„Zlatá blondýnka“ se vrací do kadeřnictví

Poté, co se do popředí dostaly studené blond barvy, se vrací medová blond, která rozjasňuje vlasy. Tento teplý odstín je atraktivní pro svůj přirozený efekt, jemné světlo a schopnost zvýraznit základní barvu. Pokud vám vyhovuje, je to trend, který byste si měli užít, ale v konečném důsledku je to osobní volba.
Medově blond, teplý odstín, který opět okouzluje
Po několik sezón dominovaly touze po proměně vlasů ledové, popelavé nebo platinové blond. Dnes se trend obrací: slunnější odstíny znovu získávají na popularitě v kadeřnických salonech. Mezi nimi se „medová blond“ stává jedním z nejžádanějších odstínů právě teď.
Jeho úspěch je součástí širšího vývoje v barvení vlasů: touhy po jemnějších, personalizovanějších výsledcích, které se blíží přirozené barvě vlasů. Spíše než kompletní transformace vlasů je nyní cílem obohatit je melírováním, které dodá rozměr a lesk.
Zářivá barva se zlatými a jantarovými odlesky
Medová blond se vyznačuje jemnou směsí světlých, zlatavých a lehce jantarových tónů. Na rozdíl od studených blond odstínů, které se spoléhají na velmi čisté odstíny, si zachovává určitou hloubku a dodává pleti obklopující efekt.
Tuto barvu lze přizpůsobit jakémukoli stylu. Pár melírů na tmavě blond podkladu vytvoří jemný efekt sluncem políbeného vzhledu, zatímco zcela zlatavá hlava vlasů nabídne znatelnější změnu. Cíl zůstává stejný: vytvořit zářivou barvu s objemem a dostatkem světla.
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Proč se tento trend vrací právě teď?
Současné trendy v barvení vlasů upřednostňují sladěné efekty, lesk a přirozené přechody. Medově blond tento trend dokonale ztělesňuje: zvýrazňuje původní barvu, aniž by vytvářela ostrý kontrast. Dosažené pomocí balayage nebo jemného melíru nabízí personalizovaný a rozvíjející se výsledek. Odrosty se snáze prolínají s barvou, minimalizují se delicí linie a umožňují vám rozložit si návštěvy kadeřníka. Skutečná výhoda pro ty, kteří chtějí zářivé vlasy bez nadměrné údržby.
Balayage, hvězdná technika pro medově blond
Jednou z velkých výhod medově blond je její všestrannost. Tento odstín se hodí k mnoha tónům pleti a přirozeným barvám vlasů. Pro dosažení přirozeného výsledku zůstává preferovanou metodou balayage. Tato technika zahrnuje zesvětlení určitých oblastí vlasů při zachování hloubky základní barvy.
Pokud se to provede dobře, vytvoří se smíšený, zářivý efekt, který se snadno nosí každý den. Barva se vyvíjí postupně a po celé měsíce si udržuje krásný pohyb. Tato technika však vyžaduje skutečnou odbornost: špatně provedené balayage může vytvořit příliš ostré kontrasty a méně harmonický efekt.
Medově blond je dnes tak populární, protože kombinuje zářivost, přirozený vzhled a snadnou údržbu. Tento vlasový trend zdůrazní krásu každé hlavy a zároveň nechává každému volnost, zda si ho zvolí… nebo ne, podle svého přání a stylu.