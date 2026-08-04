Tyto 3 chyby v líčení by mohly být důvodem „dortíkového“ efektu na pleti

Make-up
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : jcomp / Design by Magnific

Ráno si pečlivě nanesete make-up, ale o pár hodin později vypadá vaše pleť hustší, méně rovnoměrná a make-up zvýrazňuje určité oblasti? Nebojte se, není to nevyhnutelné. I když se make-up v průběhu dne přirozeně mění, několik návyků může tento „dortíkový“ efekt zvýraznit. Dobrou zprávou je, že se snadno upravují.

Zaprvé, důležitý bod: vaše kůže je živá

Než se budete cítit provinile nebo zpochybňovat svůj oblíbený make-up, mějte na paměti jednu věc: je naprosto normální, že se make-up během dne mění. Vaše pleť není filtr Photoshopu, ani pleť filmové postavy. Je živá, produkuje kožní maz, dehydratuje, usmívá se, mluví… a make-up tyto změny přirozeně následuje.

Pokud nenanesete více vrstev ultra-fixačních produktů, není možné udržet si dokonale hladkou pleť po celý den. Nicméně, několik triků může zabránit tomu, aby se make-up srážel nebo byl těžký. Prvním je vybrat si produkty vhodné pro potřeby vaší pleti. To je základ bezchybného výsledku.

Chyba č. 1: Zanedbávání hydratace

Toto je pravděpodobně nejčastější chyba. Když pleti chybí hydratace, na povrchu se objevují malé suché skvrny. Make-up pak na tyto skvrny přilne nerovnoměrně a vytvoří hrudky produktu, zejména kolem nosu nebo na bradě.

Nejlepší přístup? Před nalíčením naneste hydratační krém vhodný pro vaši pleť a poté počkejte dvě až tři minuty. Tato krátká čekání umožní hydratačnímu krému správně se vstřebat. Pokud nanesete make-up ihned, textury se mohou smíchat, což může negativně ovlivnit jeho výdrž a konečný výsledek.

Chyba č. 2: Snaha zamaskovat vše větším množstvím produktu

Když se objeví zarudnutí nebo pupínek, je lákavé přidat další vrstvu make-upu, pak trochu korektoru a vše zafixovat pudrem. Právě to však často dodává pleti charakteristický hustý, „dortíkový“ vzhled.

Účinnější technikou je nanést tenkou vrstvu make-upu na celý obličej a poté zvýraznit pouze ty oblasti, které to skutečně potřebují. Jemným vklepáváním produktu namísto jeho roztírání se textury mnohem přirozeněji spojí s pletí.

Chyba č. 3: Přepudrování celého obličeje

Pudr je vynikajícím spojencem… za předpokladu, že se používá střídmě. Jeho nanášení na tváře nebo pod oči, když to není potřeba, může vytvořit sušší vzhled a zdůraznit jemné vrásky nebo přirozené záhyby pleti.

V ideálním případě si pudr nechte na místa, která mají tendenci se lesknout, často na T-zónu (čelo, nos a brada). Použijte velký, lehký štětec k nanesení lehké mlhy produktu, místo abyste na obličej tlačili velké množství pudru.

Jak opravit "dortíkový" efekt během pár minut?

Pokud se vám make-up už začal srážet, není třeba začínat znovu. Pár stříknutí vodou z rozprašovače, držených v bezpečné vzdálenosti, může produktu obnovit pružnost. Poté jemně poklepejte pleť mírně navlhčenou houbičkou, abyste make-up rozetřeli. Klíčem je vyhnout se tření: k dosažení přirozenějšího výsledku stačí lehký tlak.

Detaily, na které ne vždy myslíme

Štětce a houbičky hrají stejně důležitou roli jako použité produkty. Pokud jsou pokryté zbytky make-upu, nanášejí produkt méně rovnoměrně a mohou vést ke vzniku hrudek nebo linek. Pro dosažení rovnoměrnějšího nanášení obvykle stačí jejich čištění jednou týdně.

Nakonec je „koláčkový“ efekt jen zřídka způsoben samotným make-upem. Záleží především na přípravě pleti, množství naneseného produktu a na tom, jak se jednotlivé textury používají. Hydratací pleti, upřednostňováním tenkých vrstev a nanášením produktů pouze tam, kde je to potřeba, maximalizujete své šance na delší zářivou pleť… a zároveň necháte pleť přirozeně dýchat.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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