Jak používat matující pudr pro zářivou a pohodlnou pleť?

Make-up
Léa Michel
Photo d'illustration : Kaboompics / Pexels

Matující pudr má někdy špatnou pověst: zmrzlý vzhled, suchá pleť a viditelnější jemné vrásky… Při správném použití však může poskytnout větší pohodlí a déle trvající make-up. A především nemusí vaši pleť proměnit v dokonale hladký povrch: vaše pleť se může pohybovat, vyvíjet a zůstat přirozená.

Jaký je skutečný účel matujícího pudru?

Začněme tím, že si věci ujasníme. Matující pudr není ani podkladová báze, ani korektor. Není určen k zakrytí nedokonalostí pleti, ale především k absorpci přebytečného mazu na povrchu a zafixování dříve nanesených krémových produktů. Proto je nejlepší ho aplikovat na konci líčení, jakmile je vaše pleť dokonale vyrovnaná.

Není třeba si pudrovat celý obličej.

Toto je pravděpodobně reflex, který má největší vliv na výsledek: nemusíte pokrýt každý centimetr čtvereční kůže. Koncentrujte pudr na oblasti, které mají tendenci se lesknout, obvykle na čelo, nos a bradu. Naopak tváře nebo oblast pod očima mohou zůstat přirozenější. Tyto oblasti si často potřebují zachovat větší pružnost, aby si udržely svěží a zářivý vzhled. Cílem není odstranit všechny stopy světla, ale jednoduše kontrolovat lesk tam, kde ho chcete.

Správný nástroj dělá velký rozdíl

Pro lehký finiš zvolte velký štětec s měkkými štětinami. Nanáší jemný závoj produktu a je obzvláště vhodný pro každodenní nošení. Pokud hledáte delší výdrž, zejména během dlouhého dne, může být dobrou volbou labutěnka. Nanáší více pudru, a proto ji oceníte, když je pleť velmi lesklá. V obou případech nezapomeňte před dotykem obličeje odstranit přebytečný pudr. Stačí lehké poklepání na hřbet ruky.

Lehké gesto ve správný čas

Pudr se nanáší až po podkladové bázi a korektoru. Nechte tyto textury usadit a zůstanou vláčné. Štětcem pudr jemně naneste na pleť bez tření. Labutěnkou pudr jemně přitlačte a poté jej nadzvedněte. Cílem je make-up zafixovat, ne ho posunout. Příliš energický pohyb může podkladovou bázi posunout a vytvořit nerovnoměrné skvrny. Jemnost a lehký dotyk jsou proto vašimi nejlepšími spojenci.

Co kdybyste prostě nepoužili pudr?

I to je možnost. Matující pudr není pro krásnou pleť absolutně nezbytný. „Dokonalá“ nebo „bezchybná“ pleť v každodenním životě neexistuje. Mezi retušováním, filtry, Photoshopem a vysoce upravenými obrázky je snadné zapomenout, že skutečná pleť má texturu. Ta se v průběhu dne mění a odhaluje póry, vrásky, nedokonalosti nebo skvrny. A to je naprosto normální.

Vaše pleť nemusí být „neviditelná“, aby byla krásná. Matující pudr může být skvělým spojencem, pokud máte rádi jeho účinek a pohodlí, ale neměl by se stát normou. Nejlepší make-up je především ten, ve kterém se cítíte dobře: s plným pudrovým finišem, pár rozjasňovači nebo vůbec žádný pudr.

Nakonec se zaměřte na lesklé oblasti, použijte malé množství produktu a nanášejte ho lehkými tahy. Zbytek můžete nechat být. Koneckonců, přirozená pleť není pleť bez textury: je to pleť, která odráží vaši osobnost.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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