Rockový make-up pro ženy překračuje klasické kosmetické zásady a etabloval se jako skutečné umění stylové rebelie.
Tento odvážný vzhled, oblíbený jak u fanoušků hard rockové kultury , tak u módních nadšenců, je založen na třech základních krocích: příprava pleti, intenzita očního make-upu a asertivní volba barvy rtěnek.
Tento všestranný a přizpůsobivý styl se hodí ke všem typům postav a příležitostem, překonává stereotypy. Provedeme vás krok za krokem k vytvoření rebelského a úspěšného vzhledu, ať už je vaše osobnost jakákoli.
Připravte si dokonalou pleť jako podklad pro rockový make-up
Úspěch rockového líčení začíná dlouho před prvním tahem tužky.
Základní nátěr je základem každého výrazného grafického vzhledu. Bez něj barvy nebudou správně přilnout a výsledek se rychle rozpadne.
Prvním krokem je důkladné odstranění make-upu z obličeje. Veškeré zbytky produktu musí být odstraněny, aby byla pleť čistá a hebká .
Odličovač vhodný pro váš typ pleti zaručuje zdravý výchozí bod bez zbytkových nedokonalostí, které by narušovaly aplikaci.
Následuje podkladová báze. Doporučujeme nanést kvalitní produkt pro sjednocení pleti a zakrytí nedokonalostí. Technika nanášení začíná od středu obličeje a postupuje směrem ven, odshora dolů. Tento přesný pohyb zabraňuje vzniku drsných linek.
Jeden často přehlížený bod: nikdy nezapomeňte na uši a krk . Tento detail zabraňuje efektu masky, tedy otravnému kontrastu mezi nalíčeným obličejem a zbytkem pleti.
Pro hladký a přirozený výsledek by měl být přebytečný produkt odstraněn také ze spodní části vlasů a po stranách nosu.
Lehký matující pudr vše zafixuje. Připraví pleť na intenzivní oční make-up, omezí lesk a prodlouží výsledný vzhled po celý den i večer.
Základní techniky očního líčení pro rockový vzhled
Oční make-up je srdcem rebelského stylu. Nezbytný arzenál zahrnuje : štětec, oční stíny, oční linky, třpytky, umělé řasy a bronzer.
Tyto nástroje umožňují vyjádřit pohled pomocí několika technik, všechny grafické a asertivní.
Černé kouřové oči, klasický antracitový vzhled
Černé kouřové oční linky jsou bezpochyby dokonalou klasikou rockového líčení. Na červeném koberci se objevují již po celá desetiletí a s pozoruhodnou lehkostí kombinují glamour a grunge.
Spočívá v nanášení plochých, rozmazaných vrstev produktu na horní a dolní víčko. Pro ty, které zastrašuje matná černá, nabízí krásnou alternativu pudr blízký uhlově šedé nebo bronzové.
Tento kouřový oční make-up sluší všem ženám, lze jej nosit ve dne i v noci a je k dispozici v třpytivých, duhových nebo saténových texturách.
Oční linka ve tvaru čárky: mezi precizností a rebelií
Oční linka ve tvaru čárky v sobě spojuje půvab šedesátých let s rock'n'rollovým nádechem. Linka by měla zůstat velmi grafická a přesná . Čím je širší a čím více je oko zvýrazněno, tím intenzivnější je rock'n'rollový vzhled. V kombinaci s jasně červeným leskem je efekt obzvláště výrazný.
Pro mandlové oči je perfektní oční linka v kruhu. Naproti tomu malé oči preferují tenkou linku s čárkovitým hrotem, aby vzhled nebyl zatížený.
Kočičí a kouřové oční make-up 40. let 20. století
Kočičí vzhled se nachází někde mezi kouřovými očními liniemi a silnou oční linkou. Lze ho dosáhnout všemi tmavými barvami, v matném i lesklém provedení, a vždy vyžaduje grafický efekt.
Pro dosažení konzistentního výsledku by se linie dolních řas měla setkávat s čárkou horního víčka.
Nošený večer působí obzvláště sexy a asertivně . Nošený přes den se stává skutečným symbolem nekonvenční rebelie.
Kouřové oční make-upy ze 40. let 20. století naopak znovuobjevují klasické kouřové oční make-upy tím, že obarvují pouze vnitřní koutek oka. Tato dokonalá směs glamouru a rock'n'rollové drzosti sluší ženám, které balancují mezi ženskostí a syrovým, odvážným stylem.
Zženštile rockový outfit a zároveň mu dodá šmrnc.
Zvýrazněné obočí, klíčový detail pro zdůraznění rockového stylu
V rockové kultuře hraje husté a upravené obočí hlavní roli. Trend upřednostňuje mírně zesílený objem, hustší texturu a intenzivnější barvu.
Pohled se okamžitě zesílí.
Tato technika je nejvhodnější pro ženy s přirozeně plným, rovným obočím. Zahrnuje vykreslení grafického tvaru pudrem pro dodání objemu bez zanechání viditelných linek.
Nejvhodnějším řešením zůstává krémový oční stín, zvolený o jeden až dva odstíny světlejší než přirozený odstín obočí.
Dokonale tvarované obočí také pomáhá lépe kontrolovat symetrii obličeje . Precizně rámuje vzhled inspirovaný rockem a zvyšuje intenzitu celkového líčení.
Objemové gely nebo sady na obočí dostupné v obchodech tento cvik usnadňují i těm nejméně zkušeným.
- Pročešte si obočí směrem nahoru, abyste určili jeho přirozený tvar.
- Naneste krémové oční stíny o dva odstíny světlejší přesným štětečkem
- Zafixujte objemovým gelem pro prodloužení fixace
Výběr správné barvy rtěnky pro dotvoření vašeho rockového make-upu
Líčení rtů představuje poslední a rozhodující krok k rebelskému vzhledu.
Volba barvy by měla odpovídat oblečení a typu použitého make-upu pro harmonický výsledek.
Pro hnědé, oříškové, šedé nebo černé oči jsou přirozenou volbou tmavě půlnoční modré rtěnky. Fialové a tmavé odstíny jsou klíčovými prvky palety rockového stylu.
Konzistence mezi líčením očí a rtů zaručuje úplný a uhlazený vzhled.
Tužka na rty usnadňuje přesné nanášení rtěnky nebo lesku. Před nanesením jakéhokoli produktu připraví rty hydratační krém a zajistí optimální držení.
Bronzující pudr a třpytky pak mohou zesílit lesk pro větší intenzitu.
Pro maximální rockový efekt zůstává kombinace zářivě červeného lesku s linkou ve tvaru čárky obzvláště efektní a charakteristickým znakem neomluvitelně rebelského stylu.