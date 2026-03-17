Odbarvené obočí se vrací do módy: Adriana Karembeu a Kylie Jenner tento trend přijaly

Odbarvené obočí, které bylo dlouho odsunuto na přehlídková mola, se vrací do světa krásy. V roce 2026 se tento beauty trend objevuje na focení a na sociálních sítích. „Odbarvené obočí“, které zpopularizovaly ikonické osobnosti, proměňuje tváře… a mění pravidla.
Adriana Karembeu oživuje hnutí
Adriana Karembeu nedávno touto kosmetickou volbou zaujala pozornost. Začátkem tohoto roku byla spatřena v Paříži, kde odhalila pozoruhodnou proměnu: krátké vlasy a téměř kompletně oholené obočí. Výsledek? Téměř éterický vzhled. Snížením přirozeného kontrastu obočí tato technika okamžitě mění vnímání rysů. Celkový efekt je minimalističtější, téměř futuristický.
Dobrá zpráva: k dosažení tohoto efektu nemusíte nutně podstupovat trvalé odbarvování vlasů. Trocha dobře naneseného make-upu může stačit k vyzkoušení tohoto vzhledu, bez jakýchkoli závazků.
Kylie Jenner tento trend potvrzuje.
O několik týdnů později se Kylie Jenner také chlubila odbarveným obočím na hojně diskutovaném focení pro Vanity Fair. Známá pro své tmavé obočí, tentokrát se objevila s téměř neviditelným obočím, někdy jemně zabarveným dozlatova. Tato proměna zcela změnila vyváženost jejího obličeje.
Díky svému obrovskému vlivu ve světě krásy hraje Kylie Jenner klíčovou roli v popularizaci tohoto trendu. Zatímco „odbarvené obočí“ bylo dříve omezeno na módní přehlídky nebo editoriály, nyní se stává mainstreamovým tématem.
Trend, který nezačal včera.
I když se tento vzhled může zdát nový, ve skutečnosti má dlouhou historii. Odbarvené obočí se objevilo již v 70. letech 20. století v určitých alternativních scénách, než se široce rozšířilo v 90. letech. Návrháři jako Alexander McQueen a Thierry Mugler ho pak použili k radikální proměně tváří na přehlídkových molech.
Myšlenka je jednoduchá: „vymazáním“ obočí vytvoříte téměř prázdné plátno. Pohled se stane grafičtějším, oční make-up se dostane do centra pozornosti a celá tvář získá umělecký rozměr. Dnes se tato estetika vrací s přístupnějším přístupem, někde mezi experimentováním a hrou se zavedenými konvencemi.
Odvážný, ale přizpůsobivý vzhled
Odbarvené obočí se může zdát zastrašující. Tento typ proměny okamžitě změní výraz obličeje, což může být na první pohled překvapivé. Chemické bělení, často prováděné peroxidem, vyžaduje také opatrnost a v ideálním případě zásah odborníka.
Existují však jednoduché alternativy, jak tento trend bez rizika otestovat. Make-up vám umožňuje dočasně neutralizovat barvu obočí korektorem nebo podkladovou bází a poté vše zafixovat gelem. Perfektní volba pro jemné prozkoumání tohoto trendu. A především nezapomeňte: váš obličej nemusí být „transformován“, aby vypadal co nejlépe. Tento trend je spíše hřištěm, než požadavkem.
Návrat odbarveného obočí v konečném důsledku představuje zajímavý zlom v současných trendech. Po letech, kdy dominovalo husté, definované a vysoce strukturované obočí, nyní vidíme posun k experimentálnějším vzhledům. Tento trend slouží jako připomínka něčeho zásadního: krása není striktní soubor pravidel. Je to prostor pro sebevyjádření, kde si můžete hrát, experimentovat… nebo prostě zůstat věrní tomu, co vám dělá dobře.