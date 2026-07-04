Barvy rtěnek, které vám rozzáří obličej letos na podzim 2026

Make-up
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Každý podzim přináší svůj podíl nových inspirací pro krásu a rok 2026 není výjimkou. V této sezóně se rtěnky zaměřují na teplé, syté a zářivé odstíny, které dodají obličeji nádech zářivosti. Objevte odstíny, které budou definovat nadcházející měsíce.

Bordeauxské víno, nutnost sezóny

Je těžké si představit podzimní kosmetickou taštičku bez vínové rtěnky. Tato barva, která se nachází na půli cesty mezi sytě červenou a švestkovou, překonává trendy, aniž by ztratila své kouzlo. Její výhoda? Okamžitě dodává hloubku a eleganci, ať už se nosí s minimalistickým nebo sofistikovanějším make-upem. V matné verzi nabízí výrazný vzhled, zatímco saténový finiš dodává více jemnosti a zářivosti. Odstín, který lichotí široké škále tónů pleti.

Čokoládovo hnědá se vrací s velkým úspěchem

Čokoládovohnědá, inspirovaná 90. léty, zažívá silný návrat. Tento sytý odstín je lákavý svým vintage a zároveň sofistikovaným nádechem. Je oblíbený v líčení v teplých tónech a lze jej kombinovat s konturovací tužkou na rty ve stejné barevné řadě pro decentní definování rtů. Výsledek je elegantní, teplý a dokonale v souladu s duchem podzimu.

Cihlově červená zahřeje pleť

Pokud milujete klasické červené odstíny, ale chcete se vydat spíše na podzimní paletu, cihlově červená je vynikající alternativou. Je spíše zemitá než zářivě červená, dodává zářivost a zároveň zůstává v harmonii s barvami ročního období. Její teplé podtóny vytvářejí zdravý lesk a rozjasňují obličej. Ideální odstín pro ty, kteří chtějí spojit charakter a jemnost.

Žhavé akty, každodenní spojenci

Ti, kteří dávají přednost decentnímu líčení, mohou zvolit teplejší tělové odstíny. Karamelová, terakotová nebo růžová béžová nahrazují příliš chladné béžové a vytvářejí zářivější výsledek. Tyto přírodní odstíny se snadno kombinují s výraznějším očním líčením nebo naopak s velmi minimalistickým vzhledem. Pro svěží a harmonický efekt může být prospěšné zvolit tělovou barvu, která je o něco teplejší než váš tón pleti.

Jak najít barvu, která vám vyhovuje?

Trendy jsou zdrojem inspirace, ale nikdy nenahradí vaše osobní preference. Váš odstín pleti vám může pomoci: světlá pleť často vypadá nejlépe ve vínově červené nebo růžové tělové barvě, zatímco středně tmavým až tmavým odstínům pleti lichotí zejména čokoládově hnědá a hlubší cihlově červená. Nejdůležitější je vybrat si barvu, ve které se cítíte dobře a která odpovídá vašemu stylu. Koneckonců, líčení je v první řadě způsob, jak se vyjádřit, ne soubor pravidel, která je třeba dodržovat.

Tyto odstíny patří mezi hlavní inspirace pro podzim 2026, ale v žádném případě nejsou povinné . Můžete si vybrat rtěnku, která se vám líbí, zvolit úplně jinou barvu nebo se nalíčit úplně bez líčení. Trendy mají inspirovat, ne diktovat.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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