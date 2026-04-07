Podle několika celebritních kadeřníků je to délka vlasů, která „zjemňuje rysy obličeje“.

Photo d'illustration : RDNE Stock project / Pexels

Střih vlasů může změnit celkový vzhled obličeje hrou s objemem, světlem a pohybem. Někteří celebritní kadeřníci se dokonce dělí o své tipy na „zjemnění“ rysů. A především, a to je zásadní: nemusíte nic měnit. Váš obličej je naprosto v pořádku takový, jaký je.

Délky, které jemně rámují

Mezi doporučeními, která profesionálové často uvádějí, se často zdůrazňují střední až dlouhé délky – sahající mezi ramena a trup. Proč? Protože vytvářejí pohyb kolem obličeje. Na rozdíl od některých velmi krátkých nebo velmi ostrých střihů, které mohou zdůraznit linie (například linii čelisti), tyto délky nabízejí pocit plynulosti.

Lehce vrstvené prameny jemněji rámují obličej a vytvářejí harmoničtější vzhled. Cílem není transformovat vaše rysy, ale jemně doplnit jejich přirozenou strukturu.

Magický účinek pramenů kolem obličeje

Možná jste již slyšeli o melírech „rámujících obličej“. Za tímto poněkud technickým termínem se skrývá jednoduchá myšlenka: strukturování střihu kolem obličeje. Tyto melíry, často vpředu kratší, přirozeně přitahují pozornost k určitým oblastem, jako jsou oči nebo lícní kosti. Také dodávají vlasům rozměr a zabraňují tomu, aby vypadaly příliš jednotvárně.

Výsledek: zářivější a lehčí střih, který kopíruje vaše pohyby a zvýrazňuje váš výraz. Cílem opět není nic skrýt, ale dodat celkovému vzhledu dynamiku.

Měkké a přizpůsobivé třásně na záclony

Další často doporučovanou možností je ofina s pěšinkou uprostřed nebo mírně na stranu, která orámuje obličej a zároveň zůstává vzdušná. Má tu výhodu, že se hodí k různým délkám a texturám vlasů. Zvýrazněním očí, aniž by je zatěžovala, může s lehkostí dodat nádech jemnosti a stylu. Je to zajímavé řešení, pokud chcete změnu, aniž byste museli drasticky měnit svůj účes.

Objem a lesk: skuteční spojenci

Kromě délky kadeřníci kladou důraz na dva základní prvky: objem a texturu. Měkké, zářivé a splývavé vlasy přirozeně zachycují světlo a rozjasňují obličej. Přidání objemu, zvýraznění vln nebo jen špetka textury může stačit k proměně celkového efektu. Často jsou to právě tyto malé detaily, které dělají ten největší rozdíl.

Nemusíte nic "změkčovat".

Tyto tipy mohou být užitečné, pokud hledáte inspiraci, ale nikdy by se neměly stát striktním pravidlem. Abyste byli krásní, nemusíte svůj obličej zjemňovat, korigovat ani transformovat. Výrazné rysy, definovaná čelist, výrazné lícní kosti nebo hranatý obličej nejsou vady; jsou to jedinečné vlastnosti, které přispívají k vaší identitě. Účesy jsou nástrojem sebevyjádření, nikoli povinností přizpůsobit se nějakému ideálu. Střih si můžete vybrat pro potěšení, pro změnu, pro zábavu – nebo ho nechat tak, jak je.

Doporučení od celebritních kadeřníků nám v konečném důsledku připomínají jednu věc: neexistuje jediná „správná“ délka vlasů. Nejdůležitější je najít to, co se vám líbí, co vám sluší a v čem se cítíte dobře. Protože nakonec je nejlepší styl ten, který si vyberete sami – ne ten, který vám je vnucen.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Babiččí bob“, hvězdný účes sezóny

Střih granny bob se vrací jako jeden z nezbytných vlasových trendů. Tento střih, inspirovaný klasickým bobem, je atraktivní...

„Koordinace vlasů“: nový kosmetický trik, který okamžitě promění outfit v elegantnější

V módě často rozhodují malé detaily. Obzvláště pozoruhodný je jeden trend, který lze vidět na přehlídkových molech a...

Mysleli jsme si, že na tento doplněk z 90. let se zapomnělo, ale v roce 2026 se vrací.

Móda ráda nahlíží do svých archivů. Po několika ikonických kouscích z 90. a 21. století se vlasový doplněk,...

V Paříži tato herečka vrací elegantní pěšinku na stranu.

Trendy v kosmetice se pravidelně vyvíjejí a některé účesy považované za „zastaralé“ se často vracejí. To je případ...

Vypadat „neupraveně“: nový trendy „mužský“ střih vlasů

V roce 2026 se trendy v pánských účesech (a v účesech pro všechny s krátkými vlasy) ubírají uvolněnějším...

Střih vlasů „Christy Cut“ se vrací, inspirovaný supermodelkou z 90. let.

Devadesátá léta 20. století se v oblasti inspirace krásou nikdy nesetkala s větším množstvím inspirace. Letos, v roce...