Trend „slovanské tváře“: co prozrazuje o současných standardech krásy

Émilie Laurent
Vysoké lícní kosti, všepohlcující, ale hrozivý pohled, dokonale upravená, ale nepřístupná tvář. Každý chce napodobovat slovanské dívky a přivlastnit si tyto fyzické rysy, které dostal při narození. Poté, co zbožňovali porcelánovou pleť korejských žen, jsou nyní uživatelé internetu uchváceni touto nenapadnutelnou a dominantní východní estetikou. Bez námahy napodobují to, co slovanské ženy dělají.

„Slovanská tvář“, nové estetické krycí jméno

Obecně je fantazírování o vlastním původu silně odsuzováno, ale ve světě krásy je to zvyk, dokonce trend. Před časem si široká veřejnost upravovala oči do mandlového tvaru podtrženou oční linkou , aby připomínala korejské idoly , a přijímala look s efektem brownie glazovaných rtů , následovala příklad Hailey Bieber a přijala téměř „patentované“ zkrášlovací techniky černošek a jihoamerických žen.

Dnes se ve východní Evropě usazují milovníci krásy, kteří napodobují koketní vzhled slovanských žen. Snaží se replikovat to, čeho ženy v kožiších a tlustých kožiších dosahují přirozeně a bez přehánění: slavný „osudový pohled“, ten, který proniká zevnitř a vytváří dojem, že místo očí má spoušť.

Na sociálních sítích se „slovanský výraz“, stejně běžný jako kyselý výraz pařížských žen, stal virálním. K této mimikry se připojují všichni. Zavřený obličej, vcucnuté tváře, zastrašující pohled vytesaný bez zamračení, zaťatá čelist… Tato mramorová maska, podobná masce modelek z týdne módy, se etabluje jako nový standard kolektivní krásy.

Chtít to, co nám genetika nedala

Tváře růžové od mrazivých teplot, rty nalíčené beze stopy kosmetiky, tvář zpevněná genetikou. Dívky narozené mimo slovanské země tyto rysy osvojují s pomocí pudru, krému a séra. Závidí magnetickou auru slovanských dívek a samotné ženy se záměrně nesnaží být tak okouzlující.

Navíc, pokud se jen zřídka usmívají, není to z obavy o vrásky nebo z toho, aby se přizpůsobily image drsné mafie KGB, ale z úcty ke kultuře. Zatímco v některých zemích je úsměv společenským nástrojem, dokonce katalyzátorem propojení, ve východoevropských zemích nemá stejnou vřelou konotaci. „ Smích bez důvodu je známkou hlouposti, “ praví ruské přísloví. Slovanské dívky se nepodřizují žádnému standardu, ale spíše zvyku. A ty, které se snaží o „slovanskou tvář“, se podřizují fyzickému diktátu.

Je to pořád ten samý starý boj s našimi odrazy. Ti, co mají kudrnaté vlasy, sní o rovných vlasech a naopak. Ti, co mají mandlové oči, se snaží, aby vypadaly více „evropsky“, a samotné evropské ženy si natahují víčka oční linkou. Tato chronická nespokojenost se zdá být typicky ženským příznakem. A trendy jako „slovanská tvář“ nepodporují přijetí, ale spíše srovnávání a sebekritiku.

Globalizovaný ideál… ale velmi uniformní

Přestože si tento trend nárokuje geografický původ, je primárně součástí globalizovaného ideálu. Filtry, techniky líčení , kosmetická chirurgie a injekce postupně vytvořily „mezinárodní“ tvář: vysoké lícní kosti, plné rty, tenký nos a hladkou pleť.

„Slovanská tvář“ je tedy méně kulturní realitou než estetickou projekcí. Ukazuje, jak podobné jsou si standardy v jednotlivých zemích. Za zdánlivou rozmanitostí trendů často nacházíme stejná kritéria, jen přejmenovaná na nové. „Slovanská tvář“ byla odkloněna od svého původního významu a stala se dalším nařízením. Jako bychom jich už neměli dost.

Blackface je považován za čistý rasismus, ale zdobení se rumělkovou rtěnkou, botami s kožešinovou podšívkou, šátkem na hlavu ve stylu matrjošky a oblékání se za slovanskou dívku až do bodu karikatury je naprosto tolerováno. „Slovanská tvář“, jakkoli může být nápadná, je však známkou sounáležitosti, nikoli trendem. Pamatujme si: krása má tisíc tváří a nezapadá do žádné formy.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Tento kosmetický trend, který si osvojilo mnoho celebrit, se v roce 2026 pravděpodobně stane jedním z hlavních.

