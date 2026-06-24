Tmavá pleť: kritéria, na kterých skutečně záleží při výběru opalovacího krému

„Máš tmavou pleť, nepotřebuješ opalovací krém.“ „Jsi černoch, nespálíš se od slunce.“ Tyto nespočetné mylné představy, které se objevují každé léto, naznačují, že tmavé pleti se obejdou bez všudypřítomné tuby opalovacího krému. Bob Marley však měl karamelovou pleť a to mu nezabránilo v úmrtí na melanom. Lidé s tmavou pletí sice nemusí znát pocit pálení šarlatové kůže ani v noci, ale musí se chránit stejně jako všichni ostatní, s několika drobnými rozdíly.
Tmavá pleť, dlouho vyloučená z trhu
V kolektivní představivosti má tmavá pleť božskou ochranu před sluncem, jako by měla do škáry vrytou superschopnost. Zatímco krémová nebo porcelánová pleť si na těle vytváří ruměncové skvrny při sebemenším nechráněném vystavení slunci, hnědá pleť se zdá být vůči spalujícím paprskům nepropustná. Po dlouhých procházkách ve stínu nebo dnech strávených lenošením na lehátku nejeví žádné známky nepohodlí. I když však nemá viditelné skvrny a nepotřebuje domácí jogurtový přípravek k uklidnění spálené pokožky, slunce není zcela neškodné.
Je méně agresivní, ale stále může způsobit poškození. Tmavší odstíny pleti mají jakýsi zabudovaný UV štít a jsou lépe vybaveny k tomu, aby odolaly nesnesitelným letním teplotám a opalování na horkém písku. Důvod této dermatologické odolnosti je primárně vědecký. Melanocyty, buňky, které určují pigmentaci pokožky, absorbují o 50 % až 70 % méně ultrafialového záření.
„Ačkoli jsou vnitřní obranné mechanismy tmavé pleti proti slunci lepší než u světlejší pleti, není to důvod, proč se nechránit,“ varuje dermatoložka Dr. Marina Alexandre v rozhovoru pro Femme Actuelle . Problém: po mnoho let byly opalovací krémy navrhovány pro bílou pleť. Na tmavou pleť byly proto zcela neúčinné a každá aplikace byla zbytečná. Nad touto situací litoval dermatolog Adewole Adamson, který je také profesorem na Lékařské fakultě Texaské univerzity v Austinu. Poukázal na problém univerzálního přístupu k opalovacím krémům. Naštěstí se sluneční paprsky vyvinuly a opalovací krémy pokročily směrem k inkluzivnějším formulacím.
Více ochrany před sluncem, ano, ale také rizika.
Opálení, prezentované jako požehnání, vizuální symbol úspěšné dovolené a také atraktivní estetický prvek, je ve skutečnosti obranným mechanismem pokožky. Opálení, odkaz dovolených u moře a dlouhých koupelí v hlubokém modrém moři, zůstává trvalým ideálem krásy, synonymem pro „dobré zdraví“. A lidé s tmavou pletí, kteří se nemusí vyhřívat na slunci ani nadměrně používat olej Monoi , aby dosáhli sluncem políbené pleti, vzbuzují kolektivní obdiv.
Tyto odstíny pleti, které na barevném spektru převyšují hnědou, však klamou. I když necítí brnění, které jim tiše říká „zůstaňte ve stínu“, stále trpí následky. „Melanomy se mohou objevit na určitých místech, jako jsou dlaně a chodidla, které jsou méně pigmentované,“ vysvětluje specialistka. Připomíná také, že tmavá pleť je citlivá na UVA záření, které je také zodpovědné za výraznou depigmentaci. Proto je důležité zvyšovat povědomí o této problematice bez ohledu na typ pleti.
Zlatá pravidla pro výběr vhodného opalovacího krému
Pokud máte tmavou pleť, neberte si jen tak první opalovací krém, který uvidíte v supermarketu, ani se nenechte zlákat tropickým balením hodným Instagramu. Chcete-li si užít bezstarostné léto a bezpečné slunění, zde je ideální profil opalovacího krému:
- Index mezi 15 a 30. Není dostatečně účinný pro světlou pleť, je však docela účinný na fototypech pleti 4-5-6.
- Forma mlhy nebo gelu je vhodnější než klasický bělavý krém, který díky kontrastu s pletí zanechává ještě znatelnější stopy. Je také vhodnější pro potřeby mastné pleti.
- Nekomedogenní složení, které nezvyšuje produkci kožního mazu.
- Nejlépe krémy obohacené vitamínem C , aby se zabránilo problémům s pigmentací a výskytu skvrn.
Zatímco mnoho mladých lidí se vyhýbá opalovacímu krému, aby se opálili a změnili pleť z vanilkové na čokoládovou, je naléhavě nutné, aby se opalovací krém stal součástí jejich každodenní rutiny. Lidé s tmavou pletí, na které se osvětové kampaně zaměřují jen zřídka, tento ochranný štít také potřebují.