností a jednoduchostí, která umožňuje různé styly vhodné pro různé příležitosti.

Jak si osvojit tento účes

Pro dosažení „babiččího mikáda“ odborníci doporučují zvolit mírně vrstvený střih, který zachovává pohyblivost. Údržba je relativně jednoduchá, s úpravami rozloženými podle rychlosti růstu vlasů. Přirozený styl s lehkým fénováním nebo sušením vzduchem vylepšuje vzhled tohoto střihu. Stejně jako u jakéhokoli účesu se výsledek může lišit v závislosti na typu vlasů, hustotě a tvaru obličeje.

„Babiččí bob“ potvrzuje návrat nadčasových a moderních účesů. Snadno se nosí a přizpůsobí se mnoha stylům, stal se oblíbenou volbou pro ty, kteří hledají elegantní účes bez zbytečných komplikací. Tento trend ilustruje rostoucí zájem o vzhled, který je moderní a snadno se udržuje.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Koordinace vlasů“: nový kosmetický trik, který okamžitě promění outfit v elegantnější
Article suivant
Podle několika celebritních kadeřníků je to délka vlasů, která „zjemňuje rysy obličeje“.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

