Častá chyba s kartáčem na vlasy může oslabit vlasové vlákno

Léa Michel
Kartáčování vlasů je jedním z nejběžnějších každodenních zkrášlovacích rituálů. Častá chyba však může oslabit vlasové vlákno, aniž byste si to uvědomovali: začít kartáčovat vlasy od kořínků a táhnout přímo dolů. Tento reflex může vlasové vlákno značně napínat, zejména pokud jsou vlasy zacuchané. Z dlouhodobého hlediska to může podpořit lámání vlasů, učinit je křehčími a dodat vlasům méně zdravý vzhled.

Proč tento zvyk může oslabit vlasové vlákno

Když se kartáčem prochází přímo od kořínků ke konečkům, hromadí se uzlíky a zvyšuje se odpor při průchodu kartáčem. Vlasové vlákno pak čelí většímu napětí, což může způsobit:

  • přestávka v délkách
  • ztráta lesku
  • pocit sušších vlasů
  • vzhled oslabených špiček

Mokré vlasy jsou k tomuto typu poškození obzvláště náchylné, protože jsou pružnější, a proto zranitelnější. Opakované tření může také oslabit kutikulu, vnější ochrannou vrstvu vlasů, která je nezbytná pro udržení jejich síly a pružnosti.

Správná technika pro ochranu vašich vlasů

Aby se minimalizovalo poškození, je vhodné postupovat postupně:

  • Začněte rozčesáváním konečků.
  • Pak vylezte zpět nahoru směrem k polovině trasy.
  • Dokončete odstraněním kořenových uzlů.
  • Jemně kartáčujte, aniž byste prudce tahali.

Tato metoda snižuje napětí vlasového vlákna a usnadňuje rozčesávání. Použití kartáče vhodného pro váš typ vlasů může také mít vliv. Často se doporučují kartáče s měkkými nebo široce rozmístěnými štětinami, aby se omezilo nadměrné tahání.

Důležitost kartáčování přizpůsobeného vašemu typu vlasů

Každý typ vlasů má specifické potřeby. Například kudrnaté nebo texturované vlasy často vyžadují jemnější rozčesávání, aby se zabránilo jejich lámání. V některých případech může být nejlepší použít hřeben s širokými zuby, zejména pokud jsou vlasy vlhké. Úprava rutiny pomáhá udržovat vlasy silnější a časem zlepšovat jejich vzhled.

Jednoduchý krok ke zlepšení zdraví vlasů

Změna způsobu česání vlasů může mít viditelný vliv na jejich kvalitu. Méně poškozená vlasová vlákna se obecně jeví měkčí a lesklejší. Tento jednoduchý krok je součástí komplexní rutiny určené k omezení opakovaného mechanického poškození.

Stručně řečeno, začít kartáčovat přímo u kořínků je častou chybou, která může oslabit vlasové vlákno. Postupnějším a šetrnějším postupem je možné zachovat sílu vlasů a omezit jejich lámání. Vhodný postup pomáhá udržovat viditelně silnější a zdravější vlasy.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Zombie filler“: tento trendový estetický fenomén, který vyvolává kontroverze

Termín „zombie filler“, který je široce sdílen na sociálních sítích, je stejně zajímavý jako znepokojivý. Některé příspěvky tvrdí,...

Ve sprše může tato častá chyba podráždit pokožku

Co může být po dlouhém dni lákavějšího než relaxační horká sprcha? Tento rozmazlující okamžik je dobrý pro vaši...

Krátké nehty: trend „recesních nehtů“ se v roce 2026 pravděpodobně uchytí

V roce 2026 se objevil decentní, ale silný trend: „recesní nehty“. Inspirován nejistou ekonomickou situací, přinesl návrat krátkým,...

Každodenní gesta, která mohou způsobit, že obličej vypadá unaveněji

Unavený obličej není vždy jen otázkou nedostatku spánku. Vzhled vaší pleti mohou ovlivnit i určité každodenní návyky. Dobrou...

Chyby, kvůli kterým vlasy vypadají řídší, než ve skutečnosti jsou

Vaše vlasy si zaslouží jemnost a úctu, ať už jsou jakéhokoli typu. Přesto některé každodenní návyky mohou, aniž...

Želé parfém: originální kosmetický trend, který vyvolává rozruch

Co kdyby váš parfém opustil svůj rozprašovač a stal se skutečně smyslovým zážitkem? V poslední době se parfémy...