Blíží se Halloween a zombie líčení pro ženy se stává jedním z nejoblíbenějších kostýmů. Tento děsivý, kreativní a dostupný pro všechny , tento hrůzostrašný vzhled osloví jak začátečníky, tak i odborníky na umělecké líčení.
Každý rok se tisíce žen snaží zdokonalit svou zombie proměnu. Ať už se rozhodnou pro ultrarealistický vzhled nebo fantastickější verzi, techniky jsou četné a přizpůsobivé.
Nabízíme vám kompletního průvodce, jak zvládnout toto umění jevištního líčení a nadchnout své okolí.
Základní produkty a nástroje pro vytvoření úspěšného zombie líčení pro ženy
Před zahájením transformace zůstává základním krokem shromáždění správných produktů .
Přesvědčivý zombie make-up se opírá o přesnou paletu prvků, z nichž každý hraje v konečném výsledku odlišnou roli.
Základní prvky: podkladová báze a barvy
Světlý make-up je první vrstvou vašeho zombie vzhledu. Existují bílé nebo šedavé make-upy speciálně určené pro umělecký make-up. Doporučujeme zvolit dlouhotrvající make-up, protože halloweenská párty může trvat i několik hodin.
Barvy na tělo na vodní bázi nabízejí dobrou, ekonomickou alternativu a snadno se smývají.
Pro ochranu pokožky a optimalizaci držení vždy před těmito přípravky naneste hydratační podkladovou bázi.
Falešná krev je charakteristickým prvkem zombie. K dispozici v gelové nebo tekuté formě, používá se k simulaci čerstvých ran nebo tmavšího, staršího krvácení. Tekutý latex naopak umožňuje vytvořit naprosto úchvatné efekty odlupující se kůže .
Nanáší se v několika vrstvách na pokožku a před úplným zaschnutím se lehce zmačká. Výsledek: znepokojivě realistická textura poškozené pokožky.
Nářadí a příslušenství pro profesionální dokončení
Jemné štětce se používají k vykreslení viditelných žil a obrysů ran.
Houbičky na make-up naopak umožňují míchat barvy a vytvářet efekty postupného rozkládání .
Pro ty, kteří mají omezený rozpočet, se perfektně hodí nastříhané kuchyňské houbičky. Některé obchody také nabízejí sady předřezaných samolepicích protetických náplastí, ideálních pro simulaci jizev nebo skvrn kůže.
Díky těmto doplňkům je vytvoření hororového vzhledu mnohem snazší, a to i bez pokročilých zkušeností. Zdůrazňujeme důležitost používání pouze dermatologicky testovaných produktů, aby se předešlo jakémukoli podráždění.
V roce 2023 dosáhl globální trh s jevištním a halloweenským make-upem hodnoty přes 500 milionů dolarů, což naznačuje, že tato praxe jde daleko za rámec pouhé příležitostné zábavy.
Každá žena, bez ohledu na typ postavy , má k těmto produktům přístup a může dosáhnout působivého výsledku, aniž by musela utratit majlant.
Podrobný návod na děsivý zombie make-up pro ženy
Krok 1: Příprava pleti a nanesení podkladové báze
Začněte důkladným čištěním obličeje a nanesením lehkého hydratačního krému. Tento přípravný krok chrání pleť a usnadní pozdější odličování.
Nechte několik minut vstřebat a poté naneste světlejší make-up na celý obličej, krk a v případě potřeby i dekolt. Cíl: dosáhnout zářivé a sjednocené pleti , charakteristické pro nemrtvé.
Krok 2: Prohloubení čar a simulace rozkladu
Jemným štětcem naplněným šedomodrými očními stíny zvýrazněte přirozené propadliny obličeje.
Pracujte na spáncích, očních důlcích a tvářích, abyste vytvořili realistický obličej zombie . Přidejte nazelenalé nebo fialové odstíny pro zesílení efektu rozkládajícího se masa.
Dále nakreslete tenké tmavé žilky na spáncích a čele velmi jemným štětcem naplněným tmavě vínovou barvou.
Krok 3: Vytvořte rány a naneste falešnou krev
Naneste tekutý latex na místa vybraná pro rány. Jemně mačkejte kůži , dokud nezaschne, abyste vytvořili přesvědčivou texturu. Poté tato místa vybarvěte uprostřed jasně červenou barvou a na okrajích tmavě hnědou, abyste simulovali starou ránu.
Falešná krev se nanáší jako poslední detail, který přirozeně vytéká z ran. Tento krok radikálně proměňuje vzhled a dodává ženskému zombie make-upu jeho plný hrůzostrašný rozměr .
Doporučujeme si tyto techniky procvičit na hřbetu ruky, než je aplikujete na obličej.
George Romero, režisér filmu Noc oživlých mrtvol z roku 1968, měl trvalý vliv na estetiku zombie, která dodnes inspiruje náš halloweenský make-up.
Kreativní variace a interpretace zombie vzhledu pro ženy
Okouzlující zombie: Když se hrůza setká s elegancí
Tato varianta kombinuje svůdný make-up s hororovými efekty . Zachovává precizní oční linky a krvavě rudé rty, zatímco dodává decentní rány a bledou pleť.
Okouzlující zombie vzhled osloví ty, které chtějí zůstat rozpoznatelné a zároveň ztělesňovat děsivou bytost . Pro dotvoření vzhledu dokonale podtrhnou elegantní, částečně roztrhané šaty.
Vintage zombie a svatební zombie
Inspirovaný klasickými černobílými filmy z 50. let, vintage zombie hraje na silné kontrasty a výrazné stíny. Dominují šedé a černé tóny, které připomínají filmovou estetiku dané doby .
Zombie nevěsta mezitím zůstává jedním z nejoblíbenějších vzhledů.
Zašpiněné bílé šaty, roztrhaný závoj a pečlivě nanesený zombie make-up tvoří tento ikonický kostým.
Fantasy zombie: nádech barvy v hororu
Pro ty, kteří rádi přemýšlejí nekonvenčně, barevné prvky promění tradiční vzhled.
Elektrická modrá, fialová nebo neonově zelená na očních víčkách nebo ve vlasech přinášejí jedinečný, fantastický rozměr.
Tato kreativní verze umožňuje každému vyjádřit svou osobnost a zároveň si zachovat podstatu ženského zombie líčení . Doporučujeme neomezené experimentování pro skutečně osobní a nezapomenutelný výsledek.