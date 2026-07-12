Tyto chyby by zabránily správnému přilnutí korektoru.

Make-up
Léa Michel
Photo d'illustration : George Milton / Pexels

Korektor je oblíbený produkt mnoha lidí, ale někdy se usazuje do jemných vrásek nebo se rozmazává dlouho před koncem dne. Často stačí pár jednoduchých každodenních kroků, které znamenají velký rozdíl. Dobrou zprávou je, že k dosažení rovnoměrnějšího výsledku stačí jen pár úprav… pokud chcete.

V první řadě si pamatujte, že korektor je stále na výběr.

Mít tmavé kruhy, váčky pod očima nebo pleť, která vykazuje známky stárnutí, je naprosto normální. Naše tvář se mění; odráží naše emoce, naši únavu, náš smích a náš každodenní život. Nemusí být hladká ani „dokonalá“, aby byla krásná. Ponaučení z příběhu: korektor je make-up nástroj, nikoliv nutnost.

Ať už máte suchou, mastnou, zralou nebo mladší pleť, je zcela na vás, zda ji budete používat… nebo ne. Ve skutečnosti mnoho lidí v létě dává přednost zjednodušení své kosmetické rutiny a nechává svou pleť více dýchat. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že musíte tmavé kruhy pod očima maskovat.

Zapomínání na hydrataci očního okolí

Pleť kolem očí je obzvláště tenká a citlivá. Pokud jí chybí hydratace, korektor se může leptat, zvýrazňovat jemné vrásky a vytvářet méně rovnoměrný vzhled. V ideálním případě naneste před make-upem lehký hydratační krém a poté chvíli počkejte, než se správně vstřebá. Komfortní pleť obvykle umožňuje, aby se korektor lépe rozetřel a déle vydržel.

Myslím si, že čím víc, tím líp

Pokud se potýkáte s tmavými kruhy pod očima, je pokušení nanést velkorysou vrstvu korektoru. Často se však stává opak. Příliš mnoho korektoru se může hromadit v přirozených záhybech pleti a make-up je pak viditelnější. Je lepší začít s několika lehkými tahy a poté přidávat další produkt pouze v případě potřeby. Tato technika umožňuje vrstvitelné krytí a přirozenější výsledek.

Výběr nevhodného odstínu

Barva korektoru hraje klíčovou roli. Příliš světlý odstín může vytvořit nelichotivý kontrast, zatímco příliš tmavý odstín může vizuálně zvýraznit tmavé kruhy pod očima. Pro zářivý výsledek zvolte barvu o něco světlejší než je váš tón pleti a zároveň vezměte v úvahu podtón vaší pleti. Pokud jsou vaše tmavé kruhy pod očima obzvláště pigmentované, může vám pomoci neutralizovat je před nanesením korektoru barevný korektor.

Přeskočení přílohy

I dobře nanesený korektor se může během několika hodin změnit. Lehké poprášení průsvitným pudrem často pomáhá zlepšit jeho držení. Klíčem je použití lehkého nánosu: malé množství stačí k zafixování produktu, aniž by se slepila oblast pod očima nebo zvýraznily přirozené nedokonalosti pleti.

Osvojení si špatných návyků

Způsob, jakým korektor nanášíte, ovlivňuje také jeho výsledný vzhled. Jemné vklepávání produktu prstem nebo houbičkou mu pomůže lépe se vstřebat do pleti, zatímco roztírání nebo tření může způsobit jeho roztékání. Jemné nanášení make-upu pomáhá udržet rovnoměrnější a déle trvající výsledek.

Několik jednoduchých tipů vám může pomoci, aby váš korektor vydržel déle, pokud se ho rozhodnete používat. Snad nejdůležitější rada však zní: nenechte se přesvědčit standardy krásy, že vaše tmavé kruhy pod očima musí za každou cenu zmizet. Jsou přirozené, stejně jako jemné vrásky, otoky nebo mimické vrásky. Make-up je tu proto, aby doplňoval vaše touhy, nikdy ne proto, aby splňoval požadavek na dokonalost.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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