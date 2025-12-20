Účesy ze Stranger Things už nejsou tajemstvím: jejich tvůrce konečně vše odhaluje.

Zatímco se seriál „Stranger Things“ chystá uzavřít svou poslední kapitolu, fanoušci jsou příliš zaneprázdněni sledováním příběhu filmu Vzhůru nohama, než aby se soustředili na účesy postav. Mnozí však chválí účesy herců. A samozřejmě Steve Harrington dokonale ztělesňuje estetiku 80. let se svými fénovanými vlasy a několika rozcuchanými prameny.
Neuvěřitelné proměny vlasů
Pokud jste skalní fanoušci seriálu „Stranger Things“, pravděpodobně znáte profily všech postav, slabiny Demogorgonů, oblíbené jídlo Eleven a pravidla seriálu „Dungeons & Dragons“. Všimli jste si ale neuvěřitelných účesů těchto postav, znepokojivě realistických? Účesy Wheelerů, Byerů a nenapravitelného Steva zdaleka nejsou pouhými detaily, ale definují seriál a pevně ho ukotvují ve své době.
Příběh se odehrává v 80. letech, v éře walkmanů, džínů s vysokým pasem a pestrobarevného oblečení. Klíčová byla samozřejmě konzistence od hlavy až k patě. Kadeřnice Sarah Hindsgaulová proto hercům poskytla své odborné znalosti k proměně, která působila jako skok zpět v čase.
Pravděpodobně jste se otřásli Willovým vizuálně výrazným střihem do misky a možná jste se i zašklebili nad Billyho zlatavým mulletem. Pravděpodobně jste si také chtěli během svého pobytu v Kalifornii ostříhat vlnitý bob s ofinou od Millie Bobby Brown. Tyto střihy jsou však umělecká díla, výsledek nespočetných hodin práce. Tenké natáčky a spousta laku na vlasy jsou v zákulisí nezbytné. Kadeřnice sama se svými miliony sledujících sdílí exkluzivní pohledy ze zákulisí.
250 trvalých na place
Ikonické účesy 80. let, pečlivě zrekonstruované v seriálu, zdaleka nejsou všeobecně oblíbené. U některých vyvolávají špatné vzpomínky, u jiných symboly nostalgie a vyvolávají smíšené reakce. Uživatelé internetu neváhali přirovnat Eddieho účes k mopu nebo Billyho k krysím ocáskům. Samozřejmě si se svými vlasy můžete dělat, co chcete.
Skutečný výkon spočívá v držení a trvanlivosti každého účesu, zejména v zápalu akce. Aby dosáhla vlnitého vzhledu, tak typického pro toto desetiletí, oddala se kadeřnice starému postupu, o kterém se kdysi myslelo, že je vyhrazen pro starší lidi v luxusních čtvrtích: trvalé. Během focení jich provedla nejméně 250. To vysvětluje, proč tyto volné kudrliny drží i přes intenzivní boje s demogorgony a hmatatelnou vlhkost filmu Upside Down.
Ale také paruky, které vytvářejí dokonalou iluzi
Oficiální kadeřník seriálu Stranger Things, zodpovědný za odborně vytvořené, rozcuchané vzhledy a střihy realističtější než v originálech, si také dovolil pár svobod. V nejnovější sérii, na kterou se s napětím těšíte, nosí Nancy paruku, jemnější a volnější než dříve. Millie Bobby Brown, která hraje hvězdu seriálu Eleven, také není parukám nováčkem. Zatímco v první sérii souhlasila s oholením hlavy, v následujících sériích volí neuvěřitelně realistické paruky.
Eddie, srdcem rocker, nosí také umělé vlasy, které odrážejí jeho styl: ohnivý, neukázněný a provokativní. A přesně o to jde. Účesy se vyvíjejí spolu s jejich postavami, aby dále zdůraznily dané poselství.
Navzdory všem těmto hedvábným odhalením kadeřnice udržuje napětí ohledně použitých produktů, ale ty jsou rozhodně sofistikovanější než sprej „Farrah Fawcette“, o kterém se zmiňoval drahý Steve Harrington.