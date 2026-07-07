Tyto repelentní rostliny dokáží v létě přirozeně odpuzovat komáry.

Zelený
Fabienne Ba.
kaboompics / Pexels

Když přijde teplejší počasí, často se k nim přidají i komáři. Dobrou zprávou je, že existují přírodní řešení, jak zpříjemnit vaši terasu, balkon nebo zahradu. Některé rostliny, ať už krásné nebo voňavé, pomáhají tyto nežádoucí návštěvníky odradit a zároveň zkrášlují vaše venkovní prostory.

Rostliny, které vás zmátnou

Na rozdíl od insekticidů repelentní rostliny komáry nezabíjejí. Uvolňují esenciální oleje, jejichž vůně narušují jejich čich a ztěžují jim detekci lidí. V důsledku toho se komáři často raději drží dál. Jejich účinnost se liší v závislosti na teplotě, vlhkosti a umístění. Neposkytují úplnou ochranu, ale obecně vytvářejí užitečnou čichovou bariéru v okolí obytných prostor.

Hvězdy zahrady bez komárů

  • Citronová tráva zůstává oblíbenou volbou. Její citronová vůně, kterou si zahradničtí nadšenci velmi cení, je pro komáry mnohem méně lákavá. Ať už je zasazena v květináči nebo přímo do země, daří se jí na plném slunci a vyžaduje mírnou zálivku. Pokud je umístěna v blízkosti dveří nebo oken, skutečně zazáří.
  • Levandule je další spolehlivou volbou. Její fialové květy uvolňují příjemnou vůni pro vás, ale mnohem méně pro hmyz. Je nenáročná na údržbu a odolná vůči suchu, a také dodá vašim venkovním prostorům krásný středomořský nádech.
  • Vonné muškáty si na rozdíl od běžného muškátu také zaslouží prominentní místo. Když se jejich listy rozdrtí, uvolní silnou citronovou vůni, která je obzvláště účinná při odpuzování komárů. Navíc jejich barevné květy snadno rozzáří balkon nebo terasu.

Nadbytečné aromatické látky

Proč nespojit příjemné s užitečným?

  • Bazalka je jednou z nejzajímavějších rostlin. Kromě toho, že dochucuje vaše letní recepty, její listy vydávají vůni, kterou komáři nesnášejí, zejména citronové odrůdy.
  • Meduňka je také vynikající volbou díky své svěží vůni připomínající citronovou trávu.
  • Pokud jde o mátu peprnou, její mentolové aroma pomáhá odpuzovat komáry a zároveň dodává svěžest vašim nápojům a dezertům.
  • Rozmarýn a citronový tymián tuto směs dokonale doplňují. Jsou odolné, snadno se pěstují a vyžadují málo vody, nabízejí jak kulinářské kvality, tak i přirozený repelentní účinek.

Květiny, které spojují krásu a účinnost

Některé okrasné rostliny se mohou také podílet na této přirozené strategii.

  • Měsíčky lékařské, kalenduly a lichořeřišnice uvolňují vůně, které obtěžují mnoho hmyzu, včetně komárů. Také dodávají barvu záhonům a květináčům.
  • Vratič je známý svým účinkem proti různým druhům hmyzu, ale kvůli svému složení vyžaduje při jeho používání větší opatrnost.

Správné umístění dělá velký rozdíl

Abyste plně využili jejich vlastností, umístěte tyto rostliny poblíž míst, kde trávíte čas: terasa, zahradní nábytek, balkon, parapety nebo vchodové dveře. V ideálním případě kombinujte několik druhů, než se spoléhat pouze na jeden. Kombinace citronové trávy, levandule, bazalky, vonného pelargónie a máty peprné vytváří účinnější vonnou bariéru.

Závěrem je důležité si uvědomit, že ačkoli tyto rostliny mohou být cenným pomocníkem, nenahrazují dobré zahradnické návyky . Zejména nezapomeňte odstranit stojatou vodu v talířích, okapech nebo nádobách ponechaných venku, protože se jedná o ideální živnou půdu pro komáry. Kombinací několika dobře vybraných rostlin a těchto jednoduchých kroků si můžete po celé léto užívat příjemnější, barevnější a přirozeně pohodlnější venkovní prostor.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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