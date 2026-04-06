„Zombie filler“: tento trendový estetický fenomén, který vyvolává kontroverze

Termín „zombie filler“, který je široce sdílen na sociálních sítích, je stejně zajímavý jako znepokojivý. Některé příspěvky tvrdí, že se jedná o „techniku využívající tuk z mrtvol ke změně vzhledu obličeje“.
Fáma zesílená sociálními médii
Termín „zombie filler“ se používá především online (Instagram, TikTok) k vyvolání rozruchu nebo k vytvoření senzace. Několik virálních příspěvků spojuje tento termín s myšlenkou produktů vyrobených z lidské tkáně po smrti. Tato tvrzení však nejsou založena na žádných uznávaných lékařských důkazech.
Profesní organizace v plastické chirurgii a dermatologii nezmiňují žádné standardní techniky využívající tuk z mrtvol v kosmetických zákrocích. Specialisté zdůrazňují, že „lékařské postupy jsou přísně regulovány standardy bezpečnosti, etiky a sledovatelnosti používaných produktů“. Virální povaha určitého obsahu může přispívat k šíření nepřesných nebo vytržených z kontextu informací, což vysvětluje důležitost spoléhání se na spolehlivé vědecké zdroje.
Jaké látky se vlastně používají v kosmetické medicíně?
Dnes používané „výplně“ jsou založeny především na známých a studovaných látkách, jako je kyselina hyaluronová, která je v těle přirozeně přítomna, nebo autologní tuk, tedy tuk odebraný z vlastního těla pacienta určitými specifickými postupy.
Tyto techniky se používají již několik let v rámci regulovaného lékařského rámce. Zdravotnické orgány zavádějí přísné protokoly, aby zaručily bezpečnost pacientů a kvalitu používaných produktů. Žádná uznávaná vědecká organizace se nezmiňuje o používání tkání zesnulých osob pro běžné kosmetické účely.
Ve Spojených státech se objevuje překvapivá nová metoda kosmetické chirurgie. Zahrnuje injekční aplikaci tuku odebraného přímo od zesnulých jedinců. Zatímco tento typ přenosu tuku se již používá v rekonstrukční chirurgii, zejména u obětí popálenin, v čistě kosmetické oblasti se jedná o novinku. Ve Francii je tato praxe zakázána.
Proč tento termín vyvolává tolik reakcí?
Popularita termínu „zombie filler“ je částečně způsobena jeho šokující povahou, která usnadňuje jeho šíření na platformách sociálních médií. Některý obsah záměrně používá úzkost vyvolávající slovní zásobu k upoutání pozornosti, aniž by nutně odrážel lékařskou realitu.
Tento jev zdůrazňuje širší problém: obtíže pro veřejnost s odlišením spolehlivých informací od senzačního obsahu v digitálním prostředí, kde viralita často má přednost před vědeckou důsledností. Odborníci doporučují ověřit si zdroje a konzultovat kvalifikované odborníky, než se budou vyvozovat závěry o lékařské praxi.
Termín „zombie filler“ ilustruje, jak určité virové projevy mohou vyvolávat obavy, aniž by byly založeny na ověřených vědeckých důkazech. Dosud neexistují žádné spolehlivé údaje, které by potvrzovaly existenci kosmetické techniky využívající tuk z mrtvol. Tato situace zdůrazňuje důležitost upřednostňování uznávaných lékařských zdrojů informací, abychom lépe porozuměli skutečným postupům a zabránili šíření zavádějících informací.