„Ženy vypadají maximálně,“ je trend krásy mezi mladými ženami, který vyvolává obavy

Tipy a triky
Anaëlle G.
@merithrah / TikTok

Rozjasnění pleti, dlouhodobá péče o pleť, posedlost „dokonalou tváří“... v posledních několika měsících TikTok a sociální média ovládlo nové slovo: „ženy vypadají skvěle“. Za tímto téměř futuristicky znějícím termínem se skrývá skutečný trend, který nutí některé mladé ženy optimalizovat svůj vzhled do nejmenšího detailu. A i když péče o sebe může být pozitivní, toto úsilí o dokonalost začíná vyvolávat vážné otázky.

Trend, který vznikl na internetu

„Looksmaxxing“ pochází z anglické zkrácené formy slov „looks“ (vzhled) a „maximizing“ (maximalizace). Myšlenka? Stát se „nejatraktivnější“ verzí sebe sama prostřednictvím akumulace technik krásy, kondice nebo estetických technik. Původně se tento fenomén šířil hlavně v mužských online komunitách. Dnes se jeho ženský protějšek rozmáhá na sociálních sítích, zejména mezi dospívajícími dívkami a mladými ženami.

Když se krása stane „projektem“

Princip „women looksmaxxing“ je založen na neustálém zlepšování: ultra přesné rutiny péče o pleť, nutriční poradenství, cvičení pro „vymodelování“ obličeje, strategické líčení, intenzivní péče o vlasy a stále běžnější kosmetické procedury. Každý detail těla se stává „projektem k optimalizaci“.

Na TikToku videa spojená s tímto fenoménem často slibují velkolepé „před a po“. Někteří tvůrci obsahu sdílejí nekonečné seznamy návyků, které je údajně mají učinit atraktivnějšími: lepší držení těla, „bělejší“ zuby, „skleněná pleť“, „dokonale“ tvarované obočí nebo dokonce redukce „nedokonalostí“ obličeje. Tento přístup někdy proměňuje pohodu ve skutečné hledání estetického výkonu.

@merithrah POV: Je ti 10+ a ještě to ani nevíš. Odkaz na e-knihu v mém biu🪽 #fyp #glowup ♬ Originalton - CAXRBON

Standardy, kterých je stále obtížnější dosáhnout

Problém je podle mnoha odborníků v tom, že tento trend je často založen na nerealistických standardech. Filtry, retuše a algoritmy vytvářejí dojem neustálé dokonalosti, které je v reálném životě obtížné dosáhnout. V důsledku toho si některé mladé ženy vytvářejí rigidnější vztah ke svému image s pocitem, že musí neustále něco „opravovat“.

Znepokojivý je také mentální rozměr tohoto jevu. Neustálé srovnávání vlastní tváře nebo těla s ultradokonalými modelkami může rychle narušit sebevědomí. Krása se pak stává méně prostorem pro osobní vyjádření a více nekonečným úsilím o vnucený ideál. A na sociálních sítích se tento tlak může rychle stát každodenní záležitostí.

Tváří v tvář fenoménu „ženského vzhledu maximalizujícího“ se stále více hlasů ozývají volající po propracovanějším přístupu k online diskurzu o kráse. Obličej nemusí být „optimalizovaný“, aby měl hodnotu, a sebevědomí by nikdy nemělo záviset na algoritmu nebo virálním trendu. Chtít se o sebe starat je naprosto v pořádku; nebezpečí však nastává, když se vzhled stane neustálým zdrojem úzkosti nebo potřeby uznání.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Routine beauté coréenne : le guide complet des 10 étapes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Časté chyby, které nevědomky zhoršují suché rty

Pálivost, suchá kůže a nepohodlí: suché rty jsou jednou z těch drobných každodenních nepříjemností, které mnoho lidí zažívá,...

Vlasy, které se rychle masti: nejčastější a podceňované příčiny

Ráno šampon, večer elegantní culík: pro mnohé je to známá a poněkud frustrující situace. Proč se nám vlasy...

Tmavé kruhy pod očima, matná pleť, oteklý obličej: co se nám zrcadlo snaží říct

Jsou rána, kdy viditelnější tmavé kruhy pod očima, méně zářivá pleť nebo mírně oteklý obličej mohou rychle upoutat...

Nečekaný zkrášlovací nástroj, který někteří používají k dodání objemu vlasům

Sociální média překypují překvapivými tipy na krásu a některé se stanou virálními během pár dní. Nejnovější? Používání… kleštiček...

Dámská kosmetika: kompletní výběr organické a přírodní kosmetiky

Organická a přírodní kosmetika se stává trvalou součástí ženské kosmetické rutiny. Značky, které se zavázaly k transparentnosti a...

Dárkové sady bio kosmetiky pro ženy: jak dobrá je tato přírodní kosmetika doopravdy?

Dárkové sady bio kosmetiky pro ženy už nejsou jen pomíjivým módním výstřelkem. Trh se hluboce strukturoval, protože tváří...