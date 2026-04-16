Bojovnice s vlasy vlajícími v severním větru, ženy s copánky zapletenými jako válečnické koruny: účes vikingských žen okouzluje a inspiruje daleko za skandinávskými hranicemi.
Tyto účesy zdaleka nebyly pouhou ozdobou, ale v severských společnostech ztělesňovaly svobodu, společenské postavení a silnou identitu. Dnes, díky popularitě série Vikingů a severské kultury, tyto styly zažívají velkolepé oživení.
Ať už máte dlouhé, středně dlouhé nebo krátké vlasy, shromáždili jsme více než 30 autentických inspirací, které vám pomohou osvojit si tento nadčasový styl bojovnice.
Historické a kulturní základy účesů vikingských žen
V severské společnosti symbolizovaly dlouhé vlasy svobodu, důstojnost a společenské postavení .
Svobodné ženy hrdě ukazovaly své vlasy, zatímco otrokyně měly často oholené hlavy: viditelný a výmluvný rozdíl.
Tyto účesy odrážely neustálou rovnováhu mezi funkčností a elegancí, vhodnou pro četné povinnosti vikingských žen.
Archeologické nálezy potvrzují tento kulturní význam. Během vykopávek byly nalezeny kostěné hřebeny a jemně ryté sponky do vlasů.
Za zmínku stojí, že většina Vikingů nosila v koženém váčku malý hřeben pro každodenní péči o vlasy. Tyto předměty na tehdejší dobu dokazují pozoruhodnou úroveň hygieny a péče o vlasy.
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení byly vikingské účesy zřídka symetrické . Ozdoby byly integrovány chaotickým a organickým způsobem, čímž vytvářely syrové a autentické kouzlo.
Copy byly nejvýraznějším prvkem těchto vzhledů: francouzské, holandské, selské, rybí copy, boční copy nebo mikrocopy, které se vyskytovaly v nekonečných variacích v závislosti na příležitosti a hodnosti nositele.
Ovládněte ikonické techniky zaplétání pro autentický styl
Holandský cop zůstává základním kamenem vzhledu válečníka. Spočívá v provlečení pramenů zespodu, čímž vzniká výrazná textura spočívající na pokožce hlavy. Tento typ zaplétání nabízí vizuální sílu, které se francouzskému copu ne vždy může vyrovnat.
Složité copánky kombinují malé zapletené prameny s většími částmi a hrají si s texturami a objemem pro sofistikovaný výsledek. Zaplétání s více prameny, od dvou do pěti, vyžaduje cvik.
A nezapomeňme: nedokonalé copánky jsou nedílnou součástí severské estetiky . Nedokonalost je zde vlastností.
Z technického hlediska vždy začněte s čistými, dobře rozčesanými vlasy rozdělenými na stejné části. Solný sprej nebo přejetí kulmou dodá copánkům potřebnou texturu, aby dobře držely.
Pro jemné vlasy vytvářejí texturizační pudry a pancaking vítanou iluzi hustoty. Pro velmi rovné vlasy je před začátkem úpravy nezbytné lehké pročesání u kořínků.
30 inspirací pro vikingské účesy pro ženy podle délky vlasů
Vikingské účesy pro dlouhé vlasy
Existuje mnoho možností pro dlouhé vlasy. Volné, přirozené kudrlinky, vlnité a volně nošené bez žehličky, ztělesňují vikingský styl v jeho nejčistší podobě .
Culík, ať už vysoký nebo nízký, umožňuje vlasům volně splývat. Styl „polovina nahoru, polovina dolů“, s horní částí zapletenou nebo svázanou dozadu, kombinuje praktičnost a romantiku.
- Měkký, volný cop pro neformální příležitosti
- Pevný centrální cop, podobný francouzskému copu
- Dva copy přepnuté přes každé rameno
- Boční kudrlinky pro tajemný a dramatický efekt
Boční copy s malými francouzskými copánky nad uchem dodávají vlasům na druhé straně vzhled ještě plnějšího vzhledu. Oholená strana, někdy zdobená runovým symbolem, představuje styl skutečné bojovnice.
Korunový účes, tvořený dvěma bočními copy spojenými na temeni hlavy jako diadém, je zdoben koženými tkaničkami nebo vlněnými nitěmi.
A konečně, volné vlasy s centrálními copy kombinují vlny a strukturu pro sofistikovaný výsledek bez zjevné námahy.
Vikingské účesy pro středně dlouhé vlasy
Středně dlouhé vlasy nabízejí velkou všestrannost. Boční copy a spirály drží vlasy na místě a zároveň jim dodávají nádech válečnického stylu.
Středně vysoké účesy doplněné volnými prameny odrážejí severské dědictví a zároveň zůstávají praktické pro každodenní úkony.
Závitky v kombinaci s jemnými copánky zachycují ducha vikingských žen v moderní a přístupné interpretaci.
Vikingské účesy pro krátké vlasy
Krátké vlasy nevylučují vikingský styl, právě naopak. Mikrocopy po stranách, umístěné blízko spánků, vytvářejí iluzi oholené hlavy.
Malé asymetrické copánky, geometrické vyholené vzory a kovové doplňky nebo kožené čelenky dokonale doplňují tento odvážný válečnický vzhled.
Tento styl je vhodný pro cosplay, karneval i každodenní nošení.
Nechte se inspirovat Lagerthinými účesy a postavami ze série Vikingové
Lagertha zůstává v popkultuře vrcholným vzorem pro vikingské účesy žen.
Jeho styl se vyznačuje výrazným vizuálním kontrastem mezi opracovanými, zapletenými nebo oholenými boky a impozantním centrálním objemem .
Tato struktura uvolňovala obličej během boje a zároveň chránila šíji: logika, která byla stejně funkční jako estetická.
Pro vytvoření této siluety je zásadní vertikála a objem. Kadeřníci v sérii použili provázek nebo nit k provázání různých copánků dohromady, čímž vytvořili složité a odolné struktury.
Tyto techniky lze s trochou trpělivosti reprodukovat doma.
Pro srovnání, mužské postavy také nabízejí užitečné odkazy. Ragnar Lothbrok nosil částečně oholenou hlavu s copy uprostřed. Rollo se pyšnil dlouhou, splývavou hřívou s kroucenými prameny po stranách.
Björn zvolila zapletené a svázané účesy ve tvaru půlměsíce. Tyto styly přímo ovlivňují dnešní trendy v účesech bojovnic pro ženy na festivaly a cosplay.
Doplňte svůj vikingský účes pro autentický a výrazný vzhled.
Doplňky hrály v severské estetice ústřední roli. Korálky, dostupné ve stříbře, bronzu, dřevě, kosti nebo drahých kovech , se navlékají na pramen nebo konec copu.
Vyryté runy symbolizující ochranu nebo sílu dodávají účesu silný symbolický charakter.
K jejich vložení vám postačí navlékač korálků nebo tenký drátek. Arzenál doplňků Vikingů doplňují kovové kroužky, vlásenky a cívky.
Kožené pásky omotané kolem culíku dodávají organickou texturu a zároveň zakrývají plastové gumičky. Kůže poskytuje lepší přirozené tření ve srovnání s hedvábnými stuhami a zabraňuje sklouzávání ozdob.
Lněné nitě propletené do copů dodávaly oblečení bohémský, přirozený nádech. Zlaté ozdoby symbolizovaly bohatství a přirozenou autoritu ženy, která je nosila.
|Styl
|Úroveň
|Čas
|Příležitost
|Cop s perlami
|Začátečník
|5 minut
|Denní
|Středoholandský cop
|Začátečník
|10 minut
|Sport, venku
|Boční mikrocopy
|Středně pokročilý
|15–20 minut
|Denní
|Koruna z ušlechtilých copů
|Středně pokročilý
|20 minut
|Svatby, obřady
|Umělý zapletený jestřáb s objemem
|Záloha
|30–45 minut
|Párty, festivaly, cosplay
Přizpůsobte si vikingské účesy svému typu vlasů
Severský styl bojovníka lze přizpůsobit všem typům vlasů díky několika cíleným technickým úpravám. U jemných vlasů texturizační pudr před zapletením a technika palačinek vytvářejí přesvědčivou iluzi hustoty.
Holandské copánky vylepší váš vzhled, aniž by vyžadovaly velké množství vlasů.
Pro velmi rovné vlasy lehké česání u kořínků a lehké fixační přípravky zabraňují sklouzávání doplňků.
U krátkých vlasů může zaměření se na spánkové copy a použití stylingového vosku nebo gelu vytvořit moderní a výrazný asymetrický styl.
Zvláštní pozornost si zaslouží vikingský bob. Bez ofiny, s jednotnou délkou a dokonale hydratovanou kůží , umožňuje zvýraznit části vlasů copánky a ozdobami.
Vršek lze dokonce upravit i do polodlouhého stylu. Středně dlouhé vlasy naopak krásně kombinují spirály, copy na straně a volné prameny pro moderní, severský a osobitý vzhled.
Péče a údržba pro bezchybné a dlouhotrvající vikingské účesy
Vikingské ženy kladly velký důraz na péči o vlasy. Tato pečlivost je relevantní dodnes: zdravá pokožka hlavy je základem každého složitého zaplétání copů .
Hydratační přípravky a vlasová séra dlouhodobě zachovávají krásu a vitalitu vlasů.
Suché oleje dodávají vlasům pružnost a hladký povrch. Zdravé vlasy lépe drží, zabraňují sklouzávání copánků a vypadávání ozdob.
Používejte diskrétní gumičky a produkty s lehkou fixací, aby účes vypadal bezchybně.
- Vyhněte se pevným copánkům, které napínají vlasové vlákno.
- Volte jemné stylingové techniky, abyste omezili lámání vlasů.
- Účes zajistěte sponkami do vlasů ve tvaru U, skrytými pod copánky.
- Pro lepší fixaci mikrocopů po stranách lehce navlhčete nebo naneste stylingový vosk.
Péče o vlasy je aktem sebeúcty a zároveň tradicí.
Severské bojovnice to dobře chápaly: dobře udržované vlasy odrážejí sílu a důstojnost ženy, která je nosí, bez ohledu na její životní styl nebo typ postavy.