Tyto 3 chyby v líčení by mohly být důvodem „dortíkového“ efektu na pleti

Ráno si pečlivě nanesete make-up, ale o pár hodin později vypadá vaše pleť hustší, méně rovnoměrná a make-up zvýrazňuje určité oblasti? Nebojte se, není to nevyhnutelné. I když se make-up v průběhu dne přirozeně mění, několik návyků může tento „dortíkový“ efekt zvýraznit. Dobrou zprávou je, že se snadno upravují.
Zaprvé, důležitý bod: vaše kůže je živá
Než se budete cítit provinile nebo zpochybňovat svůj oblíbený make-up, mějte na paměti jednu věc: je naprosto normální, že se make-up během dne mění. Vaše pleť není filtr Photoshopu, ani pleť filmové postavy. Je živá, produkuje kožní maz, dehydratuje, usmívá se, mluví… a make-up tyto změny přirozeně následuje.
Pokud nenanesete více vrstev ultra-fixačních produktů, není možné udržet si dokonale hladkou pleť po celý den. Nicméně, několik triků může zabránit tomu, aby se make-up srážel nebo byl těžký. Prvním je vybrat si produkty vhodné pro potřeby vaší pleti. To je základ bezchybného výsledku.
Chyba č. 1: Zanedbávání hydratace
Toto je pravděpodobně nejčastější chyba. Když pleti chybí hydratace, na povrchu se objevují malé suché skvrny. Make-up pak na tyto skvrny přilne nerovnoměrně a vytvoří hrudky produktu, zejména kolem nosu nebo na bradě.
Nejlepší přístup? Před nalíčením naneste hydratační krém vhodný pro vaši pleť a poté počkejte dvě až tři minuty. Tato krátká čekání umožní hydratačnímu krému správně se vstřebat. Pokud nanesete make-up ihned, textury se mohou smíchat, což může negativně ovlivnit jeho výdrž a konečný výsledek.
Chyba č. 2: Snaha zamaskovat vše větším množstvím produktu
Když se objeví zarudnutí nebo pupínek, je lákavé přidat další vrstvu make-upu, pak trochu korektoru a vše zafixovat pudrem. Právě to však často dodává pleti charakteristický hustý, „dortíkový“ vzhled.
Účinnější technikou je nanést tenkou vrstvu make-upu na celý obličej a poté zvýraznit pouze ty oblasti, které to skutečně potřebují. Jemným vklepáváním produktu namísto jeho roztírání se textury mnohem přirozeněji spojí s pletí.
Chyba č. 3: Přepudrování celého obličeje
Pudr je vynikajícím spojencem… za předpokladu, že se používá střídmě. Jeho nanášení na tváře nebo pod oči, když to není potřeba, může vytvořit sušší vzhled a zdůraznit jemné vrásky nebo přirozené záhyby pleti.
V ideálním případě si pudr nechte na místa, která mají tendenci se lesknout, často na T-zónu (čelo, nos a brada). Použijte velký, lehký štětec k nanesení lehké mlhy produktu, místo abyste na obličej tlačili velké množství pudru.
Jak opravit "dortíkový" efekt během pár minut?
Pokud se vám make-up už začal srážet, není třeba začínat znovu. Pár stříknutí vodou z rozprašovače, držených v bezpečné vzdálenosti, může produktu obnovit pružnost. Poté jemně poklepejte pleť mírně navlhčenou houbičkou, abyste make-up rozetřeli. Klíčem je vyhnout se tření: k dosažení přirozenějšího výsledku stačí lehký tlak.
Detaily, na které ne vždy myslíme
Štětce a houbičky hrají stejně důležitou roli jako použité produkty. Pokud jsou pokryté zbytky make-upu, nanášejí produkt méně rovnoměrně a mohou vést ke vzniku hrudek nebo linek. Pro dosažení rovnoměrnějšího nanášení obvykle stačí jejich čištění jednou týdně.
Nakonec je „koláčkový“ efekt jen zřídka způsoben samotným make-upem. Záleží především na přípravě pleti, množství naneseného produktu a na tom, jak se jednotlivé textury používají. Hydratací pleti, upřednostňováním tenkých vrstev a nanášením produktů pouze tam, kde je to potřeba, maximalizujete své šance na delší zářivou pleť… a zároveň necháte pleť přirozeně dýchat.