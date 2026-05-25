„Kosmetikorexie“, posedlost krásou, která znepokojuje rodiče

Díky desetikrokovým rutinám péče o pleť a „rozzářeným“ videím vstupuje krása do života dětí stále častěji v mladším věku. Na sociálních sítích je jeden trend zároveň zajímavý i znepokojivý: „kosmetikorexie“, rané hledání „ideální pleti“, které vyvolává řadu otázek o sebeobrazu a blahu mladých lidí.
Posedlost „dokonalou pletí“ od útlého věku
„Kosmetikorexie“ není oficiální lékařská diagnóza, ale termín, který se stále častěji používá k popisu nadměrného zaměření na péči o pleť a vzhled. Postihuje primárně předpubertální děti a teenagery, někdy již od 9 nebo 10 let. V této souvislosti se kosmetické rutiny stávají velmi propracovanými: různé čisticí přípravky, séra, hydratační masky, oční náplasti a tzv. „omlazující“ krémy. Produkty původně určené pro dospělé se tak dostávají do každodenního života dětí, které se stále vyvíjejí.
Tento jev vyvolává otázky, protože může velmi brzy vštípit náročnou myšlenku: že pleť by měla být „dokonalá“. Specialisté pak naznačují někdy úzkostný vztah k vzhledu, na úkor jednoduššího a klidnějšího pohledu na péči o sebe.
TikTok a „Sephora Kids“: když sociální média urychlují tento trend
Sociální média hrají v tomto vývoji ústřední roli, zejména TikTok. Na platformě shromažďují videa s péče o pleť nebo nakupováním kosmetiky miliony zhlédnutí, často s dospívajícími dívkami nebo velmi mladými influencery.
Fenomén „Sephora Kids“ ilustruje tento trend: děti a předpubertální děti s vášní navštěvují kosmetiku a obchody jako Sephora často navštěvují, napodobují gesta a rutiny inspirované online obsahem. Videa hravým a přístupným způsobem prezentují trendy produkty – hydratační séra, masky na rty, vlasové oleje. Tento přístup však může normalizovat rutiny nevhodné pro „mladou“ pleť.
K tomu se přidává síla algoritmů: jednoduchá interakce s kosmetickým obsahem může rychle proměnit informační kanál v nepřetržitý proud rad ohledně péče o pleť, což posiluje myšlenku, že komplexní rutina je nezbytná pro „dobrou péči o sebe“.
Rostoucí obavy rodičů i odborníků
Mnoho rodičů zpochybňuje tento raný tlak na dodržování standardů krásy. Kromě finančního aspektu, který může být někdy významný, odborníci varují především před psychologickým dopadem. Opakované vystavení velmi vysokým standardům krásy může ovlivnit sebevědomí. Představa, že by se měly korigovat neexistující „nedokonalosti“ nebo že by se stárnutí mělo předvídat od dětství, může oslabit vztah dítěte k jeho tělu a sebeobrazu.
Dermatologové také upozorňují na konkrétní riziko: některé produkty obsahující silné aktivní složky, jako jsou exfoliační kyseliny nebo retinol, nejsou vhodné pro „mladou“ pleť a mohou způsobit podráždění nebo senzibilizaci kůže.
Itálie dláždí cestu k evropské reflexi
Tváří v tvář rozsahu problému zahájila Itálie vyšetřování určitých marketingových praktik týkajících se kosmetiky zaměřené na nezletilé. Úřady se obzvláště zajímají o roli mikroinfluencerů a propagačního obsahu, který je považován za potenciálně příliš sugestivní. Cílem je zjistit, zda určité marketingové strategie povzbuzují děti ke konzumaci produktů, které pro ně nejsou určeny. Dotčené značky zase tvrdí, že se na nezletilé přímo nezaměřují.
Podpora bez zakazování: nalezení rovnováhy
Odborníci se nezasazují o úplný zákaz kosmetiky, ale spíše o strukturovaný přístup přizpůsobený věku. Pro „mladou“ pleť je obecně dostačující jednoduchá rutina zaměřená na hygienu a pohodu. Otevřená komunikace zůstává zásadní. Pochopení zájmu teenagerů o tyto praktiky umožňuje diskusi o širších tématech: sebevědomí, vliv sociálních médií a rozvoj osobního image.
V digitálním světě, kde se estetické standardy rychle šíří, není výzvou odmítat kosmetiku, ale zasadit ji do jemnější, inkluzivnější a pečlivější perspektivy. Krásy, která osobní růst doprovází, spíše než aby ho vnucovala.