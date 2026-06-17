Tento trend proměňuje opálení v prchavý vzor na pokožce.

Péče
Émilie Laurent
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@sophiehennekens/Instagram

Inspirovaná zpěvačkou Zarou Larsson, sluncem políbená těla zdobí třpytivé tetování, barevné kamínky a zlatý pudr, které zachycují procházející sluneční paprsky. Tělo se stává samo o sobě doplňkem, plátnem pro kreativitu, a jedna influencerka v oblasti krásy neváhala tento trend v péči o pleť nově interpretovat. Ve videu ukazuje dílo slunce: vzory vymodelované uměním opalování.

Tvořte umění s opálením: nové krédo krásy

Od té doby, co si zpěvačka Zara Larsson během svého turné na kůži zdobila třpytivého motýla , všichni se jí věnují a oddávají se tomuto uměleckému přenesení v životní velikosti. Mezi siluetami se objevují květy ibišku, maximalistické mořské želvy a zdobené mušle a pronikají skrz rozrůstající se opálení. Zatímco někteří volí malé detaily, viditelné ve výstřihu topu nebo za tkaničkou bikin, jiní volí odvážnější varianty, které jistě otočí hlavy.

Místo pečlivého lepení korálků s chirurgickou přesností klenotníka a proměny v živoucí diamant, tvůrkyně obsahu @sophiehennekens vynalezla vlastní metodu a zpopularizovala rituál dříve vyhrazený pro prázdné listy papíru. V demonstračním videu odhaluje svou tajnou techniku a sdílí svůj estetický objev. Je to geniální.

Na celou nohu si nalepí samolepky s letní tematikou a nastříká si pleť sérem, které slibuje stejné účinky jako monoi olej . Poté nechá slunce dotvořit toto poetické plátno a vyleptá si otisky do dermis, čímž vytvoří kontrastní tetování. Po několika hodinách barvení políbeného sluncem se stane kouzlo. Když tyto symboly inspirované mořem odstraní, zůstanou ukotveny na její kůži jako mušle na teplém písku. Vytvářejí iluzi integrované arabesky a nevyžadují žádné další šperky.

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Příspěvek sdílený Sophie Hennekens (@sophiehennekens)

Alternativa k tradičním tetováním pro zdobení kůže

Svět krásy, zaplavený příjemnou vlnou nostalgie, vychvaluje přednosti tetování s kamínky, ať už ručně vyrobených nebo hotových. Tyto třpytivé vzory vyryté do kůže však dlouho nevydrží ponoření do slané vody a pot. Na druhou stranu, tato tetování na míru, vytvořená ne jehlou, ale sluncem, jsou spíše kompatibilní s letními volnočasovými aktivitami.

Kromě toho, že tyto kožní znaky zdobí tělo jako lem na kalhotách nebo výšivka na sukni, nezmizí s prvním trochu nadšeným zamáváním. Je pravda, že s každým relaxačním sezením a zdřímnutím na lehátku blednou, ale to je skvělá výmluva k novému začátku a experimentování. Proces můžete neúnavně opakovat, dokud vaše pokožka nedosáhne konečné fáze karamelizace. Toto sluneční tetování, které se tvoří až po delším vystavení pokožce, by však nemělo nahradit opalovací krém.

Opatření, která je třeba dodržovat pro sladění stylu a zdraví

I když je tento trend lákavý, neměli bychom zapomínat na základní pravidlo: opalování je i nadále obranným mechanismem pokožky proti UV záření. Jinými slovy, tato dočasná tetování vytvořená sluncem nejsou neškodná a vyžadují určitá opatření.

Abyste si užili tuto letní fantazii, aniž byste ohrozili svou pokožku, je nejlepší dodržovat několik pokynů:

  • Naneste širokospektrální opalovací krém na celé tělo, včetně okolí dezénů.
  • Vyhněte se delšímu vystavení se slunečnímu záření mezi 12. a 16. hodinou, kdy je UV záření nejagresivnější.
  • Nepokoušejte se uměle urychlit opalování pomocí olejů, které neobsahují ochranné látky.
  • Omezte dobu expozice, i když kresba ještě není viditelná.
  • Dávejte pozor na výskyt zarudnutí, horka nebo spálení od slunce.
  • Vyhněte se tomuto postupu na pokožce, která je obzvláště citlivá nebo náchylná ke kožním reakcím.

Protože ať je tetování sluncem sebevíc esteticky příjemné, nikdy by nemělo jít za cenu spálení. Skutečným cílem není proměnit vaši pleť v letní billboard, ale hrát si s kontrasty a zároveň respektovat přirozenou obranyschopnost vaší pleti proti slunci.

Tento trend v konečném důsledku dokonale ilustruje vývoj současné krásy: hravější, kreativnější a méně trvalá. Po dočasných tetováních, samolepicích kamínkech a tělovém make-upu se opalování stává také prostředkem vyjádření. Prchavým uměleckým dílem, které slunce kreslí přímo na pokožku a které během týdnů přirozeně bledne, jako vzpomínka na dovolenou vyrytá do těla.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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