Tmavé kruhy pod očima, matná pleť, oteklý obličej: co se nám zrcadlo snaží říct

Tipy a triky
Julia P.
Photo d'illustration : gpointstudio / Magnific

Jsou rána, kdy viditelnější tmavé kruhy pod očima, méně zářivá pleť nebo mírně oteklý obličej mohou rychle upoutat pozornost. Za těmito malými, často přehlíženými změnami se někdy skrývají signály vysílané vaším tělem, vaším životním stylem… nebo prostě jen vaší aktuální únavou.

Tmavé kruhy pod očima: Nejde jen o spánek

Tmavé kruhy pod očima jsou často spojovány s nedostatkem spánku, ale jejich příčiny mohou být mnohem rozmanitější . Dehydratace například může ztenčit pokožku a zviditelnit cévy pod očima.

Alergie také často hrají roli. Podrážděné oči nebo ucpaný nos mohou zvýraznit modravé nebo fialové tmavé kruhy pod očima, někdy nazývané „alergické tmavé kruhy“. V některých případech mohou velmi výrazné tmavé kruhy souviset také s nedostatkem železa nebo anémií, zejména pokud jsou doprovázeny extrémní únavou nebo velmi bledou pletí.

Je důležité si pamatovat jednu věc: mít tmavé kruhy pod očima je naprosto normální. Žádný obličej není dokonale hladký, nebo dokonce není vždy. Na sociálních sítích nebo v některých reklamních kampaních jsou obličeje často retušovány, filtrovány nebo osvětlovány velmi umělým způsobem. V reálném životě pleť žije, mění se, vykazuje známky stárnutí a vypráví příběh vašeho každodenního života.

Matná pleť: když pleť potřebuje trochu více péče

Matná pleť je často známkou toho, že pleti něco chybí. Velmi často: hydratace, odpočinek nebo jemnost. Stres a neklidné noci mohou narušit přirozenou regeneraci pleti. Pokud je kortizol – stresový hormon – příliš dlouho zvýšený, pleť může působit unaveněji a méně zářivě.

Strava také hraje roli. Nedostatek ovoce, zeleniny nebo potravin bohatých na antioxidanty může postupně ovlivnit vzhled pleti. Cílem opět není dosáhnout nerealistické dokonalosti. Pleť nemusí být bezchybná, aby byla krásná. Póry, drobné zarudnutí, nedokonalosti a známky únavy jsou součástí běžné reality lidské tváře.

Oteklý obličej: často spojován se zadržováním vody a nedostatkem odpočinku.

Budíte se někdy s oteklejší tváří? Je to velmi časté. Nejčastější příčinou je zadržování vody. Strava s vysokým obsahem soli – zpracované potraviny, slané svačiny, lahůdky – může k tomuto hromadění tekutin přispívat, což je obzvláště patrné kolem očí a tváří.

Nedostatek spánku může také zvýšit tento „nafouklý“ efekt. Během noci tělo reguluje tekutiny a nedostatečný odpočinek může tuto rovnováhu dočasně narušit. Svou roli mohou hrát i určité hormonální výkyvy, jako je menstruační cyklus, menopauza nebo některé poruchy štítné žlázy.

Dobré návyky, které je třeba osvojit denně

Nejlepším přístupem je vnímat tyto signály s laskavostí, nikoli s drsností. Váš obličej nemá být každý den zmrzlý nebo dokonalý. Už několik jednoduchých návyků může mít vliv: dostatek spánku, pravidelné pití vody, omezení nadměrného příjmu soli, konzumace více potravin bohatých na antioxidanty a nalezení chvilky na zpomalení od každodenního stresu.

Chůze, jóga, dechová cvičení nebo pouhé přestávky mohou mít také viditelný vliv na zářivost pleti. Pokud však určité příznaky přetrvávají i přes zdravý životní styl – například silná únava, závratě, nažloutlá pleť nebo neobvyklý otok – je i nadále důležité poradit se s lékařem, aby se vyloučila jakákoli skrytá zdravotní příčina.

Zrcadlo v konečném důsledku neukazuje jen vzhled: odráží také váš rytmus, vaši energii a někdy i vaši potřebu odpočinku. A na to si zaslouží pohlížet s trochou jemnějšího přístupu.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Nečekaný zkrášlovací nástroj, který někteří používají k dodání objemu vlasům

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nečekaný zkrášlovací nástroj, který někteří používají k dodání objemu vlasům

Sociální média překypují překvapivými tipy na krásu a některé se stanou virálními během pár dní. Nejnovější? Používání… kleštiček...

Dámská kosmetika: kompletní výběr organické a přírodní kosmetiky

Organická a přírodní kosmetika se stává trvalou součástí ženské kosmetické rutiny. Značky, které se zavázaly k transparentnosti a...

Dárkové sady bio kosmetiky pro ženy: jak dobrá je tato přírodní kosmetika doopravdy?

Dárkové sady bio kosmetiky pro ženy už nejsou jen pomíjivým módním výstřelkem. Trh se hluboce strukturoval, protože tváří...

Luxusní dárkové sady pro ženy: nejkrásnější prémiové dárkové sady, které můžete darovat

Darování luxusní kosmetické dárkové sady je stále jistotou, ať už je příležitost jakákoli. Vánoce, narozeniny, Valentýn nebo Den...

Cenově dostupné dárkové sady dámské kosmetiky: nejlepší dárkové sady pro každý rozpočet

Najít cenově dostupnou dámskou kosmetiku bez kompromisů v kvalitě je zcela možné. Každý rok sváteční období, narozeniny nebo...

Pro dlouhotrvající konturovací tužku na rty vám tyto tipy sdílené online pomohou.

Dosažení bezchybného líčení rtů od rána do večera se někdy může zdát jako trochu kosmetická výzva. Ať už...