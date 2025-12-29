Search here...

Třpytky na tělo jsou zpět v módě: tady je důvod, proč říkáme ano!

Make-up
Émilie Laurent
Paillettes pour le corps
@paintedbyesther/Instagram

Zmizely z našich kosmetických taštiček od roku 2000 a nyní jsou zpět v srdci našich zkrášlovacích rituálů. Třpytky opět pokrývají naše těla a rozzáří naše siluety. Třpytky, pozůstatek minulých večírků a prvních pubertálních večerů, jsou pro krásu tím, čím je sůl pro vaření: skvělým kořením pro pleť.

Třpytky těla, renesance

Královny R&B a popových div se v prvním desetiletí 21. století válely ve zlatém prachu při natáčení hudebních videoklipů. Nezdržely se třpytivých sprejů a odhalovaly těla, která vypadala jako živoucí klenoty. Tyto duhové lahvičky byly ve skutečnosti symbolem sounáležitosti, kolektivním podpisem. Pokud jste vyrůstali v éře džínů s nízkým pasem, elastických náhrdelníků a jednorázových fotoaparátů, nepochybně jste používali a nadužívali třpytky. Třpytky, nanášené téměř s náboženskou náručí pod šaty s odhalenými zády nebo barevné tílka, byly prakticky nezbytností pro každou párty. Zdobily pokožku krásnou vrstvou světla.

Tato malá lahvička, která dříve zdobila naše těla a stála vedle parfému Lolita Lempicka a ochucených lesků na rty, byla nezbytností pro zvláštní příležitosti. Pak se třpytky krůček po krůčku staly levnými a zastaralými. Zmizely z našich kosmetických taštiček a klíčních kostí a ustoupily pudrovým rozjasňovačům. Ale jak už to bývá, svět krásy si s radostí oprášuje zapomenuté trendy a produkty, které kdysi považoval za uspávací, se zdají být nepostradatelné.

Třpytky se opět snášejí od krku až po paže a dodávají nositelkám extra nádech lesku a přirozeného kouzla. Hvězdy jako Rita Ora a Tyla tuto oslnivou estetiku roku 2000 přijímají. V osvěžujících matných tónech nebo růžových, zdravě vypadajících odstínech poskytují třpytky pleti sofistikovaný vzhled. Samy o sobě stačí k rozjasnění pleti, zvýraznění postavy a zdůraznění klíčových rysů těla.

Jiskřivý lék na sebevědomí

Kromě zdokonalování vzhledu a proměny těla v obří disko kouli jsou třpytky také základem sebevědomí. Je to jistě estetický akt, ale také oslava sebe sama. Samotná aplikace není nic jiného než potěšení. Každá ruka přiložená na tělo se stává něžným a žhavým pohlazením.

Třpytky zvýrazňují části vašeho těla, kterým se v zrcadle vyhýbáte, a fungují jako ozdoba. Umožňují vám vidět krásu tam, kde vidíte jen nedostatky. Neoplývají magickými schopnostmi, ale mají tu výhodu, že se cítíte vidět a osvětlují to, co se neustále snažíte skrýt. Zlaté, stříbrné nebo nahé, třpytky fungují i pod povrchem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

Skvělý nápad pro zvláštní příležitosti

Dlouho jsme praktikovaly zdrženlivost a nechaly Hailey Bieber a další „čisté holky“, aby převzaly kontrolu nad našimi kosmetickými rutinami. Zatímco v roce 2000 jsme na Tumblr ochotně vyhledávaly opulentní make-up a dramatické oči, je jasné, že minimalismus je dnes v módě spíše než kreativní bezstarostnost. Naštěstí se časy mění a trendy se vyvíjejí. Co bylo včera zakázáno, je dnes předepsáno.

Zatímco sirupovité lesky na oči , černé odstíny Kohl a výrazné oční stíny se díky maximalismu vracejí, i třpytky mají před sebou světlou budoucnost. Překračují práh krku a proměňují tělo v umělecké plátno a pole obdivu. Už se neomezují jen na oční víčka a obočí, ale vzpírají se tomuto pravidlu umírněnosti. Třpytky jsou chybějící jiskrou v našich šatnících. Díky nim se i jednoduché černé šaty mohou stát ikonickými. Je to detail, který dělá velký rozdíl, dokonalá slavnostní ingredience.

A milovníci krásy doporučují gelové třpytky pro zářivý, ale ne přehnaný výsledek. Pryč jsou doby pudrových třpytek, které nám pokaždé, když jsme si je nastříkali, nutily kýchat. Potřebujete referenci? Fenty Body Lava nebo slavný Huile Prodigieuse Gold Multi-Purpose Oil.

V novém roce hvězdy opouštějí mlhavou oblohu a usazují se na spodní části dekoltu a na odhalené kůži. Rok 2026 bude pravděpodobně rokem nekonečných možností krásy.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Tato tvářenka bere trendy útokem: +130% nárůst vyhledávání během pouhých několika týdnů

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato tvářenka bere trendy útokem: +130% nárůst vyhledávání během pouhých několika týdnů

Tvářenka, která byla dlouho odsouzena k pouhému konečnému detailu, je nyní nespornou hvězdou pleti. Probouzí, rozjasňuje a oslavuje...

Nechá si tetovat rty a okamžitě výsledku lituje.

Kalita Hon nikdy nezapomene na den, kdy během líčení rtů – techniky semipermanentního make-upu, která má zvýraznit přirozenou...

Po vzhledu „čisté dívky“ v roce 2025 by tento trend líčení mohl zazářit i v roce 2026.

Po několik sezón se krása shrnovala do jednoho slova: „čistá“. Trendům dominovaly zářivá pleť, tělové rty a pečlivě...

Expresní sváteční make-up: Kouzelný produkt, který všichni vytlačují z trhu

Blíží se sváteční období a vy už možná plánujete svůj kosmetický look. Ať už toužíte po klasickém kouřovém...

Na oslavu Nového roku by tento make-up mohl být vaším nejlepším spojencem.

Trendy v líčení pro sváteční sezónu 2025 oslavují chladné, metalické tóny s výrazným návratem třpytivě šedé a stříbrné....

Máte zelené oči? Tento styl líčení by mohl váš pohled okouzlit.

Tvůrkyně obsahu pro TikTok @michaelaberd odhaluje perfektní líčení pro zvýraznění zelených očí: „espresso look“. Tento monochromatický styl v...

© 2025 The Body Optimist