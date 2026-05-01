V New Yorku by nové pravidlo v kadeřnických školách mohlo být zlomovým bodem pro miliony žen.

Od září 2026 stát New York podnikne bezprecedentní krok: školení v oblasti kudrnatých, vlnitých a kudrnatých vlasů se stane povinným ve všech kadeřnických školách. Zdánlivě jednoduché opatření, které však řeší desetiletí tiché diskriminace vlasů.
Problém, o kterém všichni vědí, ale nikdo ho neřeší.
Kolikrát už jsme v salonu slyšeli frázi: „Nevím, jak na kudrnaté vlasy“ ? Vyloučení texturovaných vlasů z obecných kadeřnických osnov je přímým důsledkem segregované historie amerických salonů: školicí manuály se zaměřovaly téměř výhradně na rovné nebo mírně vlnité vlasy, čímž vynechávaly celou jednu část populace. Výsledek? Generace kvalifikovaných kadeřníků, zběhlých v určitých texturách, ale na jiné naprosto nepřipravených.
60 % populace, vzniklo 8 států
Paradox je zarážející. Více než 60 % americké populace má texturované vlasy. A přesto doposud pouze 8 z 50 států nařizovalo školení v oblasti těchto textur v kadeřnických školách. 75 % kadeřníků uvádí, že by chtěli více školení o různých typech vlasů – ale protože toto školení nebylo povinné, nezískali tyto dovednosti před praxí. Tato mezera ve školení má velmi reálné důsledky pro miliony klientů.
Podepsaným zákonem New York mění pravidla
Guvernérka Kathy Hochulová podepsala návrh zákona, jehož iniciátory byli poslankyně Michaelle Solagesová a senátor Jamaal Bailey. Senátor Bailey problém stručně shrnul: „Současné standardy často nedokážou dostatečně připravit odborníky na práci s různými texturami vlasů. Tato mezera neúměrně postihuje ženy a dívky jiné barvy pleti, které čelí obtížím s přístupem ke službám přizpůsobeným jejich potřebám.“ Zákon vstoupí v plnou platnost v září 2026.
Co se konkrétně ve školách mění?
Na objemu školení není nic revolučního – celkový počet hodin zůstává stejný. Mění se, co se vyučuje. Školy se nyní budou muset věnovat analýze všech typů vlasů, péči o přirozené vlasy, zvládnutí technik zaplétání a prodlužování a stylingu texturovaných vlasů – tvarování kudrlin, fénování a přirozený styling. To jsou dovednosti, které se zdají být samozřejmé, ale doposud prostě nebyly součástí učebních osnov.
„Právní rámec proti diskriminaci“
Michaelle Solagesová, sama černoška s texturovanými vlasy, objasnila rozsah reformy : „Ukázalo se, že jsou zapotřebí konkrétnější opatření. Tento zákon je reakcí na trvalou potřebu diverzity a začlenění v kosmetickém průmyslu, aby se zajistilo, že každý, bez ohledu na typ vlasů, dostane v salonech pozornosti a odbornosti, kterou si zaslouží.“ Kromě otázky školení je skutečným problémem diskriminace: odmítnutí někomu upravovat vlasy, protože nevíte, jak na to, je také formou vyloučení.
A po New Yorku?
Podle Asociace kosmetických škol státu New York by školy měly být schopny tyto nové požadavky bez větších obtíží zavést. Profesionální asociace kosmetiky (Professional Beauty Association), která reformu od začátku podporovala, vyjádřila naději, že i další státy rychle přijmou podobnou legislativu – a že se New York stane celostátním modelem. Otázkou už není, zda je to možné. New York právě dokázal, že ano.
Stručně řečeno, školení všech kadeřníků pro práci se všemi typy vlasů je samozřejmou pravdou, jejíž povinnost se stala povinnou až po celá desetiletí. New York tento krok právě učinil. A pro miliony žen, které už dlouho slýchají „promiňte, nevím jak“, je to mnohem víc než jen administrativní reforma. Je to uznání.