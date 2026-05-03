Život na farmě: tento tvůrce obsahu mění vnímání každodenního zemědělství

Zelený
Fabienne Ba.
@zoe.la.gersoise / TikTok

V regionu Gers zvyšuje povědomí Zoé (@zoe.la.gersoise). Je uměleckou ředitelkou v oblasti grafického designu a zároveň manželkou farmáře Ludovice. A v posledních několika měsících se její videa na TikToku o jejich životě na farmě šíří po celé Francii.

„Farmářova žena a bonvivánka“

Takto se Zoé představuje na svém TikTok účtu @zoe.la.gersoise. Původem z východní Francie přijela do Okcitánie v devíti letech, odjela studovat do Spojených států a poté se vrátila do regionu Gers, kde její partner převzal rodinnou farmu mezi Samatanem a Gimontem. Nyní je art directorkou v grafickém designu se sídlem v Toulouse. Daleko od stereotypu farmářské manželky, „která zůstává doma“, dokumentuje jejich každodenní život s osobitým a ironickým pohledem.

Během pouhých tří měsíců nasbíraly její desítky příspěvků 15 milionů zhlédnutí, téměř 16 000 sledujících a 837 000 lajků. Mezi její nejsledovanější příspěvky patří video, kde se objevuje ve večerních šatech, protože „jí přítel říká: ‚Půjdeme ven?‘“ – tedy na pole. Jen klip nasbíral přes 800 000 zhlédnutí. Tajemství? Přístupný humor, situace, se kterými se lze ztotožnit, a schopnost proměnit každodenní farmářský život v něco univerzálního.

@zoe.la.gersoise 🐮👀 #farmář#pár #agri #fyp #pro tebe ♬ angeleyes - Jaquavious

„Boření stereotypů o farmářích“

„Mým cílem je demystifikovat předsudky obklopující životy farmářů a ukázat, jak obohacující může být jejich každodenní rutina,“ vysvětluje Zoé. Zabývá se vysokou pracovní zátěží chovatelů hospodářských zvířat – kteří jsou nuceni pracovat o víkendech a za každého počasí – ale také „málo známými“ výhodami: spojením s přírodou a skutečností, že žádné dva dny nejsou stejné. Dostává „spoustu děkovných zpráv“ a poznamenává, že „mnoho farmářů se v jejích videích vidí“ a podporují ji.

Sehrané duo před kamerou

Zoé (@zoe.la.gersoise), inspirovaná svým partnerem Ludovicem, který spravuje rodinnou farmu, denně zveřejňuje videa, ve kterých často ukazuje jejich společná dobrodružství. Duo spolu skvěle funguje: on má hluboké kořeny v zemědělství; ona je grafická designérka s pohledem outsidera, která vždy hledá „absurdní“ nebo dojemné detaily. Jako matka dvou malých dcer žongluje s rodinným životem a vášní pro tvorbu obsahu.

Zoé chce v konečném důsledku posunout svůj příběh směrem k „techničtějšímu“ obsahu, zdůrazňovat práci chovatelů hospodářských zvířat nebo pěstitelů obilí, a rozvinout se do „příběhu mladého farmářského páru“. Tento projekt odpovídá skutečné poptávce: její publikum chce vidět více, rozumět více a nadále se vidět odrážející v tomto každodenním životě, který jim byl dosud špatně zobrazován.

@zoe.la.gersoise „Vezmi mě na projížďku“ 🎶🥳 #farmář # farmování #fyp #traktor #foryoupage @NAKAMURA ♬ původní zvuk - Swup

Stále více propojený sektor

Zemědělský sektor má stále silnější zastoupení na sociálních sítích: v roce 2024 mělo 79 % zemědělců alespoň jeden aktivní účet, uvádí studie společnosti ADquation. A navzdory četným výzvám, kterým toto odvětví čelí, 92 % Francouzů uvádí, že „mají pozitivní obraz zemědělců“ – toto rostoucí uznání částečně vysvětluje úspěch zemědělských účtů na sociálních sítích, jako je například Zoé (@zoe.la.gersoise).

Toto „zinscenované“ zobrazení však není všeobecně přijímáno. Někteří ho odsuzují jako idealizovanou vizi profese, redukovanou na vyleštěné obrazy východů slunce nad poli, klidného manželského života a blízkého pouta se zvířaty. Toto zobrazení je považováno za zavádějící, protože zakrývá fyzické útrapy, psychickou zátěž, ekonomickou nejistotu a psychickou úzkost, kterou zažívá část zemědělské komunity. Jiní také poukazují na romantizované zobrazení chovu hospodářských zvířat, kde scény něhy s kravami a kozami maskují produktivní realitu: zvířata vykořisťovaná a poté posílaná na jatka. Za bukolickým narativem se tak sociální média stávají arénou pro debatu o tom, jaké aspekty profese se rozhodneme – či nikoli – ukazovat.

Stručně řečeno, Zoé (@zoe.la.gersoise) si neklade za cíl způsobit revoluci v zemědělství. S humorem, bez povýšenectví nebo „přehnaného romantismu“, jednoduše odhaluje realitu, o které mnozí nevěděli. A 15 milionů lidí s ní jednoznačně souhlasí.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Proč se obloha v Austrálii zbarvila do červena: Velkolepé snímky fascinují uživatele internetu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč se obloha v Austrálii zbarvila do červena: Velkolepé snímky fascinují uživatele internetu

Intenzivně rudá obloha, téměř surreálná, nedávno upoutala pozornost všech v Austrálii. Snímky, široce sdílené na sociálních sítích, vyvolaly...

Podle studie více než polovina oceánů mění barvu a stává se zelenější.

Země byla vždy přezdívána „modrá planeta“ kvůli rozlehlým oceánům, které pokrývají její povrch. Nedávná vědecká pozorování však ukazují,...

Tato obrovská ohnivá koule spatřená na evropské obloze je stejně fascinující jako působivá.

Několik Evropanů nedávno svědky velkolepého úkazu na noční obloze. V několika zemích byla pozorována intenzivní záře procházející atmosférou,...

Proč se tyto sochy v srdci Londýna „zvracejí“ a šíří se internetem?

V Londýně nedávno přitáhla velkou pozornost neobvyklá fontána: sochy jako by „zvracely“ nahnědlou vodu. Ačkoli je obrázek šokující,...

„Neuvěřitelné“: Kráčí po zamrzlém Baltském moři; jeho video fascinuje uživatele internetu

Chůze po moři? Ne, nejedná se o filmový speciální efekt, ale o skutečnou scénu natočenou na břehu Baltského...

Proč se uprostřed zimy na sociálních sítích množí tyto obrázky přírody a slunce?

Tváří v tvář zimnímu šeru mnoho lidí na sociálních sítích sdílí více fotografií slunečných krajin, květin a přírodních...