Blíží se Halloween a všichni hledáme dokonalý outfit, který udělá trvalý dojem. Pirátský make-up pro ženy zůstává klasikou, která každoročně oslovuje tisíce cosplayerů.
Snadno se připravuje, hodí se pro všechny typy postav a styly. Zde je náš kompletní návod krok za krokem.
Proč si na Halloween vybrat pirátský vzhled pro ženy?
Pirátská postava ztělesňuje svobodu, odvahu a tajemno. Anne Bonny , slavná irská pirátka z 18. století, zůstává jednou z nejikoničtějších ženských postav pirátství.
Její příběh dodnes inspiruje mnoho návrhů kostýmů a líčení.
Od uvedení filmu Piráti z Karibiku v roce 2003 šílenství po pirátských kostýmech nikdy neustalo.
Podle studie Americké národní maloobchodní federace patří pirátský kostým trvale mezi 5 nejoblíbenějších kostýmů nošených na Halloween.
Na tomto tématu milujeme jeho velkou flexibilitu. Můžete si s ním vytvořit okouzlující, strašidelný nebo rozmarný pirátský make-up pro ženy , v závislosti na vaší náladě. Hodí se ke všem typům postav bez výjimky.
Základní prvky pro dokonalý pirátský make-up
Než začnete s naším tutoriálem pirátského líčení pro ženy, musíte si připravit ty správné produkty. Zde je seznam nezbytných věcí, které byste měli mít po ruce:
Matný podklad , podklad o něco světlejší než váš přirozený tón pleti, hnědé, černé a měděné oční stíny, precizní černá oční linka, černý kohl, tmavě červená nebo vínová rtěnka, tmavé konturovací kontury pro prohloubení lícních kostí, falešná jizva nebo tekutý latex (volitelné) a nakonec fixační sprej s dlouhotrvajícím make-upem.
Pro ty, kteří chtějí zdůraznit dramatickou povahu vzhledu, dodá vousy nebo latexové detaily další divadelní rozměr.
Tyto doplňky lze snadno sehnat v obchodech specializujících se na jevištní líčení nebo online.
Podrobný návod: jak vytvořit úspěšný pirátský make-up pro ženy
Krok 1: Příprava a natónování obličeje
Začneme důkladnou hydratací pleti. Poté naneseme matný podklad, který je o něco světlejší než váš obvyklý odstín.
To dodává pleti unavený, zestárlý vzhled, opotřebovaný bouřemi a dobrodružstvími na moři.
Vytvarujte si obličej tmavým bronzerem nebo konturovacím krémem. Pro dramatický efekt zvýrazněte tváře, spánky a boky nosu . Tento krok okamžitě dodá vašemu make-upu silný charakter.
Krok 2: Intenzivně procvičujte oči
Oči jsou srdcem dámského pirátského líčení . Naneste tmavě hnědé oční stíny na celé víčko. Směrem k záhybu víčka je rozetřete měděným nebo rezavým odstínem.
Dále nakreslete na horní víčko silnou, mírně nepravidelnou linku černou oční linkou . Pro kočičí a sebevědomý efekt ji protáhněte až k vnějšímu koutku.
Naneste štědré množství černého kohlového tužky na spodní víčko a nechte ho lehce rozmazat pro autentický „námořní“ efekt.
Pro zintenzivnění vzhledu doporučujeme přidat objemné umělé řasy . Voděodolná černá řasenka dotvoří vzhled a vydrží celý večer.
Krok 3: Jizvy a charakteristické detaily
A právě zde se náš pirátský make-up skutečně projeví. Falešná jizva na tváři nebo čele okamžitě umocní dobrodružný vzhled postavy.
Tekutým latexem vytvořte nepatrný puchýř a poté ho vybarvěte červenými a hnědými očními stíny.
Můžete také nakreslit malé, nepravidelné linky oční linkou , které simulují škrábance. Pár hnědých skvrn kolem nosu napodobuje spáleniny od slunce a mořský vítr. Tyto malé detaily dělají velký rozdíl.
Krok 4: Zvětšení rtů
Na rty zvolte krvavě rudou, vínovou nebo švestkovou rtěnku. Tato volba zesiluje kontrast s bledou pletí a kouřovými očima.
Pro čistý a působivý výsledek nakreslete obrys odpovídající tužkou.
Pro divočejší verzi nechte okraje lehce nedokonalé . Pirát moří netráví dny před zrcadlem a právě to dělá tento vzhled tak výrazným.
Krok 5: Zajistěte a doplňte vzhled doplňky
Nastříkejte si na celý obličej fixační sprej s dlouhotrvajícím make-upem . Tento nezbytný krok zajistí, že váš make-up vydrží celý večer, a to i ve slavnostním prostředí.
Dále postavu doplňte několika cílenými doplňky. Šátek uvázaný na hlavě , visací náušnice a páska přes oko stačí k okamžité evokaci světa širého moře.
Přizpůsobení pirátského make-upu všem outfitům
Cenným kouskem pirátského líčení pro ženy je jeho kompatibilita s mnoha outfity.
Od dlouhých šatů přes strukturované capri kostýmy až po kratší, ležérnější outfity, make-up se dokonale přizpůsobí.
Myslíme zejména na sladěné outfity, kde intenzivní make-up kontrastuje s volným a pohodlným outfitem .
Tato souhra kontrastů vytváří silný a zapamatovatelný vizuální výsledek, bez ohledu na zvolený styl oblečení.
Naše nejnovější tipy pro bezchybný výsledek
Vždy si den před Halloweenem vyzkoušejte make-up , abyste zkontrolovali, jak drží, a upravili případné detaily. Na večer si sbalte malou sadu pro úpravu pleti s lakem na nehty a fixačním sprejem.
Neváhejte se inspirovat ikonickými ztvárněními pirátek v populární kultuře a přizpůsobte si svou verzi.
Každý detail se počítá při budování ucelené a přesvědčivé postavy.
S tímto podrobným tutoriálem pirátského líčení pro ženy máme všechny klíče k proměně halloweenské noci ve skutečné pirátské dobrodružství , nezapomenutelné a plné zážitků.