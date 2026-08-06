Tento typ manikúry se stává nezbytným doplňkem sezóny.

Make-up
Léa Michel
Photo d'illustration : Ari Roberts / Pexels

Po letech, kdy dominovaly zaoblené tvary a decentní povrchové úpravy, se vrací nová silueta. Grafičtější, asertivnější a stále elegantní – čtvercová manikúra je tvar, který stojí za to sledovat v této letní sezóně. Trend inspirovaný léty 21. století, znovuobjeveným s modernějším nádechem.

Velkolepý návrat formy plné charakteru

Nehty s jemnými konturami a téměř neviditelnými barvami už dlouho kralují. Dnes je čas na změnu s tvarem, který vyjadřuje výraz: čtvercový nehet. Díky rovnému okraji, čisté linii a dobře definované struktuře nabízí tato manikúra elegantní efekt, aniž by vyžadovala složitý postup. Její tajemství? Přináší čistý, elegantní a snadno přizpůsobitelný výsledek, ať už dáváte přednost minimalistickému vzhledu nebo originálnějším designům.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Alketa Musta (@nails.by.keti)

Čtvercový nebo skládaný: jemný, ale zásadní rozdíl

Ne všechny čtvercové tvary vypadají stejně.

  • Squoval, směs „čtvercového“ a „oválného“ tvaru, si zachovává podstatu čtverce a zároveň mírně zaobluje rohy. Nabízí jemnější a přirozenější vzhled, který se ocení zejména na krátkých nehtech.
  • Pravý čtverec se naopak opírá o ostré úhly a výraznou geometrii. Právě tato strukturovanější verze v této sezóně přitahuje obzvláště pozornost, i když její zjemněnější provedení zůstává vynikající volbou pro ty, kteří preferují jemnější provedení.

Tvar, který vylepší mnoho stylů nehtů.

Čtvercový tvar nehtu se obzvláště hodí pro středně dlouhé až dlouhé nehty, kde lze plně vyjádřit jeho tvar. Krásně také zvýrazní úzká, rovná nehtová lůžka a vytvoří dojem harmonie. Pokud máte nehty velmi krátké, výsledek se přirozeně spíše přiblíží k křivému tvaru. Pro štíhlé prsty může mírně zjemněná verze poskytnout vizuální rovnováhu a zároveň zachovat strukturovaný nádech trendu.

Stejně jako u všech beauty trendů je nejdůležitější vybrat si, co se vám líbí a co vám sluší. Ať už milujete své nehty, zdobíte si je,měníte jejich tvar , nebo je prostě necháváte přirozené, všechny možnosti jsou platné. Trend je inspirací, nikdy ne povinností.

Tajemství úspěšného čtverce: přesné pilování

Pro dosažení krásného čtvercového tvaru je klíčová technika. Pilník musí vytvořit dokonale rovné hrany plynulými a přesnými tahy. Boky se poté tvarují tak, aby se zachovaly čisté a vyvážené úhly. Kontrolované pohyby jsou vhodnější než příliš energický pohyb tam a zpět, který může nehet oslabit. Závěrečný dotek leštícím blokem zjemní kontury a vytvoří harmonický povrch.

Nehtová kůžička: krok krásy, na který se nesmí zapomenout

Krásná manikúra není jen o tvaru nehtu. Důležitou roli hraje i příprava. Správně zatlačená nehtová kůžička odhalí kořen nehtu a vytvoří iluzi extra délky. Tento malý krok dělá velký rozdíl: výsledkem je čistší vzhled a zdůrazňuje čtvercový tvar. Jednoduchý detail, který promění celkový vzhled manikúry.

Čtvercový nehet je v konečném důsledku přitažlivý, protože se hodí k mnoha stylům: k jednobarevným, moderní francouzské manikúrě, k zářivým odstínům nebo k kreativním detailům. Nejkrásnější manikúra je však vždy ta, ve které se cítíte pohodlně. Pokud dáváte přednost kulatým tvarům, krátkým nehtům, decentním barvám nebo dokonce přírodním nehtům, i to je naprosto v pořádku.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tyto 3 chyby v líčení by mohly být důvodem „dortíkového“ efektu na pleti

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tyto 3 chyby v líčení by mohly být důvodem „dortíkového“ efektu na pleti

Ráno si pečlivě nanesete make-up, ale o pár hodin později vypadá vaše pleť hustší, méně rovnoměrná a make-up...

Proč efekty „rozmazání“ rtů postupně nahrazují ultra definované kontury?

Po léta dominovaly kosmetickým trendům dokonale definované rty. Dnes se pomalu prosazuje nový přístup: efekt „rozmazání“, který upřednostňuje...

Tyto trendy v líčení budou letos na podzim 2026 senzací

Po několika sezónách, kdy kraloval decentní make-up, slibuje podzim 2026 odvážnější vzhled. Přehlídková mola v New Yorku, Londýně,...

Jak vybrat make-up podle typu pleti

Podkladová báze není povinná. Ať už chcete bezchybnou pleť, nebo raději necháte svou pleť dýchat, neexistují žádná pevná...

Tento krok před nanesením make-upu je nezbytný pro lepší držení.

Ještě než vytáhnete štětce, jeden jednoduchý krok může všechno změnit. A dobrou zprávou je, že je vhodný pro...

Tato minimalistická manikúra se stává trendem sezóny.

Pryč jsou doby nehtů přeplněných vzory, barvami nebo sofistikovanými detaily: v této sezóně se do popředí dostává jednoduchost....