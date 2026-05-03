Život na farmě: tento tvůrce obsahu mění vnímání každodenního zemědělství

V regionu Gers zvyšuje povědomí Zoé (@zoe.la.gersoise). Je uměleckou ředitelkou v oblasti grafického designu a zároveň manželkou farmáře Ludovice. A v posledních několika měsících se její videa na TikToku o jejich životě na farmě šíří po celé Francii.
„Farmářova žena a bonvivánka“
Takto se Zoé představuje na svém TikTok účtu @zoe.la.gersoise. Původem z východní Francie přijela do Okcitánie v devíti letech, odjela studovat do Spojených států a poté se vrátila do regionu Gers, kde její partner převzal rodinnou farmu mezi Samatanem a Gimontem. Nyní je art directorkou v grafickém designu se sídlem v Toulouse. Daleko od stereotypu farmářské manželky, „která zůstává doma“, dokumentuje jejich každodenní život s osobitým a ironickým pohledem.
Během pouhých tří měsíců nasbíraly její desítky příspěvků 15 milionů zhlédnutí, téměř 16 000 sledujících a 837 000 lajků. Mezi její nejsledovanější příspěvky patří video, kde se objevuje ve večerních šatech, protože „jí přítel říká: ‚Půjdeme ven?‘“ – tedy na pole. Jen klip nasbíral přes 800 000 zhlédnutí. Tajemství? Přístupný humor, situace, se kterými se lze ztotožnit, a schopnost proměnit každodenní farmářský život v něco univerzálního.
„Boření stereotypů o farmářích“
„Mým cílem je demystifikovat předsudky obklopující životy farmářů a ukázat, jak obohacující může být jejich každodenní rutina,“ vysvětluje Zoé. Zabývá se vysokou pracovní zátěží chovatelů hospodářských zvířat – kteří jsou nuceni pracovat o víkendech a za každého počasí – ale také „málo známými“ výhodami: spojením s přírodou a skutečností, že žádné dva dny nejsou stejné. Dostává „spoustu děkovných zpráv“ a poznamenává, že „mnoho farmářů se v jejích videích vidí“ a podporují ji.
Sehrané duo před kamerou
Zoé (@zoe.la.gersoise), inspirovaná svým partnerem Ludovicem, který spravuje rodinnou farmu, denně zveřejňuje videa, ve kterých často ukazuje jejich společná dobrodružství. Duo spolu skvěle funguje: on má hluboké kořeny v zemědělství; ona je grafická designérka s pohledem outsidera, která vždy hledá „absurdní“ nebo dojemné detaily. Jako matka dvou malých dcer žongluje s rodinným životem a vášní pro tvorbu obsahu.
Zoé chce v konečném důsledku posunout svůj příběh směrem k „techničtějšímu“ obsahu, zdůrazňovat práci chovatelů hospodářských zvířat nebo pěstitelů obilí, a rozvinout se do „příběhu mladého farmářského páru“. Tento projekt odpovídá skutečné poptávce: její publikum chce vidět více, rozumět více a nadále se vidět odrážející v tomto každodenním životě, který jim byl dosud špatně zobrazován.
Stále více propojený sektor
Zemědělský sektor má stále silnější zastoupení na sociálních sítích: v roce 2024 mělo 79 % zemědělců alespoň jeden aktivní účet, uvádí studie společnosti ADquation. A navzdory četným výzvám, kterým toto odvětví čelí, 92 % Francouzů uvádí, že „mají pozitivní obraz zemědělců“ – toto rostoucí uznání částečně vysvětluje úspěch zemědělských účtů na sociálních sítích, jako je například Zoé (@zoe.la.gersoise).
Toto „zinscenované“ zobrazení však není všeobecně přijímáno. Někteří ho odsuzují jako idealizovanou vizi profese, redukovanou na vyleštěné obrazy východů slunce nad poli, klidného manželského života a blízkého pouta se zvířaty. Toto zobrazení je považováno za zavádějící, protože zakrývá fyzické útrapy, psychickou zátěž, ekonomickou nejistotu a psychickou úzkost, kterou zažívá část zemědělské komunity. Jiní také poukazují na romantizované zobrazení chovu hospodářských zvířat, kde scény něhy s kravami a kozami maskují produktivní realitu: zvířata vykořisťovaná a poté posílaná na jatka. Za bukolickým narativem se tak sociální média stávají arénou pro debatu o tom, jaké aspekty profese se rozhodneme – či nikoli – ukazovat.
Stručně řečeno, Zoé (@zoe.la.gersoise) si neklade za cíl způsobit revoluci v zemědělství. S humorem, bez povýšenectví nebo „přehnaného romantismu“, jednoduše odhaluje realitu, o které mnozí nevěděli. A 15 milionů lidí s ní jednoznačně souhlasí.