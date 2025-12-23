Search here...

Po vzhledu „čisté dívky“ v roce 2025 by tento trend líčení mohl zazářit i v roce 2026.

Make-up
Léa Michel
@i.an.ya.i/TikTok

Po několik sezón se krása shrnovala do jednoho slova: „čistá“. Trendům dominovaly zářivá pleť, tělové rty a pečlivě upravené obočí (clean girl). V roce 2026 se trendy obracejí. Tato decentní estetika ustupuje sebevědomému návratu viditelného, expresivního a výrazného líčení. Elegantní minimalismus ustupuje obnovené touze po kreativitě.

„Líčení-líčení“: nová energie

Tato změna neodmítá hledání přirozenosti, ale nově ji definuje. Trend „líčení-líčení“ si zachovává lehkost tzv. neviditelného make-upu a zároveň znovu zavádí strukturu a intenzitu. Oční linky se vracejí, oční stíny jsou stále hlubší a konturování se vrací v jemnějších verzích. Cíl: odhalit osobnost, spíše než skrýt rysy.

@i.an.ya.i tutoriál na kouřové oči s bobulemi🫐🍓 @Maybelline NY tetovací linka berry bliss, řasenka sky high, lifter glase balzám na rty 008 @Westman-Atelier korektor, konturovací tyčinka @rhode tvářenka na rty skin pocket oční linka @Fenty Beauty pudr @Florasis Shop paleta očních stínů #makeuptutorial #makeup #greeneyes ♬ originální zvuk - 𝕽𝖆𝖕

Odvážné barvy a textury

Neutrální odstíny ustupují teplým hnědým, kouřově šedým a metalickým třpytkám. Rtěnka znovu získává svou dřívější pigmentaci, symbol sebevědomí a odvahy. Vizážisté opět oslavují texturu: duhovou, matnou, krémovou – cokoli je možné. Tato estetická svoboda proměňuje make-up v plátno pro emocionální vyjádření.

Toto hnutí v konečném důsledku odráží posun v postojích. Po oslavě „přirozené dokonalosti“ (trendu „čistých dívek“) si rok 2026 klade za cíl oslavit individualitu. Cílem již není napodobovat se ideálu, ale ctít vlastní styl. Mezi autenticitou, fantazií a obnovenou radostí z líčení znamená rok 2026 znovuzrození ztělesněnější, živější a sebevědomější krásy.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Expresní sváteční make-up: Kouzelný produkt, který všichni vytlačují z trhu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Expresní sváteční make-up: Kouzelný produkt, který všichni vytlačují z trhu

Blíží se sváteční období a vy už možná plánujete svůj kosmetický look. Ať už toužíte po klasickém kouřovém...

Na oslavu Nového roku by tento make-up mohl být vaším nejlepším spojencem.

Trendy v líčení pro sváteční sezónu 2025 oslavují chladné, metalické tóny s výrazným návratem třpytivě šedé a stříbrné....

Máte zelené oči? Tento styl líčení by mohl váš pohled okouzlit.

Tvůrkyně obsahu pro TikTok @michaelaberd odhaluje perfektní líčení pro zvýraznění zelených očí: „espresso look“. Tento monochromatický styl v...

Disneyho kouzelné zrcadlo je konečně tady: míří do našich koupelen

Všichni si pamatujeme tu scénu ze „Sněhurky“, kde se macecha ptá svého zrcadla : „Kdo je ze všech...

Tajný trik, který drag queens používají pro podmanivý pohled

Drag queens, známé pro svůj opulentní make-up a přehnané rysy, se zřídka používají jako příklady krásných vzhledů. Příliš...

Tenké obočí: trend z roku 2000 se vrací a vyvolává obrovskou debatu

Krása je nekonečný cyklus. Zatímco v posledních letech bylo obočí v módě – husté, huňaté a výrazné –...

© 2025 The Body Optimist