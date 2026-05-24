Oční linky si nanáší lžičkou a internet výsledek miluje.

Tipy a triky
Anaëlle G.
@probbeauty / TikTok

Co kdybyste už měli perfektní nástroj pro bezchybnou oční linku ve vaší kuchyňské zásuvce? To je jistě teorie, která stojí za tvůrkyní beauty obsahu Elizabeth (@probbeauty), která se na TikToku podělila o jednoduchý, ale účinný tip: použít lžičku jako šablonu k vytvoření čistého, symetrického vzhledu oční linky. Video se okamžitě stalo hitem mezi uživateli internetu, z nichž mnozí chválili přesné a dosažitelné výsledky, a to i pro ty s malými zkušenostmi s líčením.

Tip na líčení

Trik s lžičkou není ve světě krásy na sociálních sítích úplnou novinkou, ale Elizabethina ukázka (@probbeauty) mu vdechla nový život. Princip je jednoduchý: místo kreslení čáry od ruky, riskující roztřesený nebo asymetrický výsledek, použijete jako vodítko zaoblený tvar lžičky. Chytrý trik, který promění běžný kuchyňský náčiní ve skutečný make-up nástroj, a to bez nutnosti dalších nákupů.

Rukojeť pro spodní řádek

Technika se odvíjí ve dvou krocích. Nejprve tvůrkyně použije rovnou, tenkou rukojeť lžičky k nakreslení spodní linie oční linky. Umístěním rukojeti v linii s okem, směrem ke spánku, Elizabeth (@probbeauty) vytvoří rovnou, čistou základnu, která bude sloužit jako vodítko pro začátek linky. Tento první krok jí umožňuje s velkou přesností definovat úhel budoucího kočičího oka, aniž by se musela trápit s kreslením od ruky.

Zakřivená hrana pro horní linii

Poté Elizabeth (@probbeauty) otočí lžičku, aby využila její zaoblený okraj. Jemně přiložená k víčku, tato přirozená křivka slouží jako šablona pro vykreslení horní linie oční linky a harmonicky kopíruje tvar oka. Výsledek: hladká, rovnoměrná linka, která se elegantně zakřivuje směrem k vnějšímu koutku a setkává se se základnou nakreslenou v předchozím kroku. Kombinací těchto dvou technik můžete dosáhnout grafické a symetrické oční linky během několika sekund.

@probbeauty СТРЕЛКИ ЗА 5 СЕК ЛОЖКОЙ ♬ původní slovo - ELIZABETH

Proč je tento trik tak lákavý?

Úspěch tohoto triku spočívá v několika výhodách. Zaprvé, jeho jednoduchost: není třeba investovat do drahého příslušenství, stačí vám jednoduchá lžíce. Zadruhé, jeho přesnost: zaoblené hrany lžíce poskytují spolehlivé vodítko, obzvláště užitečné pro ty, kteří mají potíže s kreslením rovné čáry. A konečně, jeho dostupnost: trik je vhodný pro začátečníky i zkušené uživatele a přizpůsobí se různým tvarům očí. V komentářích uživatelé chválí „ohromující“ výsledky a slibují, že metodu vyzkouší.

Tímto trikem s lžičkou nám Elizabeth (@probbeauty) připomíná, že krása ne vždy vyžaduje sofistikované nástroje k dosažení krásných výsledků. Chytrá a přístupná ukázka, která dokazuje, že s trochou vynalézavosti může obsah naší kuchyně někdy pomoci naší kosmetické taštičce.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
