Ukazuje své „dětské vlásky“ a vyvolává vlnu online komentářů.

Julia P.
@a.nya.c/Instagram

Existují videa, která rezonují s mnohem více lidmi, než si dokážete představit. To, které na Instagramu zveřejnila registrovaná zdravotní sestra a tvůrkyně obsahu Anya Clements (@a.nya.c), je rozhodně jedno z nich. Pouhými nůžkami a téměř nevinnou otázkou se jí podařilo zaujmout tisíce žen: ty jemné, nepoddajné chloupky, které rostou v přední části hlavy a o kterých se nikdo nikdy doopravdy neodváží mluvit. Pozor, spoiler: zdaleka nejsme samy, kdo je má.

Otázka, která přišla jako zjevení.

Ve svém videu se Anya Clements (@a.nya.c) natáčí, jak stojí čelem k kamerě s nůžkami v ruce, jak si jemně zastřihuje zbloudilé vlasy nad pěšinou. Popisek je krátký, ale velmi účinný: „Holky... děláte to taky? Kde jsou moje kamarádky?“ Otázka položená jako prosba, téměř doznání. A reakce byla okamžitá.

Pod videem se hrnuly komentáře: „Ano, já taky!“ , „Myslel jsem, že jsem jediný,“ výbuchy smíchu a kolektivní povzdechy úlevy. Mnoho uživatelů internetu přiznalo, že stejný malý rituál praktikují i doma, před zrcadlem, aniž by se o tom někomu zmínili. Už jen to, že o tom nahlas mluvili, jim najednou dělalo dobře.

Co jsou to ty slavné „dětské chloupky“?

Ty krátké, jemné a někdy nepoddajné chloupky, které vyčnívají kolem obličeje nebo na temeni hlavy, jsou velmi častým jevem. Existuje několik možných vysvětlení: může se jednat o přirozený růst po lámání, vlasy oslabené teplem nebo barvením, nebo dokonce o drobné změny související s hormonálními výkyvy (těhotenství, poporodní období, únava). A samozřejmě hraje roli i genetika. Zkrátka tyto chloupky jsou naprosto normální. Jsou dokonce součástí každodenního života mnoha žen, které s nimi žijí, aniž by vždy věděly, jak si o ně pečovat.

Komunita sjednocená kolem malého, osobního detailu

Video Anyi Clements (@a.nya.c) je obzvláště „dojemné“, protože dokonale ilustruje kouzlo sociálních médií, když jsou použita autenticky. „Detail krásy“, který by si někdo mohl myslet za drobnou osobní nejistotu, se během několika sekund stane tématem sdíleným tisíci lidmi. Uživatelé internetu se cítí viděni, pochopeni a v těchto sdílených zážitcích nacházejí skutečný pocit solidarity.

Pro ty, kteří si chtějí zkrotit nepoddajné chloupky, aniž by se uchýlili k nůžkám, existuje několik řešení: trocha stylingového gelu nebo vosku na obočí na čistém knedlíku od řasenky vám často umožní je jemně uhladit. Postačí i lehký lak na vlasy nebo stylingový balzám. A aby je nechali být, někteří je raději přijmou takové, jaké jsou, a přijmou přirozený vzhled.

Díky tomuto jednoduchému videu dosáhla registrovaná zdravotní sestra a tvůrkyně obsahu Anya Clements (@a.nya.c) něčeho vzácného: proměnila drobnou nejistotu ve chvíli společného spojení. Opět jsou to každodenní detaily, které nás nejvíce sbližují a připomínají nám, že nikdy nejsme tak sami, jak si myslíme, když se podíváme do zrcadla.

Jemné vlasy: tyto účesy dodávají objem

