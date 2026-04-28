Hippie líčení pro ženy ztělesňuje tvůrčí svobodu, která se zrodila v 60. letech a pokračovala až do 70. let .
Tento retro styl, který nosí ikony jako Donna Summer, Farrah Fawcett nebo Bianca Jagger , osciluje mezi slunečnou přirozeností a oslnivým disko glamourem.
Dnes tento vzhled zažívá výrazný návrat na popularitě, zejména na festivalech, jako je Coachella v Kalifornii . Ať už se jedná o každodenní nošení nebo slavnostní příležitost, bohémský make-up nabízí nekonečné možnosti.
Provedeme vás krok za krokem k zvládnutí tohoto umění, od pleti až po doplňky.
Ideální pleť pro retro hippie líčení ve stylu 70. let
Veškerý dobrý hippie make-up začíná dobře připravenou pletí . Hydratace zůstává zásadní: denní krém nebo BB krém položí základ pro zářivou a dlouhotrvající pleť.
Tato pozornost věnovaná pleti, ať už je její povaha nebo morfologie jakákoli, zaručuje harmonický a přirozený výsledek.
Na rozdíl od 50. a 60. let , které upřednostňovaly úplné, někdy i silné krytí, 70. léta způsobila revoluci v přístupu k make-upu.
Preferovaným přístupem byla lehká, lesklá textura, která okamžitě dodává mladistvý lesk. K zakrytí nedokonalostí bez zatížení pleti stačil korektor nebo cílený korektor.
Opálená a zářivá jako v 70. letech
Opálená pleť je jedním z nejznámějších znaků retro hippie stylu.
Bronzující pudr, zvolený o dva odstíny tmavší než je přirozená barva pleti , se nanáší na lícní kosti, bradu, linii čelisti a špičku nosu.
Když je dobře namíchán, dodává opálený a sluncem políbený vzhled, tak charakteristický pro tuto dobu.
Zlatý rozjasňovač se poté použije k rozjasnění obličeje. Naneste ho na lícní kosti, kořen nosu a vnitřní koutek oka pro zářivý a smyslný efekt. Světle růžová tvářenka na tvářích dodá celkovému vzhledu romantický a okouzlující nádech.
Pro milovníky přírodních detailů přinášejí autentické a spontánní kouzlo umělé pihy, nakreslené hnědou tužkou a následně pečlivě rozetřené.
Kompaktní matující pudr, nanášený štětcem, zaručuje dlouhotrvající výdrž.
Oční make-up pro vylepšení hippie vzhledu 70. let
Hippie chic vzhled je postaven na jednom základním pravidle: harmonii s outfitem . Pokud se outfit vyznačuje výraznými vzory nebo zářivými barvami, oční make-up by měl zůstat přirozený a lehký.
Naopak, jednoduchý outfit ponechává dostatek prostoru pro výrazný pohled.
V 60. letech 20. století se objevily husté umělé řasy a dramatické oční linky. V 70. letech se s tímto kodexem pohnulo a upřednostnilo se nanášení voděodolné řasenky na horní i dolní řasy.
Tato volba zaručuje otevřený a výrazný vzhled bez přehnaných detailů. Obočí přitom zůstalo přirozeně husté, lehce nabarvené nebo jednoduše nedotčené.
Oční stíny a oční linky v bohémském stylu
Oční stíny té doby se nabízely v bohaté a rozmanité paletě. Modré, zelené, fialové, zemité tóny... většina z nich měla duhové povrchy , charakteristické pro groovy vzhled dané dekády.
Bílá nebo stříbrná se často používala k zvýraznění obočí a zvýraznění očí. Černá nebo sladěná oční linka se nosila hlavně na horním víčku a zlatý rozjasňovač ve vnitřním koutku oka.
Pro disko look inspirovaný Donnou Summer nebo Biancou Jagger byl na oční víčko a jeho záhyb nanesen jednobarevný třpytivý oční stín. Stejný odstín, o něco tmavší, byl nanesen i na spodní víčko.
Joan Jett zase zpopularizovala silnou oční linku na obou víčkách, což byl důkaz punkového ducha a domnělé rebelie, která kontrastovala s převládajícím přirozeným vzhledem.
Rty a nehty v retro hippie stylu
Rty hrají ústřední roli v líčení hippies. V 70. letech 20. století se objevila široká škála svůdných odstínů:
- Švestka, ostružina a brusinka pro syté a výrazné odstíny
- Broskvová, malinová a světle růžová pro jemnější, pastelové verze
Lesklé povrchové úpravy kralovaly. Matné rtěnky v tomto desetiletí prostě neměly místo. Barevné lesky v broskvových nebo růžových odstínech, případně zemitě hnědé rtěnky, dokonale vystihují ducha dané éry.
Tužka na rty definuje obrys úst před nanesením rtěnky a poté lesk na rty zintenzivní lesklý a plný efekt, který je pro tento styl typický.
Bohémské nehty pro dotvoření hippie krásy
Bohémský šik styl se projevuje i na konečcích prstů. Jasně zbarvené laky na nehty , nošené na rukou i nohou, prodlužují slavnostní a kreativní duch celého vzhledu.
Je docela možné kombinovat několik odstínů na různých nehtech a dosáhnout tak rozhodně bohémského výsledku.
Tato chromatická svoboda odráží emancipaci a nezávislost, která charakterizovala hnutí hippies v jeho samotné podstatě.
Účes hippie: vlasy a doplňky pro dotvoření vzhledu
Účesy jsou přirozeným rozšířením hippie líčení pro ženy. Volné, vlnité vlasy jsou ikonickou volbou retro stylu 70. let.
Pro změnu tempa dodávají dva copy nebo nízký drdol jiný nádech a zároveň zachovávají bohémskou estetiku.
Klíčovou roli hrají vlasové doplňky. Ležérně uvázané šály, velké barevné gumičky nebo květiny zastrčené do vlasů přímo evokují hnutí flower power .
Tento květinový trend dosáhl svého vrcholu v 70. letech a dodnes zůstává okamžitě rozpoznatelným vizuálním symbolem na festivalech.
Základní šperky a doplňky pro bohémský styl
Pro dotvoření totálně hippie chic vzhledu jsou bohémské šperky nutností.
Náušnice, náhrdelníky, náramky a prsteny ve zlatě nebo stříbře, perly a mušle na kotníky... každý kus přispívá k celkové vizuální harmonii .
Siluetu dotváří kabelka: slaměná psaníčka, třásňová kabelka nebo kabelka přes rameno v béžové nebo hnědé barvě dokonale odpovídá duchu stylu.
Slaměný klobouk nebo klobouk v béžovém odstínu laděném s kabelkou, nošený s rozpuštěnými vlasy, elegantně dotváří vzhled.
Barevný nebo vzorovaný pásek, nošený přes šaty nebo kalhoty, dodává tomuto bohémsky elegantnímu stylu nezbytný závěrečný šmrnc.
Jak dosáhnout dokonalého hippie líčení pro festival ve stylu Coachella
Coachella , která se koná každoročně v Kalifornii, se stala globální přehlídkou současného hippie chic stylu. Od svého vzniku tento festival oslavuje slavnostní, kreativní a neomlouvající se líčení, daleko od konvencí.
To je ideální příležitost, jak vyjádřit svou osobnost bez jakýchkoli zábran.
Rozjasňovač se stává ústředním bodem tohoto festivalového líčení.
Pokud se hojně nanese na lícní kosti, vnitřní koutek oka, nos a prohlubeň horního rtu, dodá pleti nesrovnatelný slunečný a slavnostní lesk.
Jasné barvy a třpytky zaplavují oční víčka: barevné oční stíny v kombinaci s třpytivou oční linkou promění oči ve skutečné umělecké dílo.
Flitry, perly a hvězdičky nalepené na čele, nad obočím nebo pod očima dotvářejí tento extravagantní festivalový make-up.
U rtů zůstává prioritou harmonie s celkovým vzhledem : pokud jsou oči silně nalíčené, postačí tělový nebo lehce růžový odstín. Pokud jsou oči decentnější, může vzhledu dominovat lesklý švestkový nebo malinový odstín rtů.
V roce 1969 položil festival Woodstock základy této svobodné a barevné estetiky, která dodnes inspiruje miliony žen po celém světě, bez ohledu na typ jejich postavy nebo životní styl.