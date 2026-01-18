Nehty, které se mění s každým vaším rozmarem? Fikce se stává realitou

Pokud jste vyrůstali v 90. letech, pravděpodobně si pamatujete laky na nehty citlivé na teplo, které měnily barvu, když byly vystaveny slunečnímu záření nebo vodě. Tohle je ale kosmetická inovace úplně jiného druhu. Značka uvedla na trh chytré nehty, které si můžete přizpůsobit jen pár kliknutími a přizpůsobit své náladě nebo outfitu. Vychytávka hodná sci-fi, která brzy dorazí do vaší koupelny.
Další kousek kosmetické technologie
Představte si svět, kde si můžete měnit manikúru dle libosti, aniž byste museli chodit do salonu. Svět, kde tato krásná zábava není povinností ani ztrátou času, ale pouhou formalitou. Paralelní vesmír, kde si můžete nosit chameleonské nehty, které si můžete přizpůsobit jen několika kliknutími. Ne, toto není nový scénář Black Mirror ani scénář dystopického příběhu o kráse. Je to realita: technologie si razí cestu do našich kosmetických rutin a slibuje, že nám věci usnadní. Jsme ale opravdu připraveni delegovat tuto delikátní práci na umělou inteligenci a opustit naši nehtovou techniku?
Po nalepovacích nehtech ustupují místo hotovým nehtům, které soupeří ve stále propracovanějších designech, a kroužkům na nehty, odnímatelným ozdobám, chytrým nehtům! Toto je nápaditý výtvor startupu iPolish, který svůj vynález představil na veletrhu spotřební elektroniky (CES) 2026 v Las Vegas. Tyto nehty předčí vše, co jsme kdy zažili. Lak na nehty, který se odlupuje a vytváří efekt hadí kůže, a holografické vrchní laky jsou ve srovnání s nimi dětskou hračkou.
K proměně nehtů nepotřebujete lak ani tahy štětcem. Technologie iPolish je průlomová: umožňuje vám změnit barvu nehtů bez použití rozpouštědel. Ale jak se to všechno dělá? Tyto nehty, které připomínají běžné konečky nehtů, jsou obohaceny elektroforetickými nanopolymery. Prodávají se s „kouzelnou hůlkou“ – nebo spíše s připojeným zařízením – a transformují se pomocí mobilní aplikace.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Digitální umělé nehty pro manikúru na míru
Tyto nehty nové generace, které předčí naše nejdivočejší sny a naplní fantazii rychlé manikúry, uspokojují tuto vroucí touhu po individualitě. Lze je upravit na dálku, bez námahy a bez rizika nervového zhroucení. Protože ruku na srdce: nanášení laku na nehty je cvičení trpělivosti, kde každá chyba znamená nový začátek.
Demonstrační video nám poskytuje jasnější představu o nekonečných možnostech tohoto zařízení. Mladá žena, která zařízení předvádí, si vybere barvu z široké palety a zvolí odstín, který odpovídá její aktuální náladě. Uchopí svůj úžasný přístroj a před našima očima, stále nezvyklýma na takové triky, se její nehty promění ze zelené na oranžovou. Za deset sekund zvládne to, co nám trvalo hodinu. Toto zkrášlovací ošetření na zakázku je bezprecedentní. A nehtové laborantky už teď mají obavy.
Futuristický výtvor, který rozděluje názory
Tyto futuristické nehty, které mohly být součástí Trinityina kostýmu nebo výtvorem vizionářského filmaře, jsou k dispozici k předobjednání před jejich oficiálním vydáním v červnu. Cena za okamžitou, přizpůsobitelnou manikúru? Sada obsahující 24 nehtů ve 12 standardních velikostech, kouzelnou hůlku a nabíjecí kabel USB-C stojí 95 amerických dolarů.
Přestože tyto propojené nehty jsou stále ve fázi vývoje a zcela neodpovídají pečlivé práci profesionálních nehtových laiků, ohlašují novou éru krásy: bezprostřednější a asistovanou. Ve věku LED masek a mluvících zrcadel vyvolávají nadšení i skepsi. „Mám velký zájem je vyzkoušet,“ zvolá jedna. „Je to zajímavé pro lidi alergické na laky na nehty,“ dodává další. Některé však konečný výsledek postesknou a považují ho za příliš hrubý na to, aby se dal skutečně ocenit.
Tyto high-tech nehty, slučitelné s naším uspěchaným životním stylem, nejsou všeobecně populární. Jsou příliš avantgardní pro milovníky krásy, kteří vnímají manikúru jako umění, nikoli rychlý a snadný úkol.