Pocit viny z posledního sousta: nenápadný jev, který ničí jídlo

Máte plný žaludek a chuť k jídlu uspokojenou, ale na talíři vám ještě zbývá pár kousků. Snažíte se to sníst do poslední drobky. Ne, není to kritický hlásek rodičů ve vašich uších, ale vina z toho posledního sousta, jemný psychologický jev, kdy váš mozek říká ano, když váš žaludek křičí ne.
Forma zdvořilosti, ale nejen to
Je to situace, kterou znáte až příliš dobře. Právě jste se nacpali a doslova vám nezbývá místo na pár zrnek rizota nebo směšně malý kousek dortu. Jenže místo toho, abyste odstrčili talíř a přehnuli přes něj příbor na znamení, že máte dost, si tyto zbytky jídla přinesete k ústům.
Není to obžerství ani přetrvávající následky traumatu z dětství, ale reflex dobrého vychování. Jste na pokraji přejídání, ale tichý hlásek vám šeptá : „Tohle nemůžeš zkazit, nikdo by se na to nedíval.“ Máte prakticky zažívací potíže, ale nutíte se jíst, abyste hostitele nerozrušili. Je třeba říct, že v dětství byli rodiče nekompromisní a takové opuštění jídla by netolerovali.
Přesto za to nemohou vaši rodiče, kteří vás nutili dojíst talíř a nechat ho čistý, jako by právě vylezl z myčky. Znali pomeranče pod vánočním stromečkem, polévkové kuchyně, přídělový systém, omezené množství. Pro ně je nechat pár špaget nebo dva či tři kusy steaku nepředstavitelné, ne-li urážlivé. Vina za poslední sousto je dědictví přežití přenesené do špatné doby, doby nadměrné spotřeby. I když tato poválečná mentalita nulového odpadu přetrvává, velikost talířů se změnila a porce se zdvojnásobily.
Jídla máme hojnost, ale naše mozky stále fungují, jako by každou chvíli mohl udeřit hladomor a nechat nás zemřít hlady. Je to spíše potravinová apokalypsa než orgie. Co kdysi bývalo životní nutností, se dnes podobá přejídání.
Využijte naplno pokrm, který jste si připravili nebo koupili
Někdy v restauraci přeceníte svou chuť k jídlu a objednáte si „celý balíček“. Ale pak, po bohatém předkrmu a vydatném hlavním chodu, se vám dezert spíše znechutí, než láká. A v žádném případě si jen tak nevezmete sousto a nenecháte ho na stole. Máte pocit, že vyhazujete peníze. Teď existují ty slavné psí sáčky, ve kterých si můžete odnést zbytky domů a kompenzovat tak cenu i chuť. Přesto i s touto možností zůstává vina spojená s posledním soustem přetrvávajícím problémem.
Raději dojíme svůj talíř, i kdyby to znamenalo hodiny nevolnosti a chaotické trávení, než abychom měli pocit, že jsme „prohráli“. A tento mechanismus platí i pro jiné, méně honosné volnočasové aktivity. Cítíme nutkání dívat se na film až do konce, i když nás nudí k slzám, a tvrdohlavě vytrváváme u knihy až do poslední stránky, i když nás s každým slovem ztrácí. Je to emocionální reflex. Protože pro náš mozek je plýtvání synonymem selhání a on to nenávidí.
Rady psychologů, jak to překonat
Vina obklopující to poslední sousto je docela zákeřná. Jste rozpolceni mezi pocitem uspokojení a neklidem. Víte, že jste spolkli poslední sousto a udělali „dobrý skutek“, ale zároveň se viníte, že nerespektujete limity svého těla. To sousto, kterého celý den litujete a které vám dělá problémy v krku, vás trápí.
Když se ale věnujete snědení posledního kousku dortu, může to být známkou „jídla pro uklidnění“. „Lidé, kteří dojedí všechny své talíře, si nejen plní žaludek. Mohou také zaplňovat emocionální prázdnotu, protože jídlo má otupující účinek a uvolňuje endorfiny,“ vysvětluje psycholog Matthew Morand na stránkách HuffPost US. Zde je návod, jak proměnit vinu za poslední sousto v vědomé stravování :
Uprostřed jídla si dejte pauzu
Ne proto, abych vás ovládal. Jen abyste naslouchal sám sobě. Před poslední částí talíře se nadechněte a zeptejte se sami sebe: „Když se tady zastavím, cítím se ochuzený... nebo prostě spokojený?“ Tento malý okamžik uvědomění si často stačí k tomu, abyste se dostali z režimu autopilota.
Pomoz svým očím, aby nerozhodovaly za tvé tělo
Také jíme očima a velké porce mohou snadno zmást naše vnitřní signály. Nejde o to, hodovat ve tmě nebo si u každého jídla zavázat oči. Zkuste si naservírovat o něco méně, vybrat si menší talíř nebo si před začátkem něco odložit. Není to pravidlo, je to užitečný tip, jak si snáze naslouchat svému tělu a méně vás zahlcuje vizuální hojnost.
Nahraďte kontrolu soucitem
Dojíst celý talíř není morální povinnost. Váš žaludek není drtič odpadků. Máte právo říct: „Už toho mám dost a tady skončím.“ Není to plýtvání. Je to forma úcty k vašemu tělu. Stejně jako žádat o vteřinu, nic není zakázané. Důležité není, co si myslí ostatní, ale co vám říká vaše tělo.
Snědení toho posledního sousta, které vás zdánlivě soudí z druhé strany talíře, není známkou „dobrého vychování“. Je to neúmyslná sebesabotáž. Takže příště poslouchejte svůj žaludek, ne svá pravidla.