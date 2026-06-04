Kam doma uchovávat opalovací krém? Jednoduchá rada lékaře

Během letní sezóny cestuje opalovací krém stejně často jako vy. Tráví hodiny v kufru auta, prakticky v sauně, a leží na horkém písku, zatímco si plavete. Když ho nemáte v plážové tašce, pravděpodobně ho necháváte někde doma, na očích. Místo, kde ho uložíte, však může ovlivnit jeho účinnost.
Záleží na tom, kde skladujete opalovací krém
Opalovací krém vás doprovází na všech vašich letních dobrodružstvích, od zahradního lehátka přes skály s výhledem na moře až po ubrusy pro vaše venkovní stolování. Někdy ho můžete nechat na zadním sedadle auta, které se proměnilo ve skutečnou saunu, nebo ho v touze skočit do vody nedbale hodíte na ručník a jeho nádoba se rychle začne vařit. I když je tento ochranný nektar navržen tak, aby odolal spalujícím dnům a letnímu horku, je nejlepší nepokoušet štěstí.
A když nejste venku, máte tendenci ho doma ukládat poněkud nahodile, aniž byste o něm moc přemýšleli. Možná váš opalovací krém leží vedle ostatních nezbytností v lékárničce, nebo možná leží na koupelnové lince mezi hydratačním krémem a zubním kartáčkem. Toto zdánlivě logické umístění však není nejvhodnější, tvrdí britský lékař, který provozuje praxi kosmetické chirurgie.
Zatímco se doporučuje skladovat parfémy mimo dosah světla, aby se zachovala jejich vůně a zabránilo se jejich vyblednutí, u opalovacího krému je to trochu jinak. Koupelna je kvůli páře ze sprchy vlhké prostředí. Úroveň vlhkosti v této místnosti by stavební odborníky znepokojila. „To znamená, že produkt by již nemusel účinně chránit před poškozením pokožky,“ varují v Daily Mail.
Doporučení lékaře pro správné skladování
Podle odborníka, pokud si opalovací krém uchováváte v koupelně za denního světla, bude méně účinný a nebude schopen vaši pokožku správně chránit. Jinými slovy, aplikace opalovacího krému může být neúčinná. Aby opalovací krém fungoval jako ochranný štít pokožky, je nejlepší ho skladovat na chladném a suchém místě, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření.
Dr. Isabelle Gallayová, dermatoložka, která hovořila s Doctissimem , má na toto téma méně definitivní názor. Vymezuje poznámky své kolegyně a zdůrazňuje, že opalovací krémy jsou ze své podstaty navrženy tak, aby odolaly parným odpoledním na pláži, výletům do pouštního podnebí a opalování bez slunečníku. „Pro mě není žádný problém mít opalovací krém v koupelně. Jsou to produkty určené k odolnosti vůči teplu a k nošení venku!“ vysvětluje. To však neznamená, že byste neměli dodržovat několik osvědčených postupů, jako je například vložení tuby do sáčku ve stínu nebo dokonce do chladicího boxu.
Ostatní pravidla dobré praxe, příliš často minimalizovaná
Dermatoložka zase zdůrazňuje důležitost kontroly data spotřeby opalovacího krému. Podle ní je nejlepší opalovací krém obnovovat každou sezónu, i když je loňská tuba stále z poloviny plná. „Otevřená tuba nebo sprej byly vystaveny kyslíku, světlu a teplu, což degraduje ochranné molekuly. Takže to není dobrý nápad. V lepším případě krém ztratí svou účinnost; v nejhorším případě se může stát dokonce toxickým,“ vysvětlila. Abyste si pamatovali datum, kdy jste jej poprvé otevřeli, klidně si ho napište na obal fixou.
Kromě správného skladování nám dermatolog připomíná také klíčové a často přehlížené pravidlo: aplikované množství. Mnoho lidí používá svůj opalovací krém jako vzácné sérum a nanáší si několik symbolických kapek na obličej nebo ramena. Opalovací krém s SPF 50 však aplikovaný střídmě již neposkytuje skutečnou ochranu, kterou si zaslouží. Abyste dosáhli úrovně ochrany uvedené na obalu, musíte být s množstvím štědří a rovnoměrně pokrýt všechny exponované oblasti, včetně těch, na které často zapomínáme.
Dalším nezbytným krokem je opětovné nanesení opalovacího krému. Pečlivé nanesení v 9 hodin ráno před odchodem z domova nezaručuje ochranu až do západu slunce. Mezi pocením, plaváním, otíráním ručníkem a hodinami strávenými venku se účinnost opalovacího krému snižuje. Odborníci obecně doporučují opakovanou aplikaci každé dvě hodiny a po každém koupání, a to i v případě tzv. „voděodolného“ složení.
Opalovací krém je cenným spojencem, nikoli neporazitelným štítem. Je nezbytné dodržovat pokyny a lékařská doporučení, abyste se opálili pomalu a vyhnuli se soupeření s opálenými špízy na grilu.