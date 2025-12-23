Po vzhledu „čisté dívky“ v roce 2025 by tento trend líčení mohl zazářit i v roce 2026.

Po několik sezón se krása shrnovala do jednoho slova: „čistá“. Trendům dominovaly zářivá pleť, tělové rty a pečlivě upravené obočí (clean girl). V roce 2026 se trendy obracejí. Tato decentní estetika ustupuje sebevědomému návratu viditelného, expresivního a výrazného líčení. Elegantní minimalismus ustupuje obnovené touze po kreativitě.
„Líčení-líčení“: nová energie
Tato změna neodmítá hledání přirozenosti, ale nově ji definuje. Trend „líčení-líčení“ si zachovává lehkost tzv. neviditelného make-upu a zároveň znovu zavádí strukturu a intenzitu. Oční linky se vracejí, oční stíny jsou stále hlubší a konturování se vrací v jemnějších verzích. Cíl: odhalit osobnost, spíše než skrýt rysy.
@i.an.ya.i tutoriál na kouřové oči s bobulemi🫐🍓 @Maybelline NY tetovací linka berry bliss, řasenka sky high, lifter glase balzám na rty 008 @Westman-Atelier korektor, konturovací tyčinka @rhode tvářenka na rty skin pocket oční linka @Fenty Beauty pudr @Florasis Shop paleta očních stínů #makeuptutorial #makeup #greeneyes ♬ originální zvuk - 𝕽𝖆𝖕
Odvážné barvy a textury
Neutrální odstíny ustupují teplým hnědým, kouřově šedým a metalickým třpytkám. Rtěnka znovu získává svou dřívější pigmentaci, symbol sebevědomí a odvahy. Vizážisté opět oslavují texturu: duhovou, matnou, krémovou – cokoli je možné. Tato estetická svoboda proměňuje make-up v plátno pro emocionální vyjádření.
Toto hnutí v konečném důsledku odráží posun v postojích. Po oslavě „přirozené dokonalosti“ (trendu „čistých dívek“) si rok 2026 klade za cíl oslavit individualitu. Cílem již není napodobovat se ideálu, ale ctít vlastní styl. Mezi autenticitou, fantazií a obnovenou radostí z líčení znamená rok 2026 znovuzrození ztělesněnější, živější a sebevědomější krásy.