Ochrana kůže: reflex, který někteří dermatologové považují za prioritu

Slunce je sice pro život nezbytné a poskytuje řadu výhod – syntézu vitaminu D, antidepresivní účinek a terapeutické působení na některé kožní onemocnění, jako je lupénka – ale pokud se o něj správně nestaráme, představuje pro naši pokožku významnou hrozbu. S blížícím se teplejším počasím zdůrazňuje Francouzská národní unie dermatologů a venerologů (SNDV) důležitost používání vhodné ochrany před sluncem za všech okolností. Podle odborníků SNDV je prvním krokem přesně posoudit typ pleti, fototyp a intenzitu slunečního záření, které budete čelit.

Rizika nadměrného slunění

V krátkodobém horizontu jsou viditelné důsledky nadměrného nebo dlouhodobého slunění: nechvalně známé spálení sluncem, povrchové popáleniny způsobené UVB paprsky, odrážejí přímé poškození buněk epidermis. Nejvíce však dermatologům dělají starosti dlouhodobé účinky. Opakované slunění vede k molekulárním změnám v buněčném genomu, které tělo opraví jen částečně. Toto hromadění má v průběhu let za následek zrychlené stárnutí kůže, vznik stařeckých skvrn a především zvýšené riziko rakoviny kůže, ať už karcinomů nebo melanomů, přičemž ty druhé jsou nejagresivnější.

Koncept „slunečního kapitálu“

Aby dermatologové lépe pochopili nezbytná opatření, používají výmluvný obraz: „sluneční kapitál“, srovnatelný s „bodovým řidičským průkazem“. Každý jedinec se rodí s omezeným množstvím tohoto kapitálu, který nelze doplnit. Každé nechráněné vystavení se slunečnímu záření ho vyčerpává. Proto je důležité tento kapitál uchovávat po celý život a být obzvláště ostražití, pokud máte světlou pleť nebo jste vystaveni intenzivnímu slunečnímu záření. Tato logika velí, že bychom měli myslet na ochranu před sluncem nejen během dovolené, ale i v našem každodenním životě.

Znát svůj fototyp je první věc, kterou musíte udělat.

Pro výběr správné ochrany je nezbytné určit váš fototyp, tedy přirozenou citlivost vaší pokožky na slunce.

  • Fototyp I odpovídá velmi světlé pleti, někdy pokryté pihami, doprovázené zrzavými vlasy: tito lidé se systematicky spalují sluncem.
  • Fototyp II označuje světlou pleť s benátsky blond nebo kaštanovými vlasy, které často zčervenají, ale mohou se opálit.
  • Fototyp III zahrnuje světlou pleť, která zčervená pouze v případě intenzivního záření.
  • Fototyp IV označuje tmavou pleť, která je zřídka náchylná ke spálení sluncem. Čím nižší fototyp, tím větší je potřeba ochrany.

Osvědčené postupy pro fotoochranu

Znalost své pleti je výchozím bodem, ale osvojení si správných každodenních návyků je klíčové.

  • Dermatologové důrazně doporučují vyhýbat se veškerému slunečnímu záření mezi polednem a 16. hodinou, což je období, kdy je sluneční záření nejintenzivnější a nejškodlivější.
  • Venku je nejlepší zůstat ve stínu, ať už přírodním (pod stromem) nebo umělém (pod slunečníkem).
  • Důležitou roli hraje i ochranné oblečení: klobouk s širokou krempou, sluneční brýle a oblečení s UV ochranou tvoří první linii obrany.
  • Kromě toho by se na exponovaná místa měl pravidelně aplikovat vhodný přípravek na ochranu před sluncem.

Výběr správného produktu na základě expozice

Od roku 2006 se opalovací krémy dělí do čtyř kategorií na základě jejich SPF: nízký (SPF 6 až 14), střední (15 až 29), vysoký (30 až 50) a velmi vysoký (50+). Volba závisí na typu pleti a intenzitě slunečního záření. Při extrémním slunění – ledovce, tropy, dlouhé dny na pláži – se doporučuje velmi vysoká ochrana, zejména pro světlou pleť. Upozorňujeme, že úroveň ochrany se výrazně snižuje, pokud se nanese nedostatečné množství: proto nanášejte štědře a znovu nanášejte každé dvě hodiny, stejně jako po koupání nebo silném pocení.

Zvláštní pozornost věnovaná dětem

Ochrana dětí před sluncem vyžaduje zvláštní pozornost. Jejich křehčí pokožka je náchylnější k trvalému poškození. Přísné dodržování doby pobytu na slunci je nezbytné, stejně jako důkladné ochranné oblečení. Dermatologové doporučují používat minerální opalovací krémy, které jsou lépe snášeny a poskytují citlivé pokožce větší ochranu. Důležité je také pamatovat na to, že používání opalovacího krému, a to i s vysokým ochranným faktorem, by nikdy nemělo podporovat dlouhodobé slunění.

Zachování přirozené obranyschopnosti pokožky proti slunci spočívá v první řadě v přijetí vědomého a udržitelného přístupu k pobytu na slunci. Kombinací znalostí o vaší pokožce, postupů ochrany před sluncem a vhodných produktů si každý může slunce bezpečně užívat. Podle dermatologů by se primární důraz měl klást na komplexní a promyšlenou ochranu aplikovanou po celý rok.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
