„Mrzlé rty“, trend matných rtů, který zvýrazňuje zimu

Matné rty – ty ikonické perleťové rty z prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století – se vrací jako nezbytný trend zimní krásy. Od TikToku po přehlídková mola, oteplují chladné období mrazivým nádechem, který je zároveň retro i moderní. Inspirovány ikonickými outfity Britney Spears a Kate Moss, nabízejí ledový lesk, ideální na svátky… nebo prostě pro stylové zvládání chladu.
Velmi žádoucí odkaz Y2K
Matné rtěnky, které se zpopularizovaly na konci 90. let a začátkem prvního desetiletí 21. století, kombinují duhový lesk s lehce kovovým finišem. Christina Aguilera, Paris Hilton a Brandy si z nich udělaly svůj charakteristický vzhled, na rozdíl od matných textur, které dominují dnes. Toto oživení oslovuje novou generaci, která nostalgicky cítí odvážnou popovou éru.
Ledový lesk, ideální na zimu
Výsledek? Jemně „zmrzlé“ rty se stříbrnými nebo lehce modravými odlesky. Ideální pro zvýraznění světlé pleti v zimě nebo pro dotvoření večerního vzhledu. V kombinaci s kouřovými očními liniemi nebo matnými řasami dodají rtům nádech zimního lesku, aniž by byly přehnané.
Rychlý 3krokový návod
- Připravte si rty výživným balzámem.
- Obrys nakreslete tělesnou tužkou, která se blíží odstínu vaší pleti.
- Naneste perleťový lesk nebo duhový olej na rty.
- Poklepáním dosáhnete nelepivého, „skelného“ povrchu.
Bonus: lehký cukrový peeling před aplikací zvýší zrcadlový lesk.
Hvězdné produkty, které je třeba přijmout
Abyste zazářili, aniž byste udělali chybu, zaměřte se na:
- Třpytivý olej na rty Rare Beauty
- Charlotte Tilbury Pillow Talk (perlová verze)
- NYX Butter Gloss Shimmer pro ty s omezeným rozpočtem
Zvažte kombinaci dlouhotrvající tužky s lesklým vrchním lakem, abyste zabránili rozmazávání. A pokud hledáte veganské nebo čisté možnosti, Sephora nabízí spoustu zodpovědných možností.
Proč je (stále) milujeme
Kromě okamžitého efektu zvětšení objemu matné rty v zimě hydratují. Tento univerzální trend sluší všem tvarům a stylům obličeje. A na rozdíl od toho, co by si někdo mohl myslet, nejde jen o pomíjivý výstřelek: jeho návrat, modernizovaný lehčími texturami a jemnými odstíny, mu slibuje prominentní místo i dlouho po zimě.
Na křižovatce nostalgie a modernity se matné rtěnky etablovaly jako mnohem víc než jen pouhý odkaz na léta 21. století. S příjemným složení a jemnějšími odlesky ztělesňují zářivou, asertivní a uklidňující krásu v srdci zimy.