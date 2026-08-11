Tento odstín tvářenky by mohl klidně nahradit klasickou růžovou.

Po letech kralování pudrově růžové se na naše lícní kosti dostává výraznější odstín: tmavě červená. Tato barva, která se letos objevila na molech newyorského týdne módy, by se klidně mohla stát novým, nepostradatelným odstínem pleti sezóny. A dobrou zprávou je, že je mnohem méně zastrašující, než se zdá.
Růžová nechává trochu místa
Růžová tvářenka byla dlouhou dobu volbou pro jemně zbarvenou pleť. Kosmetické trendy nyní nabírají odvážnější směr. Po éře téměř nepostřehnutelného líčení nastal čas na zářivější, texturovanější a asertivní vzhled. Červená tvářenka dokonale zapadá do této touhy vrátit barvu zpět do centra líčení. Nemusí nutně usilovat o nenápadnost: dodává pleti charakter a při správné aplikaci zachovává přirozeně zářivý výsledek.
Proč může být červená překvapivě přirozená
Červená rtěnka může být ve svém balení nápadná, ale její účinek na pleť může být mnohem jemnější. Tato barva připomíná přirozené ruměnec, který tváře získají, když se zahřejí chladným počasím, fyzickou aktivitou nebo procházkou na čerstvém vzduchu. Tajemství? Množství. Trocha dobře namíchaného produktu může dodat zdravý lesk, aniž by vytvořila příliš nalíčený vzhled. Cílem zde není dosáhnout intenzivně červených tváří, ale jednoduše rozjasnit pleť trochou barvy.
@amaliabaezz @Dolce&Gabbana blush <3 Publikováno @inhousesc ♬ Like A Prayer (7" Remix Edit) [2022 Remaster] - Madonna
Který odstín byste si měli vybrat podle tónu pleti?
Stejně jako všechny barvy líčení, i červená se dodává v nekonečné rozmanitosti.
- Ti, kteří mají světlou pleť, mohou zvolit jemné červené, lehce malinové nebo světle cihlové odstíny, aby si udrželi jemný výsledek.
- Střední až olivové odstíny pleti vyniknou zejména v terakotových nebo cihlových odstínech. Jejich teplo okamžitě rozjasní obličej.
- Pokud jde o tmavší tóny pleti, mohou si odvážit sytější červené odstíny, jako je granátová, vínová nebo odstíny inspirované černým ovocem. Tyto barvy dodávají hloubku a vytvářejí krásný kontrast s pletí.
Správná technika: začněte pomalu
U červené tvářenky je nejlepší použít přístup „méně je více“. Pro krémovou tvářenku naneste prstem velmi malé množství. U pudrové tvářenky před nanesením odstraňte ze štětce dostatek přebytečné barvy. Naneste barvu na jablíčka tváří a poté ihned rozetřete.
Pokud chcete větší intenzitu, přidávejte produkt postupně, místo abyste se snažili korigovat příliš silný výsledek. Pro zdravý a svěží vzhled, jako byste se právě vrátili z procházky na čerstvém vzduchu, můžete barvu také lehce rozetřít směrem ke kořeni nosu. Tato technika, kterou lze vidět na molech, dodá přirozený a bezproblémový vzhled.
Nejjednodušší textury ke zkrocení
Pokud se vám červená stále zdá trochu zastrašující, krémové a tekuté textury mohou být skvělými spojenci. Snadno se vstřebávají do pleti a umožňují snadnější kontrolu intenzity. Před jemnější tvářenkou můžete také nanést lehký nádech červené. Toto vrstvení vám umožní vychutnat si hloubku červené a zároveň dosáhnout jemnějšího výsledku.
A co když je raději nenosíte?
Žádný beauty trend samozřejmě není povinný. Nepotřebujete tvářenku, abyste vypadaly dobře, ani make-up, abyste se cítily dobře. Přirozený obličej s barvami, texturami a jedinečnými rysy je stejně platný. Červená tvářenka je zkrátka nová možnost pro ty, kteří rádi experimentují se svým vzhledem. Je to trend, který můžete vyzkoušet, pokud se vám líbí, přizpůsobit se svému stylu… nebo ho bez výčitek svědomí nechat stranou.
Jeho hlavní ponaučení je nakonec velmi jednoduché: odvažte se používat barvy, pokud se vám líbí, ale především je udělejte z nich něco, co odráží to, kým jste.