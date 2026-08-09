„Pokousané rty“ se stávají trendem krásy podzimu 2026.

Zapomeňte na ultra přesné obrysy a bezchybně vykreslené rty: trend „pokousaných rtů“ zahrnuje rozmazanost, rozptýlenou barvu a ten lehce nedokonalý vzhled, který ho činí tak okouzlujícím.
Pokousaná tlama, která se stala globálním fenoménem
Za tímto anglickým názvem se skrývá výrazně francouzský nápad: „kousnutý ret“. Princip? Dodat rtům nádech barvy, jako byste se právě zakousli do šťavnatého ovoce, aniž byste se snažili o dokonale definovaný výsledek. Tato estetika není nijak zvlášť nová. Je součástí dlouhé francouzské kosmetické tradice, kde barevné, ale decentně nanesené rtěnky byly vždy oblíbené. Poté, co si ji osvojili a poté ji široce zpopularizovali anglicky mluvící tvůrci obsahu, je nyní všude a je na cestě stát se jedním z charakteristických líčení podzimu 2026.
@aliciabreuer0 Vychytávka pro okousané rty 💋 bez námahy plné rty Používám: rtěnku @Charlotte Tilbury pazzaz @rabanne ♬ původní zvuk - yonces_soldier
„Pokousané rty“ nebo rozmazané rty: jaký je mezi nimi rozdíl?
Na první pohled se oba trendy mohou zdát podobné. V obou případech kontura rtů ztrácí grafický nádech a ustupuje jemnějšímu vzhledu. Jejich provedení však není zcela stejné.
- S klasickým rozmazaným efektem je barva obecně rozptýlena poměrně rovnoměrně po celých ústech.
- Pro „pokousané rty“ je klíčový gradient: odstín je intenzivnější uprostřed a směrem k okrajům postupně zesvětluje. Tato metoda, inspirovaná zejména korejskými technikami líčení, vytváří krásný pocit objemu bez nutnosti přesného konturování rtů. Výsledkem jsou zářivé, svěží a záměrně „nedokonalé“ rty.
Barvy, které se perfektně hodí na podzim
Zdá se, že sezóna byla pro tento trend stvořena. Odstíny inspirované červenými bobulemi se přirozeně dostávají do popředí: malinová, ostružinová, lehce zjemněná švestková… a nezapomínejme ani na teplé hnědé a tlumenější červené. Tyto syté odstíny obzvláště dobře doplňují podzimní vzhled a lze je snadno upravit pro dosažení požadované intenzity. A dobrá zpráva pro ty, kteří milují nenucený make-up: zde není třeba hledat sebemenší nedokonalost. Efekt je záměrně rozptýlený, takže barva, která během dne slábne, může výsledek ještě více okouzlit.
Jak dosáhnout „pokousaných rtů“ ve třech krocích?
Nejdříve si připravte rty. Jemný peeling a následně výživný balzám vyhladí povrch a zabrání usazování barvy do suchých míst, která jsou obzvláště častá při poklesu teplot. Poté naneste barvu do středu rtů. Není třeba ji nanášet všude: funguje to díky přechodu.
Prsty jemně rozetřete produkt směrem ven pro postupný přechod. Poslední detail: trochu balzámu do středu rtů pro pohodlí a definování. Pro tuto techniku se obzvláště dobře hodí barvicí tužky na rty, tónovací balzámy a krémové, snadno roztíratelné tužky na rty.
Trend, který sluší všem ústům
Druhou dobrou zprávou je, že „pokousané rty“ se neomezují jen na konkrétní tvar rtů. Tento trend se krásně hodí i k minimalistickému líčení: zářivá pleť, decentní oči a jemně zbarvené rty. Samozřejmě vám nic nebrání v tom, abyste si líčení zintenzivnili nebo ho přizpůsobili svému vkusu.
Co kdybys ji nesledoval/a?
Asi nejdůležitější věcí, kterou si je třeba pamatovat, je, že kosmetický trend je návrh, nikdy povinnost. Můžete vyzkoušet „kousnuté rty“, přizpůsobit si je, přeinterpretovat je… nebo je prostě jen sledovat, jak plynou. Můžete se také rozhodnout, že se vůbec nebudete líčit. Ať už vám je 20, 40, 60 nebo více, ať už jste jakéhokoli pohlaví, váš obličej nemusí nic dokazovat. Líčení může být hřiště, potěšení, zvyk, nebo vůbec žádné.
A konečně, „pokousané rty“ možná našly svůj nejlepší argument: povzbuzují k menší kontrole nad vlastním vzhledem a hraní si s barvami, aniž by se snažily o dokonalost.