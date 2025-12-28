Bez Brigitte Bardot by se tento dezert nikdy neproslavil.

Je jemný, rozplývající se na jazyku, jemně sladký… a přesto by mohl zůstat jen prostou vzpomínkou z dětství, předávanou v kuchyni východoevropské rodiny. To ale bylo nepočítaje v nečekané setkání s Brigitte Bardot, která zemřela 28. prosince 2025 v srdci Saint-Tropez. Pohled zpět na lahodný příběh dezertu, který se stal kultovní klasikou.
Natáčení filmu, herečka a objev
Je polovina 50. let 20. století. Slunce hřeje ulice Saint-Tropez a malé přímořské letovisko zažívá první vzrušení ze slávy. Brigitte Bardot, tehdy ještě relativně neznámá, natáčí film „ A Bůh stvořil ženu “, který navždy změní její život i život celé vesnice.
Mezi záběry se mladá herečka zvědavě toulá po okolí a otevírá dveře pekárny a cukrárny, kterou provozuje jistý Alexandre Micka, Polák nedávno usazený na jihu. Nabízí briošku bohatě plněnou lehkým vanilkovým krémem , inspirovaným receptem své babičky.
Láska na první pohled se sladkým zubem
Brigitte Bardot ho ochutnává. Miluje ho. Mluví o něm. A tato sladká pochoutka bude mít jméno: Tarte de Saint-Tropez. Nebo přesněji: Tarte Tropézienne . Pocta městu, které ji přivítalo… a natáčení filmu, které ji vyneslo na ikonu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Díky ní se dezert vynořil z neznáma a zaujal filmový štáb, zvědavé přihlížející a poté i turisty. Alexandre Micka si ochrannou známku zaregistroval v roce 1955. Jeho úspěch byl raketový. Tarte Tropézienne se stal stálicí jižní Francie, francouzské riviéry a poté i francouzské gastronomie.
Dezert, který se stal symbolem
I dnes tato brioška s krémovou náplní okamžitě evokuje půvab 60. let, léta v Saint-Tropez a bezstarostnou eleganci minulé éry. Nikdy neopustila vitríny jihofrancouzských cukráren a nadále inspiruje k četným variacím.
Často se ale zapomíná, že bez vkusu a talentu Brigitte Bardot by tento rodinný recept mohl zůstat tajemstvím. Stačilo jedno sousto a stal se legendou.