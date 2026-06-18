Africké ženy používají tuto prastarou přísadu jako opalovací krém.

Zatímco regály lékáren a supermarketů přetékají produkty s ochranou proti UV záření v podobě krémů, sprejů a dokonce i tyčinek, v některých odlehlých oblastech Afriky si ženy vyrábějí vlastní opalovací krémy. Aby se vyrovnaly se spalujícím sluncem, které jim spaluje pokožku, nacházejí svůj komplexní opalovací krém ve své lékárně pod širým nebem: Matce přírodě. Spoléhají se zejména na rostlinnou látku známou svými antioxidačními vlastnostmi.
Kůra tamarindu, alternativa k opalovacím tubám
Dnes jsou kosmetické vitríny přeplněné nespočtem lahviček s UV indexem, z nichž každá je přesvědčivější než ta předchozí. Ať už se jedná o kapesní nebo rodinné balení, ve formě spreje nebo tyčinky, pro městské použití nebo plavání, moderní opalovací krémy se vůbec nepodobají náplastným opalovacím krémům z minulosti. Díky svému sofistikovanému marketingu a senzorickým slibům proměňují kdysi zastaralou praxi v komplexní rituál krásy. V některých odlehlých afrických vesnicích, které připomínají zemi nikoho, je však opalovací krém cizím pojmem. Tyto izolované oblasti, kde je voda vzácná, nemají v okruhu třiceti kilometrů jediný obchod.
Obyvatelé, kteří žijí v chatrčích z hlíny a slámy, vedou soběstačný životní styl. Na kontinentu, kde horko deformuje krajinu a ohýbá střechy z vlnitého plechu, se spoléhají na zázraky přírody, která nabízí četné léky těm, kdo je vědí rozpoznat. V boji proti spalujícímu slunci si ženy natírají na ebenově hnědou kůži tamarindovou kůru; její oranžová, samotvrdnoucí textura připomíná růžový jíl.
Internetový Indiana Jones, známý jako @indianajoseee , se o toto dlouholeté tajemství krásy podělil v demonstračním videu. Jako skutečný průzkumník madagaskarských kultur cestuje po Madagaskaru, setkává se s různými etnickými skupinami, sbírá příběhy, tradice a znalosti předků. V tomto improvizovaném tutoriálu krásy, natočeném na vyprahlé půdě Velkého ostrova, žena seškrábává vodou okrový blok a vytváří tak nektar, který ladí s pozadím scenérie. Roztírá ho konečky prstů po odhalených částech těla a vytváří tak pro svou pokožku ochranný štít na míru.
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Prastará praxe ověřená lékařskou komunitou
Kůra tamarindu, známá pro své antioxidační vlastnosti, hojivé účinky a antiseptické účinky, je klíčovou složkou mnoha laboratorních receptur. Používá se v řadě produktů péče o pleť na trhu, často v kombinaci s dalšími aktivními složkami. Afričané ji však používají v její nejčistší, surové formě. Kůra tamarindu, považovaná za dar matky přírody, funguje podobně jako UV filtr.
Pod videem, které zdůrazňovalo tento opalovací krém, výtvor nebe i země, lékař metodu potvrzuje a nabízí svůj odborný názor. „Přírodní opalovací krém: funguje jako fyzická bariéra (štít), která odráží UV záření. Je to prastará metoda, kterou ženy používají k ochraně své pokožky,“ vysvětluje Dr. Abdulhadi Jfri.
Studie publikovaná v roce 2024 v časopise Tropical Journal of Natural Product Research dospěla ke stejnému nadšenému závěru a analyzovala účinnost rostliny proti slunci. Není třeba složitých formulací ani špičkových biotechnologických složek k ochraně před karcinomy a dalšími druhy rakoviny kůže: příroda má všechny nezbytnosti pro naše plážové potřeby přímo ve svých listech.
Černá kůže je také vystavena škodlivým účinkům slunce.
Je to mylná představa, která je stejně přetrvávající jako písek v sandálech. Mnoho lidí věří, že ebenová kůže má genetickou imunitu vůči škodlivým účinkům slunce. I když tato pleť nezčervená jako porcelánová kůže, která změní barvu po několika minutách bez stínu, stále není vyloučena z nutnosti používat opalovací krém.
I když je pravda, že tmavá pleť je odolnější vůči intenzivnímu teplu a vysoce hořlavým slunečním paprskům, nemůže se sama plně chránit. Proto jsou krémy speciálně vyvinuty pro tmavou pleť a označeny jako „rezistentní vůči melaninu“. Tvrdit, že tmavá pleť je přirozeně imunní vůči slunci, je mylná interpretace, která může být pro její zdraví škodlivá.
V nejchudších oblastech, kde dominuje spalující slunce, existuje opalovací krém pouze ve své nejdivočejší podobě. Tento objev nás učí, že odpověď na naše letní neštěstí nenajdeme vždy v klimatizovaných regálech. Vyzývá nás k návratu k tomu podstatnému.